Не околеть со вкусом: как одеваться в ноябре

Несмотря на то, что погода в Москве в этом году совершенно не характерна для нашего региона — для середины ноября сейчас слишком тепло. Однако риск неправильно одеться и переохладиться растет с каждым днем.

Когда на улице светит солнце и не идет снег, кажется, что убирать джинсовую куртку еще рано, но эти иллюзии проходят с первым дуновением неласкового, но родного ноябрьского ветра. Для того, чтобы не переживать и без того угнетающее время года с симптомами ОРВИ, предлагаем вам одеваться правильно, но еще не в пуховик — за следующие полгода зимы он в любом случае станет униформой.

Перед созданием теплого осеннего образа есть смысл запомнить, что шея, грудь и руки должны быть закрыты. В случае пренебрежения этим простым правилом, втолкованным родителями, можно стать частым гостем своей районной поликлиники и остаток сезона бороться с сухостью кожи и ломкими ногтями.

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Оптимальным вариантом как для мужчин, так и для женщин, станет плотное пальто ниже колена (если оно будет до щиколоток, есть опасность банально испачкать подол), а под него отлично поместится свитер или водолазка. Отдельным успехом станет приобретение кашемировых изделий, которые избавят вас от необходимости наслаивать друг на друга по две-три вещи. Если речь идет о деловом дресс-коде, то ко всему указанному выше прекрасно подойдут брюки из плотных материалов вроде шерсти. С кашемиром тоже важно не переборщить — перегреться во время часа пик в общественном транспорте не захочется никому.

Для многих женщин большим вопросом с наступлением холодов становится тема одежды для разных праздников. Возможно, это связано с тем, что привычку максимально раздеваться и надеяться на силу собственного иммунитета побороть еще сложнее, чем желание проводить все свободное время дома, пытаясь посмотреть выходящие с бешеной скоростью сериалы. Если непременно хочется надеть юбку, выигрышно будет смотреться свободная модель до середины икры или немного ниже, сочетающаяся с яркими сапогами на каблуках до колена. Поверьте, это только звучит вызывающе. Сверху можно оставить ту самую водолазку, в которой вы провели день в офисе, а если это не окончательно согревает, добавьте большой пиджак с тонким поясом. Для промозглых вечеров, переходящих в не более приятное утро, подобный образ может оказаться незаменимым стилистическим решением взрослого человека.

Синоптики обещают, что на следующей неделе москвичей ожидают незначительные осадки, зато грядущие выходные обещают быть сухими. На случай возможной прогулки в парке или похода на очередной гастрономический фестиваль рекомендуем рассмотреть полюбившиеся мировым дизайнерам флисовые кофты, в которых ваш организм далеко не сразу поймет, что его все таки вытащили из зоны комфорта домашнего халата. Кроссовки, джинсы, флис и шарф с перчатками с высокой долей вероятности добавят положительный настрой к миниатюрному чувству гордости за то, что у вас получилось покинуть помещение или даже свернуть с маршрута «от точки А до точки Б».

Для тех, кто хотел бы примерить что-нибудь более авантюрное, можем предложить дополнить получившийся образ панамкой и маленькой сумкой, куда поместятся разве что телефон, ключи и бальзам для губ. Учтите, что первый тренд может активировать у отдельной категории людей болезненные детские воспоминания.

Большим плюсом нынешней погоды остается сохранность обуви — можно без опасений носить любимые ботинки челси на скользкой подошве, потому что нет снега и слякоти — и нет проблем в виде ежеминутных уличных испытаний вашего умения держать равновесие. Однако если вы уже сейчас готовитесь к неизбежному (а снег нас, говорят, настигнет к середине декабря), здравый смысл, модельеры и стилисты предложат высокие ботинки на толстой подошве — и в сугроб наступить не противно, и наверняка будет смотреться стильно почти со всем, что есть в вашем гардеробе.