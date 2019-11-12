«Она взрывалась»: знаменитые любовники ледяной Грейс Келли

Грейс Келли известна большинству европейцев как принцесса Монако, родившаяся в уважаемой семье американского девелопера. Получившая статус «ледяной королевы» в Голливуде, оскароносная актриса стала любимицей небольшого государства, которое ассоциируется у нас с яхтами, гонками «Формулы-1» и казино. По легенде, Шарль Де Голль, якобы планировавший аннексию Монако, отказался от этой затеи именно из-за того, что не захотел тягаться с Грейс в популярности.

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Однако с ее статусом символа княжества (чем ее супруг и правитель Ренье III, по слухам, был крайне недоволен) не вяжется целая масса сплетен так называемого «старого Голливуда», которые рисуют экс-актрису как женщину с бурным темпераментом и насыщенной личной жизнью. Для этой части истории, до сих пор классифицирующейся как «нерассказанная», она осталась любовницей почти всех своих партнеров по известным и неизвестным картинам.

Культовый американский писатель и кинокритик Гор Видал работал сценаристом во времена расцвета Келли на экране и впоследствии произнес фразу, которой с тех пор принято описывать смесь либидо и амбиций звезды лучших картин Хичкока. Видал утверждал: «Грейс почти всегда спала с актером, играющим главную роль». Игнорируя все подтверждения ее таланта и безусловную природную красоту, он делал вывод, что именно «этим она прославилась в этом городе».

Первой большой ролью для Грейс Келли, которая долгое время подрабатывала фотомоделью, стал вестерн «Ровно в полдень» (1952), где она впервые работала в паре с легендой «Золотого века Голливуда». На тот момент Гэри Купер состоял в браке и был старше нее на 28 лет, однако препятствием это не стало. Впоследствии многие объясняли увлеченность Грейс мужчинами постарше ее проблемами в отношениях с отцом, но никаких подтверждений это предположение так и не получило. О ней Купер как-то сказал:

«С мужчинами она вела себя как холодное блюдо до тех пор, пока ты не снимал с нее штаны. После этого она взрывалась».

В 1953 году актриса снималась вместе с еще одним секс-символом тех лет Кларком Гейблом в фильме «Могамбо». Несмотря на то что главную женскую роль дали знаменитой брюнетке Аве Гарднер, мужчина достался блондинке. В одном из интервью Грейс Келли отметила: «В «Могамбо» были три вещи, которые меня заинтересовали: Джон Форд (режиссер — «Газета.Ru»), Кларк Гейбл и полностью оплаченная поездка в Африку. Если бы «Могамбо» снимали в Аризоне, я бы не согласилась».

Поначалу их отношения казались исключительно дружескими, потому что разница в возрасте снова составляла 28 лет, а девушка еще и называла Кларка «Ба», в переводе с суахили «отец». Они начали проводить время между дублями за разговорами и игрой в карты, а после Гейбл даже учил ее ловить рыбу. Из разговоров Грейс с одной знакомой стало известно, что в озере Виктория партнеры по фильму занимались не только рыбной ловлей, но и плаванием голышом.

Дональд Синден, тоже снимавшийся в фильме, вспоминал, как однажды вечером он вошел в палатку Кларка и застал их в постели. Когда журналисты задали ей каверзный вопрос на тему, она совершенно спокойно ответила: «Что еще делать, если ты одна в палатке в Африке с Кларком Гейблом?»

Когда съемочная команда уехала из Африки, чтобы доснять фильм на студиях компании MGM в Лондоне, большую часть своего свободного времени влюбленные стали проводить в его гостиничном номере, но вскоре слухи о романе дочери дошли до консервативного отца молодой звезды, богатого промышленника Джека Келли. Мать прилетела в Англию, чтобы следить за Грейс, однако

вскоре Гейбл понял, что классическое голливудское приключение не закончится как все остальные — его уже всерьез рассматривали на роль прекрасного зятя и отца будущих детей Грейс.

Так что он прекратил романтические отношения с Келли, начал игнорировать ее звонки и избегал ее в студии.

К 1954 году Грейс успокоилась на съемках «Деревенской девушки», который наконец принес ей премию «Оскар» за лучшую женскую роль. На съемках она, по сложившейся традиции, начала встречаться с ближайшим известным мужчиной — на этот раз с Бингом Кросби. До сих пор жива история о том, как в ночь вручения «Оскара» Кросби зашел в ее номер в отеле, чтобы провести ночь, но обнаружил там Марлона Брандо, который всего за несколько часов до этого обошел в его номинации на лучшую мужскую роль. Сплетники говорили, что Бингу все же удалось переспать с Грейс, когда они играли в комедии «Высшее общество» в 1956-м. Но принято считать, что это слухи — на тот момент Келли уже была помолвлена с принцем Ренье — в фильме даже появилось кольцо, подаренное ей влюбленным наследником престола, весом 10,47 карат.