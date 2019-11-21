Модный приговор: ASAP Rocky разработал тюремную униформу

ASAP Rocky стал дизайнером униформ для шведской тюрьмы, в которой он в этом году провел несколько месяцев. О своем желании создать коллекцию одежды для заключенных исполнитель заявил в интервью Forbes — он отметил, что делает все, что возможно, чтобы вдохновить людей «быть лучше».

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Ракима Майерса (настоящее имя модельера-новичка) содержали в СИЗО «Крононберг» после его печально известного задержания этим летом из-за драки на улице Стокгольма. Впоследствии рэперу предъявили обвинения в нападении на 19-летнего Мустафу Джафари. В августе стало известно, что Раким Майерс и двое телохранителей, вместе с которыми он якобы избил подростка, были признаны виновными в совершении преступления. Их обязали выплатить штраф в размере $1307 в качестве возмещения морального ущерба.

Хотя руководство СИЗО утверждало, что все камеры были отремонтированы пару лет назад и оборудованы всем необходимым, источники в американском посольстве заявили в разговоре с порталом TMZ, что Роки поместили в непригодные для жизни условия. Те же инсайдеры признались, что исполнителя поселили в одну камеру с заключенным с серьезным психическим расстройством, разбрасывавшим по помещению экскременты, которые никто не убирал.

Американские СМИ также распространяли информацию, что рэпера заставляли спать на тонком коврике без одеяла, пить грязную воду и есть по яблоку в день в первые пять дней его заключения. Однако на внешний вид людей, попавших в следственный изолятор, никто раньше не обращал внимание.

Во время интервью Forbes ASAP Rocky вспомнил время, когда он был в местах лишения свободы, и признался: «Когда я обдумывал все произошедшее, я постоянно смотрел телевизор и видел своих шведских фанатов, демонстрирующих так много любви, что я бы хотел дать что-то взамен».

Раким собирается вернуться в Швецию в декабре, чтобы выступить для поклонников, а все сборы от мероприятия, по его словам, пойдут на реконструкцию местных тюрьм.

Рэперу, которого фанаты называют «Babushka Boi» в честь одноименного хита и благодаря его манере завязывать на голове цветастые косынки, мир моды близок — за последние годы он стал постоянным гостем показов известных дизайнеров и фактически иконой стиля.

Теперь ASAP Rocky утверждает, что старается «сделать все, что от него зависит», продолжать заниматься творчеством и вдохновлять своих поклонников становиться лучше. Подробности воплощения творческой задумки американской знаменитости пока не известны.

Остается только надеяться, что армия фанатов Майерса не уговорит его перевыпустить «тюремную коллекцию» для гражданского населения. В противном случае нас ждет противостояние хайпа и здравого смысла — первая категория будет стремиться заполучить модели от ASAP Rocky, а вторая — убеждать общественность, что нужно отличать модные заявления от больших политических проблем и необходимости тюремных реформ в большинстве стран мира.

Хотя в обычной жизни униформу заключенных чаще всего можно встретить в магазинах карнавальных костюмов, продающих наряды на Хеллоуин, это не значит, что до этого ее не пытались популяризировать. Интерес к тюремной форме уже давно стал частью поп-культуры, когда американские рэперы, сидевшие в местах лишения свободы, прекратили носить запрещенные там ремни после освобождения. Когда рэп перестал считаться «неблагонадежной» музыкой, стилисты в нулевых популяризировали мешковатые брюки и комбинезоны с низкой посадкой.

В 2014 году на Netflix вышел первый сезон сериала «Оранжевый — новый черный», сюжет которого строится вокруг жизни в женской колонии. Он оказался настолько популярным, что британский Vogue выпустил материал о том, как одеться в стиле главной героини (как можно догадаться, полностью в неоново-рыжий цвет).

Сразу после этого The Guardian охарактеризовал статью как фактическое объявление формы заключенных модным трендом и назвал действия редакции глянцевого издания безвкусицей. В своей заметке Guardian иронично назвали решение опубликовать материал Vogue «тюремным шиком», говоря о том, что иногда мода не должна наживаться на печальной действительности.