«Слишком поздно»: как США подвели «Мисс Россию»

В этом году на конкурсе «Мисс Вселенная», который пройдет 8 декабря в Атланте в США, не будет представительниц ни России, ни, возможно, Украины. На пресс-конференции организаторов конкурса «Мисс Россия» и его победительницы Алины Санько, прошедшей в понедельник в ТАСС, его директор Анастасия Беляк объявила о решении руководства не посылать действующую «мисс» в Америку.

Она объяснила это тем, что иначе и у девушки, и у организаторов, оказался бы слишком плотный график: Алина Санько должна была представить нашу страну на двух конкурсах – «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», — однако успеть это сделать было чрезвычайно сложно.

«В этом году, к сожалению, организация конкурса «Мисс Вселенная» очень поздно сообщила о датах и месте проведения финала. Мы планировали, что Алина Санько отправится на два конкурса: «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». В этом году конкурсы накладываются, один пройдет 8 декабря, а другой — 14-го. Мы об этом узнали меньше месяца назад. Из-за того, что организаторы так поздно сообщили, мы не едем», — сказала она ТАСС.

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По словам Анастасии Беляк, у Алины Санько не остается времени на оформление визы в США и подготовку к соревнованию. В заключение она мягко выразила досаду из-за того, что организаторы конкурса «Мисс Вселенная» не торопились информировать российских участников о времени его проведения. «Мы надеемся, что такой масштабный проект будет сообщать о деталях проведения конкурса заблаговременно», — сказала Беляк.

В результате Алина Санько посоревнуется с представительницами других стран только на одном конкурсе – «Мисс Мира», который пройдет в Лондоне 14 декабря. Она рассказала журналистам, что на там она будет представлять благотворительный проект, подготовленный с фондом «Подсолнух», помогающим детям с первичным иммунодефицитом. «Я человек искусства, люблю дарить свои навыки, проводить мастер-классы. Я считаю, что искусство может помочь человеку избавиться от болезней», — рассказала Санько. Правда, в случае с первичным иммунодефицитом – врожденным заболеванием – искусство может, скорее, помочь развеяться и отвлечься.

Если Россия сознательно отказалась от участия в конкурсе «Мисс Вселенная», то представительница Украины не поедет на него вынужденно – 15 ноября стало известно, что Анастасии Субботе, которая еще надеется попасть в Атланту вовремя, уже отказали в визе в США.

Об этом в своем Facebook написала глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова. Публикация представляет собой открытое письмо к Уильяму Тейлору, временному поверенному в делах США на Украине.

Анна Филимонова рассказала, как случилось, что участница конкурса «Мисс Вселенная» оказалась без визы. По ее словам, Суббота пришла в американское посольство в назначенный день — из-за технического сбоя его перенесли с 12-го на 14 ноября. Девушка предоставила все необходимые бумаги и спокойно ответила на вопросы сотрудника консульства, однако он заявил, что «такие документы подаются уже не впервые», и без объяснения причины отказал девушке в получении визы.

«Я не хочу верить, что это было мотивировано любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника, который не уделил достаточно времени нашей участнице», — написала Филимонова.

В письме Анна Филимонова попросила Уильяма Тейлора вмешаться эту ситуацию. Она уточнила, что участнице международного конкурса красоты необходимо быть в США не позднее 27 ноября, поскольку конкурсные мероприятия начнутся уже 28-го. На 8 декабря намечен финал, когда жюри назовет имя самой красивой девушки во Вселенной за этот год.

Сейчас на официальном сайте конкурса Анастасия Суббота по-прежнему значится как одна их участниц — благодаря этому можно узнать, что модели 26 лет, что она изучала веб-дизайн и люббит бокс и танцы. А вот имени россиянки Алины Санько на сайте уже нет.