«Теряю разум»: королева красоты из Ирана живет в аэропорту

В аэропорту Манилы вот уже четвертую неделю томится 31-летняя Бахаре Заре Бахари — одна из участниц проходившего в 2018 году на Филиппинах конкурса красоты Miss Intercontinental, в котором принимают участие представительницы разных стран, которые не обязаны носить титул национальных «мисс». Женщина, запросившая несколько недель назад убежище в стране, со страхом ожидает, что ее депортируют в Тегеран, где, как она считает, ее подвергнут судебному преследованию и наказанию за политические взгляды.

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Гражданка Ирана живет в аэропорту Манилы имени Ниноя Акино с 17 октября — и недавно начала жаловаться на то, что постепенно сходит с ума. «Я в нехорошем состоянии, — призналась Бахаре Заре Бахари The Guardian в среду, 6 ноября. — У меня начали выпадать волосы, они испортились из-за стресса. Иногда у меня начинаются проблемы с головой. У меня здесь нет никакого личного пространства, потому что в комнате нет двери, так что я нервничаю, когда мне нужно переодеться».

О том, как тяжело ей дается жизнь в заточении на территории аэропорта, Бахаре Заре Бахари рассказывает и на своей странице в Facebook — на английском и на фарси. В частности, она жалуется, что каждый раз, когда она засыпает, ее резко и громко будят охранники — вопросами, не нужно ли ей что-то принести. «Когда они будят меня, все мое тело дрожит, и я начинаю нервничать», — жалуется участница конкурса красоты. По ее подозрениям, это делается специально.

«Это чей-то приказ — мучить меня??? Сделать меня уставшей, чтобы я приняла депортацию???» — задается вопросом женщина на своей странице в соцсети.

Также ей не нравится цвет стен и обилие света в помещении, где она содержится. «Все стены здесь белые, кровать белая, все белое… Здесь повсюду свет. Когда я смотрю на телефон, я не понимаю, сейчас 7 часов утра или вечера. Я теряю время, иногда мне кажется, что я теряю разум», — жалуется женщина.

Бывшую участницу международного конкурса красоты задержали 17 октября в аэропорту при въезде в Манилу после того, как власти Ирана разместили в базе данных Интерпола красную карточку на ее имя — это означает, что они ожидают, что женщину разыщут, арестуют и подвергнут экстрадиции в страну.

Власти Ирана обвинили Бахаре Заре Бахари в убийстве своего соотечественника, которое она якобы совершила на территории Филиппин. Однако девушка утверждает, что это неправда, а преследованию ее подвергают из-за политических взглядов, которые она неоднократно выражала публично.

Бахаре Заре Бахаре, участвуя в прошлом году в конкурсе красоты Miss Intercontinental в Маниле, размахивала, например, плакатом с фотографией Резы Пехлеви – 58-летний глава дома Пехлеви и наследный принц Ирана, проживающий в изгнании в США, не раз выступал с критикой нынешних властей. «Я использовала эту фотографию на конкурсе красоты, и они злы на меня, — сказала в связи с этим Бахаре Заре Бахари Arab News. — Если меня депортируют, мне дадут как минимум 25 лет тюрьмы, если не убьют».

Женщина не живет в Иране с 2014 года, когда уехала на Филиппины учиться в университете и получать профессию дантиста. В течение пяти лет она беспрепятственно въезжала в страну и покидала ее — до тех пор, пока 17 октября ее не задержали в аэропорту имени Ниноя Акино.

Как сообщает The Guardian, Бахаре Заре Бахари открыто критикует исламские законы Ирана и защищает права женщин. «Когда я покинула Иран, я стала голосом своего народа, — цитирует женщину издание. — Я всегда думаю, как сделать свой голос громче. И я решила принять участие в конкурсе красоты. Я думала, это станет хорошим шансом поговорить о политике». Активистка считает, что именно из-за того, что она встала на защиту женщин Ирана, теперь ей грозит депортация в страну.

Попросить убежища на Филиппинах было, по словам женщины, отчаянным шагом при задержании в аэропорту. «Я не хочу, чтобы правительство тратило на меня деньги, я могу сама о себе позаботиться», — сказала она The Guardian. Однако в своем Facebook Бахаре Заре Бахари все же требует для себя охрану. «Если Филиппины дадут мне убежище, я потребую, чтобы мне дали специального телохранителя и безопасное место», — написала она. По ее мнению, в стране есть «киллеры, которых любой может попросить прикончить кого-то».

Предоставят ли Бахаре Заре Бахари политическое убежище, станет известно в понедельник, 11 ноября.