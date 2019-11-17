«Подвел семью»: принц Эндрю оправдался за дружбу с педофилом

Принц Эндрю, герцог Йоркский, второй сын королевы Елизаветы II, дал интервью «Би-би-си», которое смело можно назвать скандальным, хотя все его заявления оказались вполне ожидаемыми. Речь в нем шла о его близком знакомстве с Джеффри Эпштейном — герцог признал, что его связь недостойна члена королевской семьи и что этим поступком он ее подвел.

Реклама

В 2010 году стало известно, что член королевской семьи дружески общается с миллиардером Джеффри Эпштейном, который в 2008 году был впервые осужден за вовлечение несовершеннолетних в проституцию. Помимо этого, в прессе появилась фотография — на ней принц запечатлен в нью-йоркском особняке финансиста.

«Я каждый день виню себя за это, потому что это не то поведение, которое должен демонстрировать член королевской семьи. Мы изо всех сил стараемся соответствовать самым высоким стандартам и требованиям, а я просто подвел семью», — сказал теперь об этом сын королевы «Би-би-си».

Уже в 2015 году во время разбирательства по очередному делу Эпштейна в судебных документах стало фигурировать и имя принца Эндрю — одна из потерпевших Вирджиния Джуффре, а также еще несколько женщин утверждают, что все они вступали в интимную связь с герцогом Йоркским.

«Это была элита. Люди, которые буквально управляют миром. Меня продавали миллиардерам, политикам, профессорам и даже членам королевской семьи. И назвала конкретное имя: принц Эндрю, он же герцог Йоркский, второй сын королевы Великобритании Елизаветы II. Сейчас принцу 59, а тогда было чуть за 40», — рассказала Джуффре в эфире австралийской телепрограммы «60 Минут».

Женщина заявляет, что в 17-летнем возрасте трижды имела интимную связь с герцогом Йоркским — это было в Лондоне, в особняке Эпштейна в Нью-Йорке и в поместье миллиардера на Карибских островах.

В доказательство Вирджиния показывает фотографию, сделанную в 2001 году в Лондоне за несколько минут до того, как девушка, по ее словам, впервые была продана Эндрю для интимных услуг. На этом снимке член королевской семьи нежно обнимает Вирджинию.

Однако принц Эндрю категорически отрицает все обвинения Джуффре. Эти слова содержались в официальном заявлении Букингемского дворца, которое было сделано от имени принца, где также говорилось, что эти обвинения «ложны и не имеют под собой никаких оснований».

Уже в августе 2019 года появилось еще два заявления от герцога Йоркского, в которых он подчеркнул, что шокирован сообщениями о действиях Эпштейна, и добавил, что за недолгое время их знакомства не знал и даже не подозревал друга в преступлениях.

Однако в разговоре с «Би-би-си» принц Эндрю сказал, что не помнит, встречал ли он когда-нибудь Джуффре — сын королевы настаивает, что в то время, когда он якобы был с ней, он водил свою дочь принцессу Беатрис на вечеринку в ресторан Pizza Express в Уокинге.

Обвиненный в секс-торговле и педофилии Джеффри Эпштейн дожидался суда в тюрьме на Манхеттене, когда при обыске его недвижимости следствие нашло большое количество документов, свидетельствующих о его связях с самыми влиятельными людьми в США и Великобритании.

10 августа 2019 года Эпштейна нашли мертвым в камере, а специалисты сообщили о суициде, хотя многие конспирологи высказали предположение, что высокопоставленные бывшие друзья 66-летнего финансиста решили от него избавиться. Тем не менее записная книжка Эпштейна с контактными данными богатых и знаменитых людей дала следователям основание полагать, что некоторые из них пользовались услугами малолетних «секс-рабынь».

Когда интервьюер поинтересовалась у принца, почему он лишь спустя долгое время решился ответить на вопросы о его связях с Джеффри Эпштейном, член королевской семьи заявил, что арест Эпштейна и его знакомство с ним стали постоянной проблемой и поводом для обсуждения в королевской семье.

Бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Дики Арбитер уже усомнился в правильности поступка принца. Мистер Арбитер заявил, что не уверен в том, что королева дала разрешение на интервью, как это утверждалось. «Им будет интересно: было ли это правильное решение? Было ли принято правильное решение? Кто принял решение поставить его на место? Он сделал это сам или обратился за советом во дворец?» — задался вопросом экс-работник королевской семьи.

По мнению Арбитера, интервью повлияет на отношения герцога Йоркского с различными благотворительными организациями. «Любой здравомыслящий человек в пиар-бизнесе в ужасе вскинул бы руки от самого предположения, что он встает перед телекамерой, чтобы объяснить свои действия и свою дружбу с Джеффри Эпштейном», — посетовал экс-пресс-секретарь.

«Вскинул руки», вероятно, и советник Эпштейна, пиарщик Джейсон Стейн — как сообщает Sky News, он уволился две неделе назад после того, как не сумел отговорить принца Эндрю от беседы с «Би-би-си».

Скорее всего, он предчувствовал волну негативных комментариев — сейчас принца Эндрю обвиняют в том, что он не выразил никакого сочувствия к жертвам Эпштейна, а лишь оправдывался, говоря, что это знакомство было для него весьма полезным, потому что позволяло сойтись с нужными людьми для развития торговых отношений.

В частности, Кэтрин Майер, основательница британской «Партии женского равноправия» («Women's Equality Party»), написала в своем Twitter, что принц Эндрю оказался «слишком глуп даже для того, чтобы притвориться, будто его заботит судьба жертв Эпштейна». «Эндрю сказал, что он «подвел семью» — эта фраза многое объясняет, — считает она. — Его волнует только ущерб для репутации монархии и его самого».