От Жизель до Камиллы: с кем встречался Леонардо ДиКаприо

Жизель Бундхен

close Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен, 2005 год Леонардо Ди Каприо и Жизель Бундхен, 2005 год AP

С 2000 по 2005 год супермодель и суперзвезда оставались самой яркой парой Голливуда. И неудивительно – и у ДиКаприо, и у Бундхен карьера была на пике. Жизель в своей модельной жизни была в зените славы – в 2002 году она впервые заняла первое место в списке самых высокооплачиваемых моделей по версии Forbes. ДиКаприо, хотя и никак не мог получить премию «Оскар», снялся в этот период в «Авиаторе», «Поймай меня, если сможешь», «Бандах Нью-Йорка». Нельзя сказать, что в отношениях все было безупречно – в 2002 году СМИ, например, сообщили, что пара распалась, причем Жизель говорила, что у нее «нет времени на парней», а Лео вообще отказывался комментировать эту тему.

И все же так или иначе они оставались парой до 2005-го, когда супермодель решила расстаться с актером. О настоящей причине разрыва ДиКаприо и Бундхен публика узнала только в 2019 году из ее книги «Уроки: мой путь к осмысленной жизни».

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Как выяснилось, в 2005-м у нее развилась депрессия, она начала страдать от панических атак. И тогда она решила вместо того, чтобы сесть на антидепрессанты, сменить образ жизни – а с алкоголя, табака и работы на износ перейти на зеленый чай, йогу и медитацию. Однако этот образ жизни не подходил молодому партнеру Жизель. «Была ли я одинока в своем желании предаться серьезному поиску себя? В конце концов, к несчастью, ответ оказался «да», — написала Жизель в своей книге. На следующий год она начала встречаться с игроком в американский футбол Томом Брэди, сейчас у пары двое детей.

^Бар Рафаэли

close Актер Леонардо Ди Каприо со своей девушкой Бар Рафаэли во время баскетбольной игры в Лос-Анджелесе... Актер Леонардо Ди Каприо со своей девушкой Бар Рафаэли во время баскетбольной игры в Лос-Анджелесе, 2010 год Lucy Nicholson/Reuters

В конце 2005 года ДиКаприо начал встречаться с другой моделью – израильтянкой Бар Рафаэли, роман с которой продолжался до 2011 года и тоже выглядел многообещающим. В этих отношениях, впрочем, тоже был перерыв – с 2009-го по 2010-й – когда актер и модель сошлись вновь, Рафаэли объясняла это тем, что за шесть месяцев, проведенные врозь, она стала лучше понимать себя.

«Я не думаю о замужестве, — говорила 24-летняя на тот момент модель израильскому изданию «Л'Иша». – Я еще молода. И даже в случае помолвки я стала бы прятать кольцо, я хочу, чтобы это оставалось тайной».

В 2011-м они расстались. А в этом году израильский суд обязал Рафаэли выплатить 8 млн шекелей налога с доходов, полученных ей в период с 2009 по 2010 год. И виноват в этом – Леонардо ДиКаприо. Именно из-за отсутствия его свидетельских показаний модель не смогла доказать судье, что не жила в стране в течение полугода, поскольку переехала к потенциальному супругу, голливудскому актеру.

Эрин Хизертон

close Эрин Хизертон Эрин Хизертон Scott Roth/Invision/AP

Следующей возлюбленной ДиКаприо стала модель Victoria's Secret Эрин Хизертон – они встречались с 2011-го по 2012-й. Расстались они, как говорили, из-за несовпадения графиков – оба были слишком заняты.

В 2013 году модель стала свободнее – она покинула Victoria's Secret, — но уже без ДиКаприо. А в этом году, как сообщило издание The Blast, оказалась в трудном финансовом положении и подала на банкротство, поскольку долгов у нее оказалось на полмиллиона долларов.

Тони Гаррн

close Тони Гаррн Тони Гаррн Fabrizio Bensch/Reuters

С еще одной моделью Victoria's Secret – немецкой манекенщицей Тони Гаррн – Леонардо ДиКаприо встречался полтора года с мая 2013-го по декабрь 2014-го. Однако отношения эти скрывались от прессы тщательнее, чем все предыдущие – актер и модель редко выходили на красную дорожку вместе, зато время от время оказывались в объективах папарацци. В 2017-м журналисты было решили, что роман возобновился – Лео видели с Тони Гаррн за ужином в Нью-Йорке, а за месяц до этого заметили их держащимися за руки в клубе. Но нет.

close Келли Рорбах Келли Рорбах Andrew Innerarity/Reuters

С моделью купальников Келли Рорбах ДиКаприо встречался с июня по декабрь 2015 года. И расстался снова из-за несовпадения графиков – актер был слишком занят рекламой своего фильма «Выживший», который в итоге принес ему долгожданную премию «Оскар», и у него не было времени на любовь. Источники говорили изданию E!News, что пара распалась мирно, и актер и модель остались друзьями.

Камила Морроне

close Камила Морроне и Леонардо Ди Каприо Камила Морроне и Леонардо Ди Каприо AP/Reuters

Вот уже два года Лео встречается с аргентинской моделью и актрисой Камиллой Морроне. Она младше него на 23 года – и пока еще считается новичком в кино. Кстати, познакомились они благодаря отчиму Камиллы – Алю Пачино, который много лет дружит с ДиКаприо.

О романе Морроне и Ди Каприо СМИ сообщили в конце 2017 года.

Влюбленных замечали на улицах Лос-Анджелеса, держащимися за руку во время прогулки, во время ужинов в ресторанах и даже на совместном отдыхе — на рождественские каникулы они ездили кататься на лыжах в Аспен, в Колорадо. В июле этого года Камиллу Морроне заподозрили в беременности – но слухи были тут же опровергнуты.