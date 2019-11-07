Без прояснений: развенчан миф об осенней хандре

Ноябрь дается людям, которые живут в России, непросто — практически полное отсутствие солнца, ветер и дождь, периодически переходящий в снег, не способствуют хорошему настроению и не вдохновляют на различные свершения. Вместо этого люди пытаются не жаловаться друг другу на что-то, кроме погоды, а в результате сдаются, ссылаясь либо на ретроградный Меркурий, либо, если вера в астрологию еще не захватила их, на привычную осеннюю хандру.

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Чтобы подробнее разобраться в явлении с профессиональной точки зрения, «Газета.Ru» поговорила с кандидатом медицинских наук, психиатром Анастасией Бебуришвили. Старший научный сотрудник Научного центра психического здоровья рассказала, что для специалистов время года, в которое произошел эмоциональный сбой, значения не имеет. По ее словам, подавленность и апатия приходят не вместе с дождем, а с изменением продолжительности светового дня. «Именно с циркадными ритмами, вероятно, связано возникновение «сезонного паттерна» расстройств настроения — то, что в быту принято называть осенней депрессией», — пояснила психиатр.

Бебуришвили отметила, что сезонная подавленность намного чаще приходится на холодные времена года, чем на жаркие, но может проявляться и весной или летом, так что очевидной связи у даты на календаре и плохого эмоционального самочувствия для психиатров нет. Исходя из этого, собеседница «Газеты.Ru» подчеркнула, что «осенняя депрессия» не существует сама по себе — это эпизод «аффективного заболевания», то есть хронического расстройства настроения». Иными словами, если у вас довольно давно испортился настрой и пропала мотивация что-либо делать, скорее всего, дело уже не в температурном режиме и облачности без прояснений.

На вопрос о том, существуют ли превентивные меры, которые можно принять, чтобы избежать ненужных эмоциональных качелей, психиатр пояснила: «Если такие состояния возникают у человека каждую осень-зиму, предотвратить их самостоятельно практически невозможно». Тем, у кого общую подавленность нельзя наблюдать с незавидной периодичностью и в ярко выраженной форме (то есть всем тем, кто не страдает от ментального заболевания), специалист дала пару советов. По ее мнению, баланс сил восстановит отдых на солнце, а кроме того избавление себя от лишней эмоциональной нагрузки.

Кандидат медицинских наук оговорилась, что

крайне важно знать о признаках настоящей болезни, чтобы не усугублять положение, и следить за собственным состоянием и самочувствием близких. Среди внушающих опасение симптомов — «стойкое снижение настроения на протяжении более чем двух недель, утрата привычных интересов и удовольствия от любимых занятий, постоянная астения, усталость, трудности сосредоточения, замедление мышления, движений».

Помимо этого человек может испытывать нарушения сна и проблемы с аппетитом (при клинической депрессии он, как правило, пропадает), «чувство вины за свое состояние, чувство собственной никчемности». В моменты обострения люди могут начать задумываться о смерти, и если большинство других симптомов можно спутать с обычным плохим настроением, склонность к размышлениям на эту тему едва ли можно связать с плотными тучами.

Если человек находит у себя не все вышеперечисленные признаки, а только часть из них, это не значит, что ему не нужна медицинская помощь — Бебуришвили заявила, что самым правильным решением в подобной ситуации станет обращение к психологу, психотерапевту или психиатру. «Специалист поможет определить степень тяжести и порекомендует подходящие меры — и самопомощь. и психотерапевтические методики», — пояснила врач.