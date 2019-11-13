Три образа: Елена Зеленская снялась для обложки Vogue

Первая леди Украины Елена Зеленская снялась для обложки украинской версии журнала Vogue. Фотосессию организовала большая международная команда — они подготовили три варианта обложки с первой леди.

close Обложки украинского Vogue

На одной из них Елена позирует с мужем и детьми — они повернуты к камере спиной. Зеленская здесь запечатлена в кашемировом кейпе Celine. Вторым вариантом стала фотография с дочерью Александрой и сыном Кириллом — на ней она позирует в шерстяном блейзере и юбке Prada. Для виртуальной обложки жена президента снялась в рубашке Lemaire и жакете Prada.

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«Мы сделали три обложки с главной героиней номера, чтобы показать ее в разных качествах. На одной — строгий официальный портрет. На другой Елена запечатлена со своей семьей, и в окружении самых важных людей ее жизни она иная — трогательная и безмятежная. На третьей, digital-обложке, мы видим просто женщину — красивую и обаятельную», — говорит главный редактор украинского Vogue Филипп Власов

В качестве фотографа издание выбрало голландца Пола Беллаарта, который, по словам Власова, смог показать первую леди максимально правдиво, такой, какая она есть в жизни.

Супруга главы Украины также дала изданию интервью, в котором рассказала о жизни в новом статусе, новых обязанностях и возможностях, а также о моде как инструменте культурной дипломатии.

Елена Зеленская одной из немногих первых леди попала на обложку журнала Vogue. Самой первой женой главы государства, которая оказалась в роли модели, оказалась Хиллари Клинтон — она декабре 1998 года стала лицом рождественской обложки. Супруга Билла Клинтона позировала в черном платье в пол Oscar de la Renta. При этом контрибьютор американского Vogue Анна Дуглас отметила ее «как никогда популярную и эффективную первую леди».

Следующей на очереди была Мишель Обама — за восемь лет, что она была первой леди США, у нее накопилось три обложки для Vogue US. Впервые миссис Обама снималась в 2009 году — спустя пару месяцев после инаугурации мужа. Беседовал с ней тогда Андре Леон Телли, который предрек ей путь самой успешной супруги президента.

В 2013 году Мишель Обама во второй раз стала лицом обложки Vogue US. «Я всегда говорю, что женщине следует носить то, в чем она хорошо себя чувствует. Это то, что я сама пытаюсь практиковать», — говорила она в интервью Джонатану ван Метеру.

На этой фотосессии Мишель позировала в платье Reed Krakoff, которое она взяла из собственного гардероба — она отказалась от множества подготовленных ей образов. В конце 2016 года, накануне смены президентов США, главный редактор американского Vogue Анна Винтур решила снять для обложки уходящую первую леди вместо избранной новой.

«Все, что мы делаем, мы делаем по собственному желанию. Я бы могла провести эти восемь лет, занимаясь чем угодно, и это было бы абсолютно нормально. Я могла бы сосредоточиться на выращивании цветов. Или на развлечениях. Каждая первая леди выбирает для себя роль. Но она никому ничем не обязана. Потому что ее не выбирали. Это удивительная свобода», — заявляла экс-первая леди.

Нынешняя первая леди США Меланья Трамп до сих так и не появилась на обложке журнала. В апреле Анна Винтур заявила, что ей неинтересно публиковать снимки супруги Дональда Трампа в журнале, который она возглавляет.

После этого официальный представитель Меланьи Стефани Гришем рассказала Fox News, что для супруги Дональда Трампа это неважно. «Появление на обложке Vogue не является целью миссис Трамп, она уже занималась этим задолго до того, как стала первой леди», — подчеркивала Гришем.

Комментарий со стороны офиса первой леди последовал после интервью, во время которого корреспондент CNN Кристиан Аманпур спросила у главного редактора глянцевого журнала, почему Vogue делает героями своих обложек супруг президентов и женщин-политиков.

Тогда Винтур заявила, что выбирает героинь на обложки по принципу необходимости «отстаивать то, во что ты веришь», и призналась, что нужно уметь высказывать свою позицию. «В журнале мы освещаем жизнь женщин, которым мы верим и которых поддерживаем, мы чувствуем, что они лидеры», — объяснялась британка.