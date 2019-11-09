Платье из газет и веселая вдова: худшие образы недели

Дженнифер Энистон

They're not your Friends if they let you wear it pic.twitter.com/q0X0PXW3OB — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) November 9, 2019

Шелковое платье авторства марки John Galliano производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, мы все знаем, что Энистон неподражаемо выглядит даже без приставки «для своих лет», но с другой, ее модное чутье часто дает сбои. Сомневаться не приходится — на этой фотографии действительно дорогое платье, которое неплохо сидит на фигуре 50-летней актрисы, но принт и детали на нем выглядят как минимум нелепо. Интересно, что, как правило, одежда смотрится лучше издалека, чем вблизи, но здесь мы видим прямо противоположную картину — звезда «Друзей» кажется облепленной черно-белыми газетами, если не приблизить снимок.

У Гальяно действительно было платье из коллекции 90-х годов, которое было как будто сшито из печатных материалов. Его дважды можно было увидеть на героине Сары Джессики Паркер в сериале, а затем во втором фильме «Секс в большом городе 2». И хотя фасоны нарядов Паркер и Энистон очень похожи друг на друга, всего одна лишняя полоска ткани на бедрах делает из оригинального винтажного платья старомодную занавеску.

Джулианна Мур

Can Julianne fire her stylist pls?.. pic.twitter.com/rvfr2JpX6H — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) November 9, 2019

Актриса появилась на церемонии награждения журнала WSJ в платье, настолько явно демонстрировавшем, почему так много людей отказывается от полностью украшенных пайетками моделей, что становилось искренне любопытно, кто именно собирал Мур на это мероприятие. Потому что люди, которые относятся к вам хоть с малейшей долей уважения, не говоря уже о любви, едва ли позволят вам выйти из дома или гостиницы в таком виде.

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Плотная ткань детища дома Celine наверняка забавно шелестела во время движения, но вертикальная белая линия на поясе и небольшие манжеты несуществующей под закрытым платьем рубашки делали весь образ явно намного более классическим, чем подразумевалось вначале. А

рукава свободного кроя, узкий ремень на талии и юбка до щиколотки в сочетании с черными сапогами будто были сделаны специально для того, чтобы критики 58-летней звезды «Ночи в стиле буги» подумали, что она поправилась. Разумеется в наше время говорить об изменении в весе, как о чем-то из ряда вон выходящем уже неэтично, но едва ли человек, который следит за питанием и занимается спортом также преданно как Джулианна Мур, захочет услышать такие комментарии.

К тому же, новогодняя тематика, которую можно проследить на фотографии, тоже не совсем ясна — даже Голливуд не начинает радоваться новогодним каникулам в начале ноября. После всего вышесказанного остается только надеяться, что знаменитость не решила кардинально сменить гардероб на стиль «гламурной вдовы» или другого персонажа, добровольно решившего это надеть.

Woman of the year pic.twitter.com/cYLmB62LaW — Nananda Bananda (@d0FNn4tT7CdeKKm) November 9, 2019

Шэрон Стоун и ее сын Роан Бронстайн в четверг посетили премию GQ, на которой она выиграла номинацию «Женщина года». Актриса, которая во время благодарственной речи повторила самую знаменитую сцену за всю свою карьеру из фильма «Основной инстинкт», вышла на сцену в сияющем платье Saint Laurent с глубоким декольте. К этой части творчества Энтони Ваккарелло у нас претензий нет, но на красную ковровую дорожку в берлинском музыкальном театре «Комише-опер» Стоун пришла в другом виде. Звезда позировала, как и можно было предположить, вместе с Роаном, надевшим синий костюм с черными шелковыми лацканами на пиджаке и черную бабочку с рубашкой в тон.

Шэрон решила не «опускаться» до уровня даблдрессинга с собственным ребенком, так что она держала его под руку в серебряном переливающемся плаще макси с настолько широкими плечами, что у подростка рядом с ней могли начать развиваться комплексы.

Женщина года была похожа на сжатую посередине — за это отдельная благодарность достается подчеркнутой ремнем узкой талии — игрушку, у которой вылезают глаза. Только в случае с 61-летней Стоун «вылезли» плечи.

Однако в этом комичном образе был заметен очевидный плюс и лайфхак других девушкам на будущее — если вам кажется, что у вас большая голова, а вы бы хотели визуально сделать ее крошечной, все модели с массивными плечами станут вашим фэшн-спасением. Во всех остальных случаях этот прием едва ли можно рекомендовать.