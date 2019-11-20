Знакомые все лица: самые сексуальные россиянки года

Мужской журнал Maxim выпустил рейтинг самых сексуальных российских знаменитостей 2019 года. Среди ста женщин, вошедших в список, первое место второй год подряд достается Ирине Шейк, которая уже шесть лет держится на самых высоких позициях топа. О том, кому удалось занять первые позиции в рейтинге, — читайте в нашем материале.

close Модель Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2015 год Модель Ирина Шейк на Vanity Fair Oscars Viewing and After Party, Голливуд, 2015 год Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP

Практически ставшая синонимом понятия «секс-символ» 33-летняя Ирина Шейк в этом году доказала всем женщинам мира, что громкое и неприятное расставание с голливудской звездой — вовсе не повод сдавать позиции.

Шейк все так же продолжает появляться на значимых светских мероприятиях, обложках самых известных журналов и мировых подиумах.

Напомним, что настоящая фамилия Ирины — Шайхлисламова, и она родом из небольшого городка в Челябинской области. Псевдоним она взяла, когда переехала в США, заключив контракт с мировым модельным агентством. Свою карьеру, как и многие модели, она начала в юности с конкурсов красоты, а затем перебралась за границу.

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Ирина Шейк успела посотрудничать с огромным количеством мировых брендов, принять участие в Victoria's Secret Fashion Show, а также сняться в нескольких фильмах. Немало славы модели принесли отношения с португальским футболистом Криштиану Роналду, которые продлились более пяти лет. В 2015 году Шейк начала встречаться с актером Брэдли Купером, а через два года у них родилась дочь Лея. Однако несколько месяцев назад они разошлись, и в их расставании все до сих пор винят Леди Гагу.

Любовь Новикова-Аксенова

close Любовь Новикова-Аксенова Любовь Новикова-Аксенова Нина Зотина/РИА «Новости»

Актрису, более известную как просто Любовь Аксенова, узнают благодаря нашумевшим в свое время русским сериалам — «Родина», «Закрытая школа», «Мажор» и другим. В прошлогоднем рейтинге Аксенова занимала шестую позицию, но, вероятно, благодаря роли в новом фильме Григория Константинопольского «Русский бес» передвинулась на почетное второе место в рейтинге.

Актриса весьма востребована в отечественном кино: за свои 29 лет она успела принять участие в съемках свыше 50 фильмов и сериалов. В одном из интервью Аксенова также призналась, что когда-нибудь собирается выйти на международный уровень.

У актрисы даже есть интернациональный агент, который ищет для нее кастинги в зарубежном кино. Аксенова уже пробовалась в фильм «Kingsman: Золотое кольцо» и сериал «Острые козырьки».

close Ольга Серябкина в кадре из фильма «Самый лучший день» (2015) Ольга Серябкина в кадре из фильма «Самый лучший день» (2015) Bazelevs

Ольга Серябкина не сдвигается с почетного третьего места в рейтинге самых сексуальных уже третий год.

«Я три раза была на обложке журнала Maxim. Каждый из них давал мне максимально прочувствовать свою женственность. И этот ежегодный рейтинг всегда дико радует», — порадовалась певица результатам опроса в Instagram.

Многим Серябкина запомнилась как солистка группы SEREBRO, в составе которой артистка пела более 13 лет.

В 2007 году группа даже заняла третье место на конкурсе песни «Евровидение». Большинство хитов для коллектива написала именно Серябкина, а в 2017 году выпустила свой сборник стихов под названием «Тысяча «М». В начале этого года Ольга Серябкина начала сольную карьеру под псевдонимом Molly и выпустила дебютный студийный альбом «Косатка в небе».

Вики Одинцова

close Виктория (Вики) Одинцова Виктория (Вики) Одинцова Сергей Бобылев/ТАСС

О Виктории Одинцовой заговорили совсем недавно: всему виной стремительно выросшая популярность ее аккаунта в Instagram, где девушка демонстрирует свои идеальные черты лица и идеальную фигуру, которые, однако, были достигнуты не без помощи хирургов. Впрочем, вопрос происхождения красоты Одинцовой не влияет на то, как много людей считают ее одной из самых сексуальных женщин России.

Виктория Одинцова не без причины стала звездой Instagram: в юности она несколько лет училась в модельной школе, а затем заключила контракт с агентством Mavrin Models и начала строить профессиональную карьеру.

Известность девушке также принес недолгий роман с певцом Егором Кридом. Ходят слухи, что Одинцова также была связана романтическими отношениями с Павлом Дуровым и Тимуром Батрудиновым.

close Яна Кошкина Яна Кошкина Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Для актрисы Яны Кошкиной это не первое попадание в рейтинг топ журнала MAXIM, однако за три года с 36 позиции в рейтинге она смогла добраться до пятой. Кошкина снимается в фильмах с детства — в начале 2000-х она дебютировала в сериале «ОБЖ», а закончив театральное училище, продолжила играть в отечественных ситкомах и фильмах.

Сначала ее брали только на эпизодические роли — она появлялась в сериалах «Дорожный патруль», «Слово женщине», «Проснемся вместе», а также в 11 сезоне «Улицы разбитых фонарей».

Всерьез Яну Кошкину стали воспринимать после одной из главных ролей в сериале «ЧОП», после которого она стала принимать участие в других проектах ТНТ, а Первый канал взял ее в качестве телеведущей на шоу «Короли фанеры».