Ужасный год: кто создал проблемы королеве

Королевский биограф Эндрю Норман Уилсон написал колонку для таблоида Daily Mail, в которой заявил: 2019 год оказался для Елизаветы II куда хуже, чем 1992-й, ставший форменной катастрофой для королевской семьи. Тогда, 27 лет назад дом Виндзоров за несколько месяцев пережил развод принца Эндрю с Сарой Фергюсон, развод дочери королевы принцессы Анны и публикацию откровенной биографии принцессы Дианы, в которой были описаны подробности ее несчастливого брака с наследником престола.

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Все это «венчал» пожар в Виндзорском замке, в конце 1992-го ставший символом конца благополучия королевской семьи — к тому же, он вызвал возмущение общественности, потому что многомиллионную реставрацию спонсировали, разумеется, сами британцы.

В том ноябре Елизавета II отмечала 40 лет на троне, и во время празднования она на латыни назвала 1992-й «ужасным годом» и крайне сдержанно отозвалась о нем как о «не о том годе, который она будет вспоминать с безусловным удовольствием».

Тогда, вероятно, королева не могла предположить, что ей исполнится уже за 90, когда родственники будут создавать семье еще больше проблем. На их фоне поведение герцогов Сассекских покажется милыми детскими капризами. Принц Гарри и Меган Маркл всего лишь делали реставрацию коттеджа Фрогмор в Виндзоре за огромные деньги, пытались скрыть своего ребенка от прессы, летали на частных самолетах в Ниццу и в Канны вместо отпуска с королевой и жаловались на свою тяжелую судьбу, стоя в одном из самых бедных районов Африки. Но они были не единственными, кто возмущал британцев.

Все началось с того, что в январе 97-летний принц Филипп, ушедший на пенсию в 2017-м, спровоцировал автомобильную аварию, в результате которой одна женщина сломала запястье, а другую госпитализировали.

Филипп, предпочитающий самостоятельное вождение около Сандрингема, загородной резиденции королевы, мог стать виновником смерти маленького ребенка, который также был в автомобиле, в который врезался принц.

В этом году отличилась даже дочь принцессы Анны и внучка Елизаветы II Зара Тиндалл. СМИ рассказали, что она ежегодно получала около 100 тысяч фунтов стерлингов от миллионера из Гонконга, доктора Джонни Хона, в качестве пожертвования. Впоследствии выяснилось, что Сара Фергюсон также получила от него порядка 300 тысяч фунтов. Несмотря на то, что все они действовали в рамках закона, публике показалось, что члены королевской семьи принимают такие крупные суммы, а платят за них — например, за охрану на свадьбе принцессы Евгении и Джека Бруксбенка в октябре 2018-го, — британские налогоплательщики.

Пожалуй, самый сильный удар по репутации нанесла связь второго сына королевы принца Эндрю с обвиненным в педофилии мультимиллионером Джеффри Эпштейном. Герцог Йоркский не только не смог адекватно и своевременно отреагировать на выдвинутые ему обвинения, но и дал очень неуклюжее и откровенно плохое интервью «Би-би-си». Стоит принять во внимание и то, что в ближайшее время на том же канале выйдет разговор с женщиной, которая утверждает, что в подростковом возрасте она была вынуждена вступать в интимную связь с принцем.

В связи с этим у экспертов по делам королевской семьи возникают вопросы к штату советников королевы — они предполагают, что в последнее время он изменился, подобные диалоги с прессой попросту не могли быть не санкционированными Букингемским дворцом.

Сложно представить, чтобы пиарщики прошлых лет могли допустить появление интервью, особенно сейчас, когда скандал с Эпштейном перестал волновать всех, кроме жертв его преступлений.

Как пишет Эндрю Норма Уилсон в Daily Mail, скорее всего, прежняя администрация дворца бы просто выпустила короткое и безапелляционное отрицание связи сына королевы с несовершеннолетней секс-рабыней, а после этого бы настоятельно рекомендовала всем Виндзорам молчать и не говорить с журналистами.

В беседе с корреспондентом «Би-би-си» Эмили Мейтлис принц Эндрю несколько раз говорил вещи, странные для известного человека, оказавшегося в центре секс-скандала в 2019 году. Даже если поверить в слова герцога Йоркского о том, что он не помнит знакомство с Вирджинией Робертс, утверждающей, что у них были многочисленные половые контакты, зрителям сложно понять, почему ни разу не выразил сочувствия всем, кто оказался жертвой Эпштейна. Можно сказать, что Виндзор тепло вспоминал о своем покойном друге, совершившим суицид в тюремной камере. Принц вспоминал, что он был рад познакомиться с множеством партнеров по бизнесу благодаря связям американца, и назвал возможность останавливаться в многочисленных особняках приятеля «удобной».

По словам герцога, его единственной ошибкой стала чрезмерная «почтительность».

Сейчас сторонников принца Эндрю практически нет — в соцсетях популярность завоевывает материал, где указано, что отрицая связь с девушкой-подростком, вынужденной заниматься проституцией, принц моргнул 10 раз, что, по мнению тех, кто изучает язык тела, показывает, что человек врет.

В таблоидах возобновились хорошо забытые рассуждения о том, что старший брат Эндрю, принц Чарльз, припомнит ему все скандалы и постарается убрать его из новостной повестки настолько, насколько это возможно, когда все же станет королем. Этому конфликту между братьями уже много лет — он начался с недовольства Чарльза работой Эндрю в качестве торгового посланника Великобритании и якобы одержимости последнего деньгами и влиянием. Скорее всего, это коснется и дочерей принца, Беатрис и Евгении, которые перестанут посещать общественно значимые семейные мероприятия, потому что они фактически не являются близкими родственниками будущего монарха.