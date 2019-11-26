«Антитеза всего хорошего»: Меланью Трамп сравнили с Круэллой

Нападки на Мелочью Трамп в преддверии праздников становятся для ее критиков в соцсетях такой же теплой традицией, как и украшение Белого дома к Рождеству для членов семьи американского президента. На этой неделе в США пройдет большой парад в честь Дня благодарения, который закроет Санта-Клаус, а вслед за ним вся страна начнет готовиться к празднику 25 декабря.

Special delivery! The @WhiteHouse is excited to welcome its #ChristmasTree for 2019. This beautiful tree was grown by the Snyder family from Mahantongo Valley Farms in Pitman, PA. We are excited to display this tree in the Blue Room of the People's House! pic.twitter.com/gwVW9ijYF9 — Melania Trump (@FLOTUS) November 25, 2019

Первая леди опубликовала в своем официальном аккаунте в Twitter видео, где в официальную резиденцию первого лица страны торжественно прибыла ель в карете, запряженной лошадьми. Главный символ предстоящего сезона установили в Голубой комнате, одном из нескольких помещений для официальных приемов. Мероприятие в Белом доме принято отмечать уже много лет, причем каждый год оно проводится под патронажем супруги действующего президента, ответственной за украшение главного здания в Вашингтоне. Но если во времена Мишель Обамы встреча елки вызывала восторг и умиление нации, с приходом Меланьи традиция оказалась лишена столь положительной реакции.

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Некоторые пользователи назвали это событие стартом «самого радостного» сезона, однако они были в меньшинстве, потому что хейтеров госпожи Трамп — иначе перманентно разъяренную аудиторию бывшей модели не назовешь — не удовлетворило ничего из происходящего. После просмотра официального праздничного ролика, главная героиня которого слишком вымученно улыбалась, один комментатор написал: «Какой удручающий фарс». Другой решил сразу перейти на личности с обращением к Меланье:

«Ты антитеза всего хорошего, веселого и радостного. Счастливых праздников, Круэлла».

Еще один нелицеприятный комментарий затронул всех Трампов: «Прекрасные лошади и красивое дерево, очень жаль, что оно отправилось к ужасной семье!» Отдельная категория людей посчитала, что зеленая тележка с надписью «Рождественское дерево для Белого дома-2019» должна была приехать в декабре или хотя бы после 28 ноября: «Черт возьми, мы еще даже не дожили до Дня благодарения».

The @WhiteHouse #ChristmasTree2019 has been delivered, and we look forward to appreciating the peace and joy it signifies all throughout the holiday season! Thank you to Snyder Family who brought us this tree, all the way from Pitman, PA. pic.twitter.com/M55AHQPHkX — Melania Trump (@FLOTUS) November 25, 2019

Было бы странно, если бы в Сети забыли о предыдущих неудачах супруги Дональда Трампа, постигших ее после противоречивого украшения дерева и остального Белого дома в предыдущие годы. Так что высказываний вроде: «Надеюсь, что она не сделает его таким же уродливым, как в свой первый год (на посту первой леди — «Газета.Ru»)», тоже было предостаточно. Пока несколько человек назвали свои воспоминания о прошлогоднем декоре исторического здания «посттравматическим синдромом», кто-то из них твитнул, что «ждет не дождется следующего провала» дизайнерской мысли 49-летней матери младшего сына президента США Бэрона.

В 2018 году темой украшения Белого дома, по словам самой госпожи Трамп, стали «Американские сокровища». Тем не менее патриотичную на первый взгляд тематику в исполнении уроженки Словении не оценили по достоинству. По мнению части пользователей, фигуры елок, созданные из тысяч ветвей красных ягод, напоминали силуэты женщин из сериала «Рассказ служанки». Особо творческие натуры добавили к фотографии белоснежного холла Белого дома, украшенного композицией, белые колпаки, которые носили героини.

Bold choice going with decorations inspired by the Handmaid's Tale. pic.twitter.com/Ze2kZX65lp — Nick Jack Pappas (@Pappiness) November 26, 2018

Презентации, также выложенной в Twitter в качестве видео, не помогло ни холодное освещение, вызвавшее ассоциации с дворцом Снежной королевы, ни выбранный Меланьей Трамп дизайнерский наряд. Ее образ составил костюм с белой рубашкой и черная накидка в сочетании с черными сапогами и ярко-красными перчатками, в очередной раз спровоцировавший сравнение первой леди с диснеевскими злодеями.

К сожалению всех сотрудников офиса нелюбимой американцами первой леди, ее усилия сделать Рождество более стильным ежегодно себя не оправдывают. В массовом сознании все попытки экс-манекенщицы создать сказочную атмосферу с налетом современности выглядят как интерпретация оформления фильмов Стенли Кубрика, а опираться на знаменитые картины вроде «Сияния» и «Заводного апельсина» перед тем, как нарядить елку, едва ли хорошая идея.