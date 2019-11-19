«Тайна» и «Мистика»: как умирал легендарный Dzintars

В Латвии не стало легенды: на прошлой неделе прекратил свое существование косметический бренд Dzintars, производивший весьма ценившиеся советскими и постсоветскими женщинами косметику и парфюмерию.

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«Тайна рижанки», «Кокетка», «Мистика» – когда-то эти романтические ароматы заменяли жительницам нашей до 1991 года общей страны вожделенные, но менее доступные французские «Fidji» и «Poison». И заменяли весьма достойно. Но в 2019 году стало окончательно ясно, что Dzintars суждено остаться в ностальгическом прошлом – погрязшая в долгах компания не смогла выбраться из кризиса. Как сообщил портал Baltic News Network, 12 ноября Парадаугавский суд Риги объявил производителя косметики неплатежеспособным.

Уточнялось, что с вынесением решения завершается процесс правовой защиты, открытый в октябре 2016 года, поскольку Dzintars более 30 дней не выполнял согласованный с кредиторами план мер процесса правовой защиты в редакции от 25 апреля 2019 года и не предоставил суду утвержденные и согласованные с большинством кредиторов поправки к упомянутому плану.

Главной проблемой стало то, что бренд не полностью выплатил налоги: вместо €1,7 млн он перечислил всего €273 тыс. В результате налоговая задолженность повысилась — ее размер на момент рассмотрения дела уже составлял €2,6 млн.

Кредиторы не согласились ждать до конца года, когда Dzintars намеревался продать производственные корпуса, чтобы расплатиться с долгами. «Заводу не нужны производственные корпуса советских времен, поэтому план предусматривал их продажу. Один из потенциальных покупателей планировал приехать только в ноябре, к тому же процесс продажи занял бы каких три месяца, однако кредиторы не хотели ждать», — рассказала член правления компании Дагния Майке BNN.

Правда, она обещает, что сам по себе бренд Dzintars продолжит жить. «В любом случае, Dzintars не исчезнет, поскольку бренд, торговые марки и все патенты в качестве нематериальной собственности принадлежат [истинному бенефициару] Илье Герчикову», — сказала Майке.

Агония Dzintars продолжалась несколько лет. Дело о процессе правовой защиты – процедуре, позволяющей в Латвии предприятиям, которые столкнулись с финансовыми трудностями, восстановить платежеспособность, — было возбуждено еще в октябре 2016-го. Тогда BNN сообщил, что оборот косметической компании в 2015 году составил €5,911 млн, что оказалось на 7% меньше, чем годом ранее, а убытки компании выросли на 76% – до €2,633 млн.

Тогда Дагния Майке рассказала BNN о долгах, накопившихся в Dzintars. «На сегодняшний день мы рассчитались почти со всеми поставщиками сырья и услуг, но были вынуждены повременить с выплатой налогов, в результате чего образовался долг в €3,2 млн. В 2015 году Dzintars заплатил в бюджет лишь €1,5 млн, что, конечно же, недостаточно, чтобы погасить текущие налоги и долги», — признавалась Майке. Вину за финансовые трудности она возлагала на два кризиса – 2008 и 2014 годов, из-за которых традиционный рынок резко сократился и предприятию перестало хватать оборотных средств.

Бренд долго боролся за то, чтобы остаться на плаву, выбраться из финансовой ямы и выйти на новые рынки: Dzintars уже в 2016-м работал с Китаем и Ираном, а в 2017-м, как сообщал «Sputnik Латвия», отправил партии косметики в Египет и Ирак и взялся разрабатывать для китайского рынка особенную антисмоговую косметику.

Тогда же, в 2017-м, компания запустила производство люксовой косметики – в линию Future Formula вошли продукты на основе экстрактов из улиток, черной икры и растительных стволовых клеток. Однако тогда же СМИ Латвии сообщали, что Dzintars планирует продать часть имущества, оставшегося еще с советских времен – 20 квартир в жилом доме, который когда-то был выстроен для сотрудников предприятия, и участок земли, расположенный неподалеку от фабрики.

Новинки бренд продолжал выпускать на рынок вплоть до прошлого года, когда публике были представлены три аромата из линейки Beautiful Lady. Однако все эти усилия не помогли легендарному Dzintars расплатиться с долгами.

АО Dzintars было зарегистрировано в 1991 году – однако компания ведет свою историю с середины XIX века, когда 1849 году в Риге открылась мыловаренная фабрика Г.А. Бригера. В 1940 году она наравне с другими мелкими предприятиями была национализирована советской властью и преобразована в мыловаренную и парфюмерную фабрику «Саркана Аусма», а фирма другого рижского мыловара – Римейка – превратилась в фабрику «Метра». Позже последнюю переименовали в Dzintars, и в 1958 году она объединилась с «Саркана Аусма» и превратилась парфюмерно-косметический завод. Сейчас в коллекции бренда одной только парфюмерии – 234 аромата, которые теперь ушли в историю.