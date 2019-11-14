Понравиться Бонду: как стать девушкой спецагента

Ольга Куриленко — известная украинская актриса и модель — отмечает в четверг 40-летие. Она родилась в Бердянске, но свою карьеру начала строить в Париже, где подписала контракт с крупным модельным агентством. Изначально работать моделью Ольга не собиралась, но ее случайно заприметил сотрудник агентства в Москве, куда она приехала на каникулы, и когда ей исполнилось 16, Куриленко уехала покорять французскую столицу.

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Ольга успела сняться в нескольких французских фильмах, прежде чем сыграть свою главную роль. Наибольшую известность актрисе принесла 22-я картина «бондианы» — «Квант милосердия». Куриленко рассказывала, что на кастинге на роль девушки Джеймса Бонда у нее было около четырехсот конкуренток. Всего было три отборочных тура. Ольга до последнего не верила в то, что эта роль достанется именно ей, поскольку в третьем туре, когда нужно было сняться с Дэниелом Крэйгом, помимо всего прочего, требовалось продемонстрировать испанский акцент. В последнем туре вместе с Куриленко осталось лишь четыре актрисы, и все были испаноязычными. Ольге казалось, что у нее нет шансов, но усердная работа над речью принесла свои плоды.

close Дэниел Крэйг и Ольга Куриленко в фильме «Квант милосердия» (2008) Дэниел Крэйг и Ольга Куриленко в фильме «Квант милосердия» (2008) FilmStills.net/Global Look Press

Сам Дениэл Крэйг сыграл в этом решении не последнюю роль. Известно, что при выборе актрисы на роль девушки его героя, слово Крэйга оказывается наиболее весомым.

Серия фильмов о Джеймсе Бонде, или так называемая «бондиана» приносила очень быструю, но в то же время мимолетную славу всем девушкам, которые снимались в роли подруг главного героя. За 25 фильмов всего их было более 50-ти, поэтому не многие из них хорошо запомнились зрителям. В связи с этим «Газета.Ru» подготовила подборку самых ярких девушек спецагента, помимо Камиллы Монтес, которую сыграла Ольга Куриленко.

Андреа Андерс

close Мод Адамс и Роджер Мур в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974) Мод Адамс и Роджер Мур в фильме «Человек с золотым пистолетом» (1974) United Artists/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За всю историю одной из самых масштабных кинематографических франшиз есть лишь одна актриса, снявшаяся в нескольких фильмах из всей серии — Мод Адамс. Она сыграла двух разных женщин в сериале, одной из которых была девушкой Бонда в фильме «Человек с золотым пистолетом». Шведская актриса поразила режиссера своей таинственной натурой, поэтому легко получила еще одну роль в одной из следующих картин серии.

close Шон Коннери и Даниэла Бианки в фильме «Из России с любовью» (1963) Шон Коннери и Даниэла Бианки в фильме «Из России с любовью» (1963) KPA/Global Look Press

Вторая картина франшизы под названием «Из России с любовью» запомнилась многим не только острым сюжетом, но и яркой героиней, которая оказалась советским офицером по имени Татьяна Романова. Однако ее роль исполнила не русская, как можно было предположить, а итальянская актриса Даниэла Бианки, принимавшая участие в конкурсе «Мисс Вселенная».

Пусси Галор

close Шон Коннери и Хонор Блэкман в фильме «Голдфингер» (1964) Шон Коннери и Хонор Блэкман в фильме «Голдфингер» (1964) Daily Mail/ZUMA Press/Global Look Press

Девушку Бонда в картине «Голдфингер» сыграла английская актриса Хонор Блэкман. Вероятно, эта роль помогла Блэкман построить самую выдающуюся карьеру среди остальных актрис, игравших подруг спецагента.

Сочетанием дерзости и очарования она пленила не только Джеймса Бонда в картине, но и многочисленных режиссеров в реальной жизни.

Она была очень востребованной актрисой в 50-х и 60-х и продолжала сниматься в кино и сериалах до начала 2000-х. Ее можно увидеть в таких фильмах, как «Дневник Бриджет Джонс» и «Быть Стэнли Кубриком», а также в телесериалах «Коломбо», «Доктор Кто», «Улица Коронации» и других.

close Ева Грин и Дэниел Крэйг в фильме «Казино «Рояль»» (2006) Ева Грин и Дэниел Крэйг в фильме «Казино «Рояль»» (2006) FilmStills.net/Global Look Press

Ева Грин, сыгравшая Веспер Линд, появилась в обновленном варианте фильмов о Джеймсе Бонде вместе с Дэниелом Крейгом, которому перешла роль главного героя после Пирса Броснана, сыгравшего спецагента в четырех предыдущих картинах франшизы.

Веспер Линд стала одним из самых интересных и многогранных персонажей всей серии фильма.

Истории ее любви с Бондом также присуждают статус самой динамичной и в то же время трагической: харизматичная героиня бросает спецагента и разбивает ему сердце, в то время как во всех предыдущих фильмах это всегда было прерогативой самого Бонда.