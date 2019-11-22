Страшно жить: как забота об экологии вредит здоровью

Постоянные напоминания о мировых экологических проблемах, которые должны идти на пользу окружающей среде, имеют серьезный побочный эффект для человека. К психотерапевтам все чаще стали обращаться люди, жалующиеся на излишнее беспокойство о будущем планеты, — это называется «эко-тревожность».

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В последнее время на улицах на глаза москвичам регулярно стали попадаться раздельные мусорные баки, призывающие нас сортировать мусор. В каждом втором супермаркете есть полка с эко-товарами, а многие магазины одежды готовы подарить скидку за сдачу старых вещей на переработку. Для большинства россиян это еще в новинку, и многие только начинают делать первые шаги на пути к заботе о природе, в то время как другие в прямом смысле уже сходят с ума по этому поводу.

На западе эко-тревожность уже признают полноценным психическим расстройством. Американская психологическая ассоциация определяет это состояние как «хронический страх гибели экологии». Такому виду тревожности подвержены те, кого волнуют климатические изменения и состояние окружающей среды. Так, эко-тревожность может выражаться как в виде простого беспокойства и навязчивых мыслей, так и доходить до панических атак и возникновения фобий.

Согласно исследованию ученых из Йельского университета, проведенному среди жителей США, 69% американцев действительно волнует изменение климата, а 29% «очень обеспокоены» глобальным потеплением. При этом 51% опрошенных заявили, что чувствуют свою беспомощность в этой ситуации, из которых 14% уверенны, что «уже поздно что-то с этим делать».

Для некоторых это беспокойство превращается в ночные кошмары и вносит свои изменения в реальную жизнь. К примеру, Франческа Маккончи пожаловалась газете The Telegraph, что стала тратить слишком много времени на покупки.

«Я беспокоюсь о каждом крошечном решении и его влиянии на планету: органическое или перерабатываемое…а не пластиковое», — объясняет Маккончи.

Triodos Bank также провел опрос на тему эко-тревожности среди британцев, по результатам которого треть англичан соглашаются с тем, что иногда испытывают характерные подобному расстройству чувства.

«В последнее время я заметила настоящий всплеск числа людей, которые просили о помощи», — говорит психолог и автор книги «Эмоциональная устойчивость в эпоху изменения климата» Лесли Дэвенпорт об эко-тревожности. Она также отмечает, что ее клиентов часто беспокоят апокалиптические сценарии во снах.

Еще один симптом эко-тревожности — уныние. Психотерапевты отмечают, что регулярные напоминания об экологическом кризисе приводят к тому, что некоторые чувствуют себя бесполезными на фоне такой глобальной проблемы и опускают руки. К примеру, многие не сортируют мусор, потому что считают такие старания мизерными на фоне масштаба проблемы.

Тем, кого беспокоят подобные чувства, Лесли Дэвенпорт советует «полностью признать это» и понять, что они не одиноки перед этой проблемой и не только они об этом думают. Особо чувствительным поможет практика частичного ограждения себя от негативных новостей об экологии. И если человек не просто испытывает пустой страх, а действительно делает что-то для планеты и осознает, что об этом заботится не только он, ему будет гораздо проще справиться со своей фобией.

В России эко-тревожные пока что встречаются не так часто, как на западе, но некоторые с подобной проблемой все же сталкиваются.

«Пожив полгода в Германии, где я привыкла каждый день сортировать мусор и сдавать его на переработку, вернувшись в Россию, я до сих пор испытываю какое-то чувство стыда, выкидывая пластиковую бутылку или жестяную банку в обычную мусорку. В Европе я копила их дома или носила с собой, пока на пути не попадется перерабатывающий автомат, который есть в каждом магазине, а здесь найти, куда деть пластик, пока что очень проблематично», — рассказывает «Газете.Ru» читательница.

Мы также поговорили об эко-тревожности с отечественным экспертом. Клинический психолог Валерий Карпов заверил, что если тревога или даже страх связаны с реальной, серьезной экологической проблемой, такие чувства вполне понятны и рациональны, однако здесь есть свои нюансы.

«Если же тревога вызвана представлениями о том, как плохо может быть, а вдруг…, куда катится этот мир, и с настоящим практически не имеет корреляций – то эта тревога или страх иррациональны, и скорее всего связанны с неосознанными, вытесненными, глубинными страхами самого человека, или с истощением психических адаптационных ресурсов организма», — объясняет специалист.

Мы также спросили у эксперта, как на человека влияет порой агрессивная пропаганда заботы об экологии. Валерий Карпов отметил, что психологическое воздействие на человека может оказывать любое социальное взаимодействие и «любой контакт можно назвать манипуляцией». Однако растущая популярность «эко-привычек» часто используется в коммерческих целях.

«В данном случае навязывание определенного способа жизни, определенного «правильного» отношения к продуктам с надписью Эко, которые таковыми могут и не являться; установки на то, в каких домах нужно жить, что есть, во что одеваться — это маркетинговая политика, психологическое воздействие, давление», — считает эксперт.