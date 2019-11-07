Бро не багаж: пассажира не пустили на рейс из-за толстого кота

Житель Владивостока Михаил Галин стал звездой Интернета, когда в четверг вечером разместил в Facebook пост о том, как его не пустили в самолет со слишком толстым, по словам сотрудников авиакомпании, котом и на какую хитрость пошел хозяин, чтобы довезти своего питомца из Москвы в родной город.

Реклама

По словам Галина, при досмотре багажа и ручной клади в столичном аэропорту Шереметьево сотрудница померила все параметры рулеткой, а также взвесила все сумки. Кроме того, она поставила на весы и кота по имени Виктор и заявила, что пушистый пассажир весит 10 кг. Это на 2 кг превышает допустимый вес ручной клади и, значит, пассажир должен на время полета во Владивосток стать багажом с соответствующим локационным определением.

«На все попытки объяснить, что кот живым не долетит 8 часов в багаже и будет каждую ночь являться ей в кошмарах до конца жизни, она отвечала, что у нее правила, и брать на себя ответственность за 2 лишних кг Виктора в салоне самолета она не собирается. Количество сотрудников авиакомпании, привлеченных по моему требованию к решению вопроса, увеличивалось, но вердикт оставался прежним — кота в багаж», — написал автор поста.

В итоге Михаил снялся с рейса, поскольку не готов был отправить «бро» на вероятную смерть, и решил заменить его на весах похожим котом.

«Было принято стратегическое решение о поиске похожего кота меньшей физической массы. Благодаря друзьям из Риги и Москвы, кто активно принимал участие в поисках (за что я безгранично благодарен), мини-Виктор был найден», — указал Михаил.

По его словам, сотрудники авиакомпании взвесили маленькую кошечку Фиби, которая показала разрешенный вес, а затем он подменил гостью на своего Виктора, с которым и прошел на борт.

«Сидя в пассажирском кресле, когда все скитания остались позади, хотелось подозвать стюарта и, заглядывая в душу, процитировать классическое: «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим», — резюмировал Михаил.

Позднее он рассказал, что кот жил в Риге два года, где питался качественным диетическим немецким кормом, но, тем не менее, набрал вес, сообщает сайт kp.ru.

«Он сам просто крупной породы, наверное, кость широкая (смеется). Он, конечно, немного толстоват, но я стараюсь кормить его с помощью специальной кормушки, которая выдает определенное количество корма», — сообщил Михаил.

В январе нынешнего года в аэропорту Берлина полицейские задержали мужчину, который хотел пронести в самолет 40-сантиметровую змею. По данным портала The Sun, контрабандист спрятал ее в своих брюках.

Мужчина пытался попасть борт самолета, который направлялся в Израиль. Правоохранители конфисковали у нарушителя змею и отправили ее в центр спасения животных в Бранденбурге.

Чуть ранее произошел инцидент на борту самолета, совершавшего перелет между Сингапуром и Лондоном — в салоне лайнера был обнаружен скворец. Безбилетный пассажир был найден спустя 12 часов из 14-часового перелета в бизнес-классе. Птица принадлежит к виду саранчового скворца.

Представители авиакомпании указали, что птица попала в самолет случайно. На видео, которое было опубликовано в Facebook, видно, что птица сидит на подголовнике одного из кресел. Скворец был позже пойман экипажем самолета и передан в карантин для животных в аэропорту Хитроу.

В январе прошлого года авиакомпания United Airlines решила пересмотреть свою политику после инцидента с американкой, которой не разрешили пронести в самолет павлина.

Женщине не позволили взять с собой на борт птицу в аэропорту Ньюарк в штате Нью-Джерси, хотя она приобрела для животного второй билет. По словам пассажирки, птица была ей нужна в качестве «эмоциональной поддержки».

Сотрудники авиакомпании руководствовались тем, что птица не соответствовала нормам, в том числе связанным с ее размером и весом.

«Мы знаем, что некоторым нашим клиентам нужна эмоциональная поддержка, чтобы помочь им во время путешествия. Мы просим таких клиентов предоставлять медицинские документы заранее — не меньше чем за 48 часов. Для предоставления услуг для пассажиров с ограниченными возможностями мы пересматриваем нашу действующую политику», — заявили в компании.

В мае прошлого года в Канаде пробравшийся в самолет енот сорвал рейс Саскатун — Торонто, передает НСН. По данным авиакомпании Air Canada, животное спряталось в шланге кондиционера перед тем, как технический персонал включил устройство.

После начала его работы млекопитающее попало в вентиляционную систему самолета. Чтобы вызволить енота, сотрудникам аэропорта пришлось снять панели воздушного судна. Работы продолжались несколько часов.