Леопардовый принт и рваные джинсы: кому отдали власть в Боливии

В Боливии — первая в истории страны женщина-президент: после того, как накануне боливийский лидер Эво Моралес был вынужден уйти в отставку, власть перешла к Жанин Аньес, второму заместителю председателя сената Боливии и яростной противнице Моралеса.

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«Это обязанность, которую мне приходится взять на себя», — заявила Аньес в эфире боливийского телевидения.

Теперь ей предстоит объявить дату внеочередных президентских и парламентских выборов и как-то удержать от беспорядков страну, которую уже покинул бывший глава — Эво Моралес вылетел в Мексику. Сегодня парламент, заседавший в столице Боливии, пришлось эвакуировать — на Ла-Пас двинулись сторонники ушедшего лидера из Эль-Альто.

close Luisa Gonzalez/Reuters

Жанин Аньес — 52-летняя уроженка города Тринидад департамента Бени, второго по величине региона страны, расположенного на северо-востоке. По образованию она юрист, а в ее профессиональном резюме значится, что она занимала должность медиадиректора компании Totalvision — это местная телекомпания региона Бени.

В органах власти Жанин Аньес с 2006 года: в течение двух лет, с 2006-го по 2008-й, она занималась разработкой проекта новой конституционной хартии и была членом Учредительного собрания по поручению организации и структуры Боливии.

close Jeanine Anez Chavez/Facebook

В 2010-м Жанин Аньес пошла в политику — ее избрали сенатором от партии «Прогресс плана Боливии и национальной конвергенции». В национальном собрании Боливии политик представляла свой родной регион Бени. В 2019-м она стала вторым заместителем председателя сената, и в результате ряда отставок оказалось, что именно ей предстоит временно исполнять обязанности президента. О семейной ее жизни известно только, что она замужем за колумбийским политическим деятелем Эктором Эрнандо Хинкапи Карвахалем.

Образ Жанин Аньес, которая внезапно оказалась первым лицом государства, вполне соответствует тренду, заданному современными политиками — она выглядит открытой, демократичной и очевидно презирает негласно принятое у западных женщин-политиков старой школы правило, согласно которому женственность они тщательно скрывают за короткими стрижками и однотонными костюмами немарких цветов.

close Jeanine Anez Chavez/Facebook

И это роднит Жанин Аньес, во-первых, с коллегами из стран Латинской Америки — например, с вице-президентом Аргентины Кристиной Киршнер, — а во-вторых — с другой женщиной, временно оказавшейся у власти из-за отставки предшественника, то есть с нынешним канцлером Австрии Бригиттой Бирляйн. В скором времени, глядя на них, можно будет смело говорить о новом тренде в политической моде — на подчеркнутую женственность.

Если в случае с 70-летней Бригиттой Бирляйн ее половая принадлежность подчеркивается эффектными женственными деталями в виде рюшей и кружев в костюме, а Кристина Киршнер известна своей любовью к туфлям Christian Louboutin, то опытный юрист Жанин Аньес выделяется за счет ярких цветов и принтов на блузках.

close Jeanine Anez Chavez/Facebook

К похожим образам привыкли все поклонники бразильских сериалов — яркие наряды расцветки «под леопарда» или в крупную розу однозначно дают понять, что перед нами женщина, которая любит все красивое.

И простое и демократичное — она тот редкий политик, которого можно видеть на фотографиях в джинсовой куртке или рваных джинсах с кедами.

close Natacha Pisarenko/AP

Что касается цветов, то Жанин Аньес часто выбирает красный, желтый или зеленый — кстати, это цвета боливийского флага, но ассоциация вряд ли осознанна. Правда, уже сейчас можно сказать, что в ближайшие дни ее, скорее, можно будет видеть в черном, который Аньес приберегает для официальных выходов.

Черный пиджак с белой водолазкой или черный же свитер выглядят не так романтично, как красное мини-платье или блузка в цветочек, зато дают понять жителям страны, что перед ними серьезный политик, у которой есть богатый опыт работы в судебной системе, и длинные волосы, уложенные крупными локонами, не должны вводить в заблуждение.