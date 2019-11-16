От Рудковской до Купера: худшие звездные образы недели

Ems.. we need to talk pic.twitter.com/XLkSCezviF — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) November 16, 2019

Сейчас звезда продвигает свой рождественский фильм, вышедший на Netflix, но для пресс-показов героиня многочисленных обложек глянцевых изданий решила не останавливаться на классических для этой тематики фасонах и цветовых сочетаниях. К сожалению, иногда в погоне за оригинальностью силуэт изменяется далеко не в лучшую сторону, чтобы избавить женщину с безукоризненными внешними данными от бремени пропорций. Эта печальная судьба постигла Кларк в черном платье Prada и украшениями Cartier на премьере в Лондоне.

Платье с классической юбкой длины миди, «съевшей» и так не слишком длинные ноги актрисы, наверху представляло собой маленькую трагедию.

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Даже если не обращать внимание на то, что топ с необычным декольте по центру уничтожил грудь звезды «Игры престолов» как явление, в глаза все равно бросаются задекорированные рюшами плечи. Кажется, слово «покатые» в отношении этой части тела считалось комплиментом слишком давно, чтобы списывать это на стиль ретро, так что стилист Эмилии попросту уплотнил ей руки как минимум в два раза.

Яна Рудковская

save us lord pic.twitter.com/EAYeDdbEPT — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) November 16, 2019

На этой неделе продюсер, решившая подражать сестрам Кардашьян в создании собственного реалити-шоу (правда, ее новостная повестка строится на том, что шестилетний сын не хочет ежедневно сниматься для детских брендов одежды), пришла на премию журнала Glamour «Женщина года 2019». О чувстве вкуса главной предпринимательницы в России устаешь говорить уже через пять минут, потому что его нет, и ни один модный канал в Telegram не сможет убедить супругу Евгения Плющенко в обратном. Она позировала фотографам в платье-жакете ливанского бренда Georges Hobeika, которое максимально выбивалось из популярного ныне тренда. Большинство модных домов стараются выдержать подобный наряд в лаконичном стиле, ливанцы же предпочли украсить его тем, что принято называть «остатками былой роскоши».

Жемчужное платье из плотного материала, похожего на атлас, на этом снимке не в зацепках — по всему периметру были выложены маленькие стразы, а воротник, который мы в последний раз видели в 50-х, производители по необъяснимым причинам решили сделать небесно-голубым. Разумеется, без дополнительного бисера здесь тоже не обошлось. Но и тут дизайнеру, видимо, показалось мало «богатства», так что он выложил по контуру черно-желтые страусиные перья, сразу создающие ассоциации с флагами футбольных болельщиков.

На самом деле, Яна Рудковская — уникальная фигура не только в шоу-бизнесе, потому что ничем кроме исключительности ее персоны мы не можем объяснить настолько старательное игнорирование любых советов, трендов и помощи, которую ей, мы убеждены, часто пытаются оказать.

Брэдли Купер

Все, кто следил за развитием и окончанием отношений между голливудским актером и российской топ-моделью, гадали, кто из бывших влюбленных будет выглядеть хуже после расставания. Что ж, время все решило. Пока Ирина Шейк снимается в рекламных кампаниях Burberry и почти не появляется на фотографиях без креативного директора марки Риккардо Тиши, Брэдли Купер медленно, но верно сдает позиции. Режиссер недавно сбрил бороду, которая старила его примерно на 20 лет, но теперь, в свои законные 44 года Брэдли одевается весьма спорно. На этой неделе папарацци сфотографировали его на улице в Нью-Йорке, когда он шел в зеленоватой кепке, ватной «джинсовке» и спортивных штанах.

Актриса пришла на красную дорожку премии CMA Awards в образе, который явно частично выбирали флористы — сумки в форме цветка мы не видели, наверное, с летних королевских скачек в Аскотте, где люди могут купить себе входной билет независимо от наличия у них чувства вкуса. В 2019 году в принципе странно видеть у звезд в руках что-либо кроме, пожалуй, смартфонов и надоевших миниатюрных сумок от Jacquemus. Низ переливающегося платья Кидман вызывал ассоциации с праздником, но только эта вечеринка была бы, скорее, детской — тогда актриса бы сошла за пиньяту. Чересчур широкие «крылья» верха платья оставляли открытым вопрос о состоянии рук 52-летней знаменитости, но, скорее всего, с ними все в порядке, а ее команде стоило бы пересмотреть свое отношение к незначительным церемониям награждения — конечно, вечер музыки кантри неинтересен никому, но фотослужба везде примерно одна.