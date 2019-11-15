«Мисс Вселенная»: украинку не пускают в США

Украинской модели Анастасии Субботе, которая должна была представлять страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в США отказали в визе. Об этом сообщает РИА «Новости».

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О том, что девушке запретили въезд на территорию Соединенных Штатах, написала глава оргкомитета национального отбора Анна Филимонова в своем Facebook. Публикация представляет собой открытое письмо к Уильяму Тейлору, временному поверенному в делах США на Украине.

Филимонова детально описала сложившуюся ситуацию — она рассказала, что Суббота пришла в американское посольство назначенный день, который по причине технического сбоя перенесли на с 12-го на 14 ноября. По ее словам, модель предоставила все необходимые бумаги и спокойно ответила на вопросы сотрудника консульства. Однако работник посольства отметил, что «такие документы подаются уже не впервые», и без объяснения причины отказал девушке в получении визы.

«Я не хочу верить, что это было мотивировано любыми другими причинами, кроме большой занятости сотрудника, который не уделил достаточно времени нашей участнице», — написала Филимонова.

В письме Анна Филимонова попросила Уильяма Тейлора вмешаться эту ситуацию, отметив, что участнице международного конкурса красоты необходимо быть в США не позднее 27 ноября, поскольку выбирать «Мисс Вселенную- 2019» будут с 28 ноября по 8 декабря.

Примечательно, что самые красивые девушки Украины, принимающие участие в конкурсах красоты, нередко оказываются в центре околополитических скандалов. К примеру, в прошлом месяце в сети активно обсуждали интервью 24-летней победительницы конкурса «Мисс Украина-2019» Маргариты Паша. Дело в том, что девушка весьма неожиданно ответила на вопрос журналистов о том, кому принадлежит Крым. Модель заявила, что на самом деле полуостров не относится ни к одной из предложенных территорий и принадлежит «всем людям».

«Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям», — заявила девушка. Она добавила, что у нее есть много детских воспоминаний об отдыхе на Черном море, а также отметила, что сейчас в крымской Феодосии живет ее сестра.

Как и следовало ожидать, ответ модели вызвал очень бурную реакцию в соцсетях со стороны жителей Украины. Самыми вежливыми откликами можно назвать комментарии с призывами лишить Маргариту права представлять Украину на международных конкурсах за отсутствие патриотизма.

Ее ответ можно объяснить тем, что многих участниц конкурсов красоты специально учат давать нейтральные ответы на каверзные вопросы во избежание конфликтных ситуаций. Однако в этом случае ее репликой осталась недовольна большая часть Украины.



Маргарита Паша одержала победу в украинском конкурсе красоты в сентябре этого года. За эти два месяца ее несколько раз обвиняли в нелюбви к родине и недостающем патриотизме. Скандал из-за Крыма оказался уже вторым — до этого Маргарита отказалась давать интервью одному из местных телеканалов на украинском языке и решила вместо изъясняться на русском. Это привело к тому, что ролик так и не вышел в эфир. Представители телеканала объяснили свое решение тем, что из-за нового законодательства, допускающего ограниченное количество русскоязычного контента с целью популяризации национального языка, они не могут «злоупотреблять» передачами на русском.

24-летнюю украинку такие объяснения не устроили, она поспешила выразить свое возмущение ситуацией в своем Instagram.

«Я имею право излагать свои мысли, на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!), если кого-то не устраивает — отписываемся», — написала Маргарита. Однако по комментариям вскоре стало ясно, что солидная часть аудитории модели с ее претензиями не согласна. В результате Маргарите пришлось оправдываться за сказанное: модель опубликовала новый пост, где объяснила, что она не стала говорить с журналистами на родном языке всего лишь ввиду усталости и плохого самочувствия.