«Антитеза всего хорошего»: Меланью Трамп сравнили с Круэллой

Нападки на Мелочью Трамп в преддверии праздников становятся для ее критиков в соцсетях такой же теплой традицией, как и украшение Белого дома к Рождеству для членов семьи американского президента. На этой неделе в США пройдет большой парад в честь Дня благодарения, который закроет Санта-Клаус, а вслед за ним вся страна начнет готовиться к празднику 25 декабря.
Первая леди опубликовала в своем официальном аккаунте в Twitter видео, где в официальную резиденцию первого лица страны торжественно прибыла ель в карете, запряженной лошадьми. Главный символ предстоящего сезона установили в Голубой комнате, одном из нескольких помещений для официальных приемов. Мероприятие в Белом доме принято отмечать уже много лет, причем каждый год оно проводится под патронажем супруги действующего президента, ответственной за украшение главного здания в Вашингтоне. Но если во времена Мишель Обамы встреча елки вызывала восторг и умиление нации, с приходом Меланьи традиция оказалась лишена столь положительной реакции.
Некоторые пользователи назвали это событие стартом «самого радостного» сезона, однако они были в меньшинстве, потому что хейтеров госпожи Трамп — иначе перманентно разъяренную аудиторию бывшей модели не назовешь — не удовлетворило ничего из происходящего. После просмотра официального праздничного ролика, главная героиня которого слишком вымученно улыбалась, один комментатор написал: «Какой удручающий фарс». Другой решил сразу перейти на личности с обращением к Меланье:
«Ты антитеза всего хорошего, веселого и радостного. Счастливых праздников, Круэлла».
Еще один нелицеприятный комментарий затронул всех Трампов: «Прекрасные лошади и красивое дерево, очень жаль, что оно отправилось к ужасной семье!» Отдельная категория людей посчитала, что зеленая тележка с надписью «Рождественское дерево для Белого дома-2019» должна была приехать в декабре или хотя бы после 28 ноября: «Черт возьми, мы еще даже не дожили до Дня благодарения».
Было бы странно, если бы в Сети забыли о предыдущих неудачах супруги Дональда Трампа, постигших ее после противоречивого украшения дерева и остального Белого дома в предыдущие годы. Так что высказываний вроде: «Надеюсь, что она не сделает его таким же уродливым, как в свой первый год (на посту первой леди — «Газета.Ru»)», тоже было предостаточно. Пока несколько человек назвали свои воспоминания о прошлогоднем декоре исторического здания «посттравматическим синдромом», кто-то из них твитнул, что «ждет не дождется следующего провала» дизайнерской мысли 49-летней матери младшего сына президента США Бэрона.
В 2018 году темой украшения Белого дома, по словам самой госпожи Трамп, стали «Американские сокровища». Тем не менее патриотичную на первый взгляд тематику в исполнении уроженки Словении не оценили по достоинству. По мнению части пользователей, фигуры елок, созданные из тысяч ветвей красных ягод, напоминали силуэты женщин из сериала «Рассказ служанки». Особо творческие натуры добавили к фотографии белоснежного холла Белого дома, украшенного композицией, белые колпаки, которые носили героини.
Презентации, также выложенной в Twitter в качестве видео, не помогло ни холодное освещение, вызвавшее ассоциации с дворцом Снежной королевы, ни выбранный Меланьей Трамп дизайнерский наряд. Ее образ составил костюм с белой рубашкой и черная накидка в сочетании с черными сапогами и ярко-красными перчатками, в очередной раз спровоцировавший сравнение первой леди с диснеевскими злодеями.
К сожалению всех сотрудников офиса нелюбимой американцами первой леди, ее усилия сделать Рождество более стильным ежегодно себя не оправдывают. В массовом сознании все попытки экс-манекенщицы создать сказочную атмосферу с налетом современности выглядят как интерпретация оформления фильмов Стенли Кубрика, а опираться на знаменитые картины вроде «Сияния» и «Заводного апельсина» перед тем, как нарядить елку, едва ли хорошая идея.