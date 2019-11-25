Тайна курортного романа: мужчины болтают больше женщин

Исследование отечественного приложения Maps.me, предлагающего своим пользователям карты стран мира, показало, что российские мужчины готовы рассказать о курортном романе чаще, чем женщины. К этим результатам, обнародованным РИА «Новости», специалисты сервиса пришли после онлайн-опроса двух тысяч совершеннолетних россиян, путешествовавших за последний год. Практически все респонденты (92%) ответили, что в поездках они знакомятся с новыми людьми — остальные 8% отмечали, что они никогда не знакомятся с местными, в основном из-за того, что предпочитают отдыхать своей компанией, без вовлечения посторонних.

17% опрошенных ответили, что они заводили курортный роман, но в этой выборке появились только 13% женщин и 21% мужчин, хотя эксперты утверждают, что романтические связи на курортах и в командировках одинаково популярны у представителей обоих полов. Хотя аналитика сервиса не поясняет данный феномен, можно предположить, что не все путешественники считают тот факт, что они завели роман в туристической или рабочей поездке, похвальным.

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Если женщины ответили на вопрос социологов честно, вполне возможно, что они не занимались собственной личной жизнью по самым разнообразным причинам. Например, всегда существует вероятность, что они не нашли никого, отвечающего их требованиям к партнеру, другая часть путешественниц не соглашается на романтические контакты по причине недоверия или нежелания соглашаться на связь, которая не приведет к долгосрочным отношениям.

Для отдельной категории людей последний аргумент не является оборотной стороной медали, потому что серьезные отношения сопряжены с ответственностью, необходимостью ставить нового человека в свой список приоритетов и, так или иначе, подстраивать под него собственную повседневную жизнь. Если этот человек живет на большом расстоянии от вас, вы лишены такого рода проблем, а также любого зазрения совести, потому что кажется, что километры — это мерило судьбы, наглядно показывающее, что с этим человеком у вас бы все равно ничего не получилось.

Задачу для тех, кто не хочет соглашаться на что-то большее, чем курортный роман, строго ограниченный сроками путевки, значительно облегчили глобальные приложения для знакомств. Многие туристы без языкового барьера или хотя бы со знанием английского с их помощью организовывают себе бесплатные туры по городам, а если гид кажется им привлекательным, они могут предложить пообщаться на более личные темы. В таком случае после завершения поездки есть возможность просто безответственно удалить человека из пар и больше никогда не общаться с ним даже в режиме онлайн.

Если принимать во внимание результаты исследования Maps.me, этот путь нельзя назвать самым популярным — пользователи приложения прибегают к этому способу только в 11% случаев. Те, кто принимал участие в опросе, подчеркнули, что часто знакомятся в своем отеле (46%), всего на один процент меньше предпочитают заводить новых знакомых во время поездки на экскурсию. 39% становится одиноко у бассейнов или моря, а 36% опрошенных считают благоприятными местами для заведения новых контактов бары и рестораны. При этом авторы исследования заметили, что женщины больше склонны к первому варианту, а мужчины — к последнему, причем с солидным отрывом.

В 2018 году американский психолог доктор Артур Арон дал интервью британскому изданию The Telegraph в честь Дня всех влюбленных. В беседе с корреспондентом издания Арон объяснил, почему люди склонны влюбляться в поездках гораздо чаще — в непривычной для себя среде мы больше волнуемся, и наше восприятие обостряется.

Психолог заявил, что в стрессовых для организма ситуациях (а путешествие в другую страну или незнакомый город можно назвать именно таковой) мы чаще оцениваем окружающих как потенциальных партнеров. Он предупредил, что вероятность встретить настоящую любовь в отпуске не самая высокая, так что большие надежды на космическую связь за 6 дней и 7 ночей предложил не возлагать.