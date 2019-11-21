Связался с педофилом: как приструнили принца Эндрю

Принц Эндрю лишится зарплаты в 250 тысяч фунтов в год

Британский принц Эндрю, в свои 59 лет оказавшийся в центре секс-скандала, связанного с педофилией, перестанет исполнять свои королевские обязанности — по крайней мере, в обозримом будущем. Об этом он объявил накануне, однако британские СМИ прояснили ситуацию: отойти от дел его попросила мать, королева Елизавета II, а настоял на этом его брат принц Чарльз. «Газета.Ru» рассказывает, как любимый сын королевы испортил репутацию монархии.

Принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II, занимающий сейчас все первые полосы британских газет, пожинает плоды своего необдуманного поступка — интервью журналисту «Би-би-си» Эмили Мэйтлис. Разговор, на который он, скорее всего, согласился в надежде расставить все точки над i в истории своей дружбы с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, оказался катастрофой — после нескольких дней возмущения и критики герцог Йоркский объявил, что в ближайшее время не будет исполнять обязанности члена королевской семьи.

О том, что принц Эндрю не будет появляться на общественных мероприятиях в связи со скандалом, Букингемский дворец объявил 20 ноября во второй половине дня. «В течение последних нескольких дней мне стало очевидно, что обстоятельства, относящиеся к моему давнему знакомству с Джеффри Эпштейном, стали оказывать разрушительное воздействие на деятельность моей семьи и мою важную работу во многих организациях и фондах, которые я горд поддерживать, — говорится в опубликованном Букингемом заявлении герцога Йоркского. — В связи с этим я спросил у Ее Величества, могу ли я сложить свои обязанности на ближайшее будущее, и она дала свое разрешение».

В своем заявлении принц Эндрю сделал, наконец, то, что должен был в своем интервью — и тогда лавина критики была бы, по крайней мере, не такой мощной.

Он выразил сочувствие к жертвам Джеффри Эпштейна. И пообещал, что примет участие в следственных действиях, если американские правоохранительные органы этого от него попросят.

Как и требовали того возмущенные высказываниями принца Эндрю оппоненты, теперь член королевской семьи и, как считается в Великобритании, любимый сын Елизаветы II не будет появляться на официальных мероприятиях организаций, находившихся под его опекой. Как сообщает Daily Mail, он потеряет 249 тыс. фунтов стерлингов в год, которые получал в качестве зарплаты из «Суверенного гранта» — пополняемого налогоплательщиками фонда доходов королевской семьи. Однако сохранит дом в Виндзоре и доход от герцогства Ланкастерского, принадлежащего его матери.

Остроумие обитателей Twitter, которые в понедельник начали шутить над высказываниями герцога Йоркского, и критика специалистов по пиару, возможно, не так задели бы Букингемский дворец, однако интервью действительно повлияло на его деятельность — от поддержки принца стали отказываться организации, в работе которых он участвовал.

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG заявила, что не нуждается в спонсорстве одной из ее программ со стороны сына Елизаветы II, финансовая транснациональная корпорация Standard Chartered сообщила, что пересмотрит запущенную принцем Эндрю в 2014 году программу, телекоммуникационная компания BT также открестилась от него. В этих условиях королевский дворец не мог игнорировать всеобщее возмущение.

Как сообщает издание The Telegraph, поначалу Букингемский дворец планировал отстаивать честь принца Эндрю. «Слова герцога в интервью говорят сами за себя», — говорили во дворце.

Заставить принца отказаться от своих представительских обязанностей, как теперь выясняется, потребовал старший сын королевы и его брат принц Чарльз.

О том, как принималось решение отправить принца Эндрю «в отставку», рассказало сегодня издание Daily Mail – как выясняется, вовсе не герцог просил разрешения у королевы отойти от дел. Как поделился с таблоидом источник, принц Чарльз позвонил матери из Новой Зеландии, где сейчас находится с официальным визитом вместе с супругой Камиллой, и настоял, чтобы она отстранила принца Эндрю от королевских обязанностей, поскольку его присутствие сейчас угрожает репутации монархии. Согласившись, Елизавета II вызвала принца Эндрю в Букингемский дворец, где сообщила пренеприятное известие — он потеряет свою зарплату и будет появляться на публике только во время семейных торжеств.

Что именно сказал принц Чарльз, сегодня написал Evening Standard, ссылаясь на источник: «Это не личное дело, речь идет о защите института монархии».

Daily Mail опубликовали снимки папарацци, на которых несколько подавленный принц Эндрю садится в машину в Виндзоре, прежде чем отправиться к матери. На снимках видно, как он слегка смущенно улыбается и помахивает рукой окружающим из своего Bentley. Однако в Великобритании уже уверены: карьера герцога Йоркского как члена королевской семьи окончена. И довольно бесславно.