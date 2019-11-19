Девушки с обложки: что общего у Зеленской и Обамы

Украинское издание журнала Vogue опубликовало интервью с первой леди страны Еленой Зеленской. После того, как широкая публика ознакомилась с фотосессией, в которой приняла участие вся семья Зеленских, пользователи интернета получили возможность узнать, как себя чувствует сценарист «Студии Квартал 95» в неожиданной для нее роли первой леди государства.

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В своем решении пригласить для съемок на обложку и интервью первую леди страны руководство украинского Vogue, вполне возможно, ориентировалось на пример своих американских коллег из того же издания, которые в бытность Барака Обамы президента три раза брали интервью у его жены Мишель и помещали ее фото на обложку. Традиция эта не закрепилась: президентский срок Обамы закончился в 2016-м, но новая первая леди страны Меланья Трамп Vogue так и не украсила, несмотря на модельное прошлое. И это отчетливо демонстрирует: для авторитетного журнала о моде президентской женой, которая может быть интересная читателю, остается все же Мишель Обама.

О жене Барака Обамы раньше говорила и сама Елена Зеленская в одном из немногочисленных интервью. После избрания мужа на пост президента страны она призналась украинскому «Би-би-си»: несмотря на то, что ей нравится стиль Меланьи Трамп, Мишель Обама кажется ей более интересным человеком. «Меланья Трамп, конечно, шикарно выглядит, у нее чудесный стиль, но с Мишель мне было бы интереснее пообщаться», — призналась Зеленская.

Если сравнивать интервью Мишель Обамы, которое она дала Vogue в 2009 году, и беседу Елены Зеленской с украинским изданием того же журнала в 2019-м, то легко можно сделать вывод: оба материала показывают читателям женщин, которые не планируют при выполнении новых для себя функций первых леди ограничиваться декоративными ролями. И в том, и в другом случае перед нами оказываются жены, которые хотят сохранять некоторую самостоятельность.

Особенно в этом смысле поразила Елена Зеленская: она призналась, что продолжает писать сценарии для «Студии Квартал 95». «Я пишу сценарии, как и прежде, — сказала она. — Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и «Кварталом» и следовать таймингу».

По словам Елены Зеленской, став первой леди Украины, она изучила опыт своих «зарубежных коллег» и узнала, чем занимаются Бриджит Макрон, Сара Нетаньяху, жена президента Германии Эльке Бюденбендер. Мишель Обаму она упомянуть не могла – роль первой леди она больше не выполняет.

В своих первых интервью и Мишель Обама, и Елена Зеленская, говорили о том, какие преимущества дает «звание» первой леди при достижении благих целей.

Для Мишель Обамы в начале ее работы в роли первой леди было важно показать американцам разных цветов кожи, культур и традиций, что они одна нация. «Мы хотим, чтобы развлечения в Белом доме давали возможность почувствовать, что такое Америка, показывая разные грани культуры. Латиноамериканцы, американцы азиатского происхождения, афроамериканцы…», — перечисляла она. Мишель Обама говорила, что это можно показывать при помощи выступлений артистов разных жанров и даже на званых ужинах. «Меня восхищает потенциал кухни Белого дома, которая может стать для людей местом, где они будут узнавать новое», — признавалась она. Первая леди планировала, что публичность будет помогать ей знакомить детей со всем, что характерно для разных культур США.

Для Елены Зеленской преимущество ее новой роли – в другом: она планирует использовать свои новые возможности, чтобы пробиваться к тем, что раньше ее проигнорировал бы. «У супруги президента есть возможность общаться с теми, кто близок к власти, — говорит она. — Перед первой леди не закрываются двери чиновников. Я не политик и не имею права вмешиваться в работу президента, но стать посредником между людьми и властью, чтобы вторая услышала первых, могу и хочу».

Интервьюеры Vogue не могут не спросить о моде — и здесь, нужно сказать, позиции Мишель Обамы и Елены Зеленской совпадают.

Впрочем, именно жена Барака Обамы в свое время начала активно использовать свои возможности, чтобы продвигать молодых американских дизайнеров — возможно, Зеленская теперь идет по ее стопам, выходя в свет в нарядах украинских модельеров. «Приятно, когда в Нью-Йорке или Париже меня спрашивают, кто дизайнер моего костюма. А меня спрашивают. И не так интересно было бы назвать западный бренд, который там и так знают, — как приятно открывать миру украинских дизайнеров», — говорит она.

Правда, в отличие от Джейсона Ву, которого Мишель Обама сделала знаменитым, авторы нарядов Зеленской не могут рассчитывать на участие в Неделях моды в Нью-Йорке. Но нельзя не признать: жена Владимира Зеленского очень старается быть правильной первой леди. И с кого она берет пример — совершенно очевидно.