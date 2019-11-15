Приюты для брошенных: как выживают мужчины после развода

В Италии открываются специальные приюты для разведенных мужчин, оставшихся без денег и жилья. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

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Отмечается, что таких мужчин относят к числу так называемых «новых бедных» — категории работающего населения, которая по своему социальному статусу, образованию и квалификации никогда ранее не относилась к низшим слоям.

Несмотря на то, что бракоразводный процесс в Италии довольно сложный и редко длится менее трех лет, находится много желающих расторгнуть брак. Согласно статистическим данным, после развода крайне высокий процент мужчин остается банкротами: в 57% случаев общее жилье переходит жене, с которой остаются дети. Также практически всех мужчин (исключение составляют лишь 6% случаев) обязывают платить алименты не только на детей, но и на бывшую супругу, чтобы сохранить уровень жизни, к которому она и дети привыкли в полной семье.

В среднем мужчина остается должен своей бывшей жене свыше тысячи евро в месяц, а при наличии ипотеки эти выплаты могут дойти и до 1,5 тыс. евро. Такие суммы неподъемны даже для большинства работающих мужчин, а для тех, у кого нет стабильного заработка — и подавно.

Однако закон есть закон, и выплачивающие алименты разведенные мужчины нередко не могут позволить себе купить или снять собственное жилье, поэтому скитаются по друзьям и знакомым, спят в своем автомобиле или вовсе оказываются на улице. И число таких драматических историй в стране продолжает расти.

В связи с этим в Италии появилась Ассоциация разведенных мужчин, которая мотивирует местные власти уделять внимание этому вопросу, поскольку из разряда типичных житейских трудностей он превратился в остросоциальную проблему поистине государственных масштабов.

Приюты для обанкротившихся мужчин уже работают по всей Италии, от северного Турина до Неаполя и более южных точек. Помещения под такие центры, как правило, передают христианские организации и просто добровольцы.

Здание под приют в Болонье, к примеру, недавно конфисковали у мафии — сегодня он входит в число самых популярных наряду с центрами в Сассари, Римини и на Сардинии. В этом приюте есть несколько комнат для постояльцев, общий зал с кухней и специальные места для проведения досуга с детьми — детская площадка и даже бассейн.

Такие приюты для бездомных отцов — не только спасение от участи оказаться на улице, но и прекрасная возможность время от времени проводить время со своими детьми в комфортных для всех условиях. Также в таких центрах работают психологи, которые дают пострадавшим от развода бесплатные консультации и помогают им наладить свою жизнь, чтобы в конце концов они могли обходиться без приюта.

К слову, постояльцам центров для разведенных мужчин расслабляться тоже не дают: у них есть всего год, чтобы встать на ноги. Лишь столько времени обедневшие мужчины могут жить в приюте, и за этот довольно небольшой срок они должны постараться найти не только постоянную работу, но и обзавестись крышей над головой.

Чтобы хоть как-то справиться с ситуацией, в прошлом году власти региона Лацио, в который входит Рим, году решили оказывать финансовую поддержку уязвимым категориям населения и «новым бедным» в том числе. Как скоро другие итальянские области последуют примеру столичного региона и последуют ли вообще — пока неизвестно. Однако власти всерьез ведут переговоры, чтобы пересмотреть законы и начать учитывать при разводе, что мужчина может финансово оказаться более слабым в паре, а также такие факторы, как возраст, возможные жертвы (к примеру, карьера) ради семьи и многие другие нюансы.

Согласно данным Рабочей Инспекции (Ispettorato del lavorо) на 2017 год, 29 879 женщин и 7 859 мужчин уволились с работы из-за невозможности успешно совмещать карьеру и семью — то есть в одном случае из 5 в Италии ради ребенка от работы оказывается мужчина, что должно безусловно учитываться при бракоразводном процессе.