«Должна быть работа»: на что живут Instagram-блогеры

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых блогеров российского Instagram. Сюрпризов он не таил: ни для кого не секрет, что на рекламе в соцсети зарабатывают Ксения Собчак, Ольга Бузова и другие известные личности. Но не только они: многим молодым жителям России карьера Instagram-блогера кажется легкой и привлекательной.

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Однако думать, будто продвигать себя в Instagram и по мере роста собственной популярности получать контракты на рекламные публикации, легко — значит плохо понимать, в чем заключается работа инфлюенсера. А это именно работа.

Инфлюенсер и сооснователь коммуникационного агентства Belong Ксения Дукалис объясняет, чем сложна деятельность блогера и от чего зависит цена одной публикация в Instagram:

«У каждого человека должна быть нормальная работа, у хорошего блогера должна быть своя жизнь. Это всегда должно быть хобби, которое потом приносит тебе деньги. Оно может перерасти в полноценную работу, если ты делаешь это качественно. Я никогда никому не советую быть блогером ради того, чтобы быть блогером».

По мнению Дукалис, блогером быть трудно, в первую очередь, из-за коллег, которые «в огромных объемах накручивают себе статистику», а после делают вид, что никого не обманывают и все заработали честным путем. «Вот такие люди, во-первых, подрывают доверие рекламодателей к нормальным инфлюенсерам, во-вторых, демпингуют рынок, потому что они не понимают, как должно идти нормальное ценообразование», — добавляет блогер.

Ксения Дукалис признается: блогеры с низким процентом реальных подписчиков и качественной аудитории часто просят за свою работу куда меньше, чем все остальные, а после этого заказчик приходит к честному блогеру с более чем 100 тыс. фолловеров и удивляется якобы завышенной стоимости.

Расчет стоимости поста высчитывается в соответствии с охватом аудитории, — так что в процессе переговоров с рекламодателем инфлюенсеры в Instagram устанавливают планку чуть ниже 0,8 рубля за одного человека, который увидит пост.

«Если у меня охват 100 тыс., публикация с рекламной интеграцией должна стоить примерно 50-80 тыс. рублей», — объясняет Дукалис. Цена вырастает, если речь идет о видео (сложной интеграции), но даже крупные бренды редко готовы платить 200 тысяч рублей за один пост.

Другим предметом раздражения становятся заказчики, которые периодически сами не знают, что хотят.

По словам Дукалис, перспектива стать исключительно инфлюенсером входит в число ее ночных кошмаров из-за того, что она переживает за свою аудиторию и не хочет, чтобы люди, которые ее читают и смотрят, видели одну рекламу.

Если ведение блога остается постоянным, но не единственным занятием, приносящим прибыль, лидер мнений может выбирать то, что ему подходит, и не соглашаться на предложения рекламодателей. Все же реклама раздражает тех, кто хочет получить качественный контент. 25-летний блогер признается, что у нее иногда есть «соблазн» поработать с сомнительными проектами. «Но я понимаю, что деньги не купят мою репутацию», — говорит она.

Считается, что для продвижения себя как бренда в соцсетях необходимы большие финансовые вложения — например, в продвижение своего профиля в ленте у аудитории, которую вы можете привлечь. Однако, по словам Ксении, имеет смысл, скорее, тратить деньги на различные курсы, о которых впоследствии можно рассказать подписчикам, и одежду для съемок.

По словам специалиста по SMM-стратегиям Екатерины Прытовой, на сегодняшний день большинство больших брендов уже понимают, чего они хотят, а это отражается на работе специальных агентств. Поскольку все уже знают правила игры, составляемая смета должна быть «прозрачной». «Клиент сейчас понимает стоимость услуг агентства. В идеале — когда агентство берет инфлюенс-кампанию, оно работает по фиксированной стоимости», — объясняет она «Газете.Ru».

Кампания с участием 10-15 блогеров для продвижения определенного продукта обойдется заказчикам как минимум в 150 тысяч рублей без учета бюджета на блогеров. В нее входит креативная концепция, которую разрабатывает креатор, и коммуникация с блогером — ей занимается коммьюнити-менеджер, передающий данные по техническому заданию от клиентов, обозначает сроки выполнения обязательств и отвечает на все вопросы.

Когда серьезное агентство подбирает определенных кандидатов для работы с каждым клиентом, в первую очередь делается фокус на внутреннюю статистику, предоставляемую инфлюенсерами (охват аудитории, количество просмотров постов, репосты и т.д.). По словам SMM-стратега, большое значение при выборе блогера имеет количество рекламных постов в его Instagram. И не только количество: нужно понимать, кого именно поддерживает лидер мнений.