Семья не одобряла: кто стоит за крахом принца Эндрю

Сын королевы Елизаветы II принц Эндрю не послушал свою семью, которая считала выпуск скандального интервью «Би-Би-Си» Newsnight ошибочным шагом: вместо этого он доверился своему секретарю, что привело к серьезным проблемам. Об этом сообщает Daily Mail.

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Бывшая жена принца Эндрю Сара Фергюсон и их дочь принцесса Беатрис отговаривали герцога Йоркского от заведомо скандального интервью, в котором шла речь о его отношениях с американским финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненным в педофилии и работорговле. В то же время его личный секретарь Аманда Тирск была воодушевлена участием босса в этой передаче и предполагала, что беседа с журналистом даст ему шанс отделиться от ассоциаций с миллионером.

«Принцесса Беатрис и Сара советовали Эндрю не давать интервью», — утверждает источник Daily Mail. «Однако он слишком много внимания уделял Аманде, которая подбадривала его, уверяя, что это [интервью] очистит его имя», — пояснил инсайдер.

Принц Эндрю, принцесса Беатрис и Аманда Тирск встретились с ведущей Newsnight Эмили Мэйтлис и заместителем редактора программы Стюартом Маклином в Букингемском дворце за три дня до съемок, чтобы обсудить детали интервью. Утверждается, что принцесса Йоркская частично верила в успех интервью, поэтому спокойно отнеслась к его публикации. Ее можно понять — она хотела положить конец спекуляциям о причастности своего отца к делу Эпштейна перед своей свадьбы с итальянцем Эдоардо Моцци в следующем году.

В результате это интервью значительно ухудшило положение королевской семьи. Сначала принца Эндрю просто затравили в интернете, а его коллеги стали припоминать ему нетактичные высказывания, намекая на профессиональную некомпетентность. Затем личный советник Эндрю по связям с общественностью Джейсон Стейн, также настоятельно советовавший не идти на интервью, уволился сразу после выхода фильма. Секретарь Аманда Тирск, работавшая на принца с 2012 года, была вынуждена покинуть свой пост на прошлой неделе.

Сообщалось также, что принцесса Беатрис очень огорчилась итогу этой затеи. Недавно стало известно о решении внучки королевы изменить план грядущей свадьбы и провести скромное торжество без карет и лошадей, а также не делать телевизионную трансляцию, превратив громкий праздник в тихую семейную церемонию бракосочетания.

Инсайдеры также сообщали о реакции на интервью принца Эндрю Меган Маркл, которая состоит в довольно близких отношениях с принцессой Беатрис. По рассказам источника The Telegraph из команды герцогини Сассекской, во время просмотра «всем хотелось спрятаться под столом», добавив, что с каждой минутой «становилось все хуже, хуже и хуже».

Все это привело к тому, что герцог Йоркский больше не имеет права официально представлять королевскую семью:

«В течение последних нескольких дней мне стало очевидно, что обстоятельства, относящиеся к моему давнему знакомству с Джеффри Эпштейном, стали оказывать разрушительное воздействие на деятельность моей семьи и мою важную работу во многих организациях и фондах, которые я горд поддерживать, — говорится в опубликованном Букингемом заявлении герцога Йоркского. — В связи с этим я спросил у Ее Величества, могу ли я сложить свои обязанности на ближайшее будущее, и она дала свое разрешение».

Однако вскоре выяснилось, что решение отойти от дел было принято не самим герцогом. По сведениям таблоидов, к этому приложил руку принц Чарльз, находившийся в тот момент с официальным визитом в Новой Зеландии. Он якобы позвонил своей матери королеве Елизавете и настоял, чтобы она отстранила принца Эндрю от королевских обязанностей, поскольку его присутствие сейчас угрожает репутации монархии. Елизавета II поддержала опасения своего старшего сына и вызвала принца Эндрю в Букингемский дворец, где сообщила неприятное известие о его отставке. Он будет появляться на публике только во время семейных торжеств и потеряет свою зарплату, которая составляла около 250 тыс. фунтов в год.

По сообщениям Sunday Times, принц Уильям также говорил с королевой и Чарльзом о будущем Эндрю и согласился с тем, что отстранение его от обязанностей будет «правильным решением».

Далее ряд организаций и фондов объявили об отказе от сотрудничества с проектами, к которым имеет отношение принц Эндрю. К примеру, о прекращении спонсорства программы поддержки предпринимателей Pitch@Palace сообщила одна из крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG. Затем британский телекоммуникационный холдинг BT решил пересмотреть отношения с еще одним проектом принца — фондом поддержки предпринимателей Inspiring Digital Enterprise Award (iDEA) «в свете недавних событий». Герцог Йоркский также лишился почетного поста канцлера в британском Университете Хаддерсфилда. На данный момент уже 23 организации отказались вести какие-либо дальнейшие дела с принцем Эндрю.