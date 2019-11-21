Связался с педофилом: как приструнили принца Эндрю

Принц Эндрю, второй сын королевы Елизаветы II, занимающий сейчас все первые полосы британских газет, пожинает плоды своего необдуманного поступка — интервью журналисту «Би-би-си» Эмили Мэйтлис. Разговор, на который он, скорее всего, согласился в надежде расставить все точки над i в истории своей дружбы с финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном, оказался катастрофой — после нескольких дней возмущения и критики герцог Йоркский объявил, что в ближайшее время не будет исполнять обязанности члена королевской семьи.

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О том, что принц Эндрю не будет появляться на общественных мероприятиях в связи со скандалом, Букингемский дворец объявил 20 ноября во второй половине дня. «В течение последних нескольких дней мне стало очевидно, что обстоятельства, относящиеся к моему давнему знакомству с Джеффри Эпштейном, стали оказывать разрушительное воздействие на деятельность моей семьи и мою важную работу во многих организациях и фондах, которые я горд поддерживать, — говорится в опубликованном Букингемом заявлении герцога Йоркского. — В связи с этим я спросил у Ее Величества, могу ли я сложить свои обязанности на ближайшее будущее, и она дала свое разрешение».

В своем заявлении принц Эндрю сделал, наконец, то, что должен был в своем интервью — и тогда лавина критики была бы, по крайней мере, не такой мощной.

Он выразил сочувствие к жертвам Джеффри Эпштейна. И пообещал, что примет участие в следственных действиях, если американские правоохранительные органы этого от него попросят.

Как и требовали того возмущенные высказываниями принца Эндрю оппоненты, теперь член королевской семьи и, как считается в Великобритании, любимый сын Елизаветы II не будет появляться на официальных мероприятиях организаций, находившихся под его опекой. Как сообщает Daily Mail, он потеряет 249 тыс. фунтов стерлингов в год, которые получал в качестве зарплаты из «Суверенного гранта» — пополняемого налогоплательщиками фонда доходов королевской семьи. Однако сохранит дом в Виндзоре и доход от герцогства Ланкастерского, принадлежащего его матери.

Остроумие обитателей Twitter, которые в понедельник начали шутить над высказываниями герцога Йоркского, и критика специалистов по пиару, возможно, не так задели бы Букингемский дворец, однако интервью действительно повлияло на его деятельность — от поддержки принца стали отказываться организации, в работе которых он участвовал.

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний KPMG заявила, что не нуждается в спонсорстве одной из ее программ со стороны сына Елизаветы II, финансовая транснациональная корпорация Standard Chartered сообщила, что пересмотрит запущенную принцем Эндрю в 2014 году программу, телекоммуникационная компания BT также открестилась от него. В этих условиях королевский дворец не мог игнорировать всеобщее возмущение.

Как сообщает издание The Telegraph, поначалу Букингемский дворец планировал отстаивать честь принца Эндрю. «Слова герцога в интервью говорят сами за себя», — говорили во дворце.

Заставить принца отказаться от своих представительских обязанностей, как теперь выясняется, потребовал старший сын королевы и его брат принц Чарльз.

О том, как принималось решение отправить принца Эндрю «в отставку», рассказало сегодня издание Daily Mail – как выясняется, вовсе не герцог просил разрешения у королевы отойти от дел. Как поделился с таблоидом источник, принц Чарльз позвонил матери из Новой Зеландии, где сейчас находится с официальным визитом вместе с супругой Камиллой, и настоял, чтобы она отстранила принца Эндрю от королевских обязанностей, поскольку его присутствие сейчас угрожает репутации монархии. Согласившись, Елизавета II вызвала принца Эндрю в Букингемский дворец, где сообщила пренеприятное известие — он потеряет свою зарплату и будет появляться на публике только во время семейных торжеств.

Что именно сказал принц Чарльз, сегодня написал Evening Standard, ссылаясь на источник: «Это не личное дело, речь идет о защите института монархии».

Daily Mail опубликовали снимки папарацци, на которых несколько подавленный принц Эндрю садится в машину в Виндзоре, прежде чем отправиться к матери. На снимках видно, как он слегка смущенно улыбается и помахивает рукой окружающим из своего Bentley. Однако в Великобритании уже уверены: карьера герцога Йоркского как члена королевской семьи окончена. И довольно бесславно.