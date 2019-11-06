«Эй, у меня отпуск»: как умерла порнозвезда Джессика Джеймс

В США стали известны результаты судмедэкспертизы, пролившей свет на смерть известной порноактрисы Джессики Джеймс, которую нашли мертвой в собственном доме в сентябре этого года. Об этом сообщает телеканал Fox.

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Причиной, по которой скончалась 40-летняя звезда фильмов для взрослых, назвали приступ — согласно отчету следователей, полученному The Blast, ее смерть произошла «по естественным причинам». Криминалист сообщил, что в течение нескольких лет перед своей смертью Джеймс страдала от тяжелой алкогольной зависимости и нескольких хронических заболеваний.

В докладе указывается, что одним из факторов, которые привели к смерти, оказалось «хроническое злоупотребление этанолом».

Тело Джессики Джеймс было обнаружено 17 сентября в ее собственном доме. При этом СМИ сообщают разные сведения о том, кто именно обнаружил тело. По данным одних, подруга порнозвезды, перестав через какое-то время получать какие-либо известия от нее, забеспокоилась и решила проведать актрису в ее доме в Сан-Фернандо, штат Калифорния — там она обнаружила Джессику Джеймс без сознания, позвонила в скорую помощь и сообщила о том, что ее подруга не подает никаких признаков жизни, однако приехавшие врачи лишь констатировали смерть порнозвезды. Однако некоторые издания сообщают, что покойную нашел ее муж Надир Марашин, с которым они давно не жили вместе.

Как сообщает TMZ, Джессика Джеймс страдала заболеванием, которое вызывает сильные судороги. В результате вскрытия, проведенного судмедэкспертом, подтвердилось, что причиной смерти явился очередной приступ, который привел к остановке сердца. Токсикологические тесты, являющиеся частью экспертизы, показали, что в момент смерти в организме звезды присутствовала большая доза алкоголя. Также, согласно источникам таблоида, на месте происшествия в доме нашли и изъяли ряд лекарств, отпускаемых по рецепту в связи с заболеванием знаменитости (точный диагноз не упоминается).

Джессика Джеймс — довольно известная порноактриса, которую узнают во многих странах мира. Согласно разным данным, она прожила от 40 до 43 лет. За это время она успела сняться в более чем 230 фильмах для взрослых.

Джеймс начала свою карьеру в 2002 году, ее имя довольно быстро стало известно. В том числе, и в Голливуде, где она прославилась благодаря выступлениям на шоу Говарда Стерна и во многих других развлекательных передачах. Она даже сыграла небольшую роль в двух эпизодах американского телесериала «Дурман». Также у звезды есть много премий, которые считаются довольно престижными в порноиндустрии. К примеру, в августе 2008 года Джеймс стала «Киской месяца» по версии журнала Penthouse.

Порноактриса довольно активно вела свои социальные сети. Незадолго до своей смерти Джеймс сделала небольшой перерыв между постами — позже она объяснила, что решила взять «небольшой отпуск».

«Эй, ребята, у меня был небольшой отпуск на пару дней. Люблю вас всех ... Очень извиняюсь и надеюсь, что у вас у всех самый лучший секс!» — поприветствовала подписчиков звезда в своем фирменном стиле под фотографией в Instagram.

Актриса умерла, не успев составить завещание — сейчас Надир Марашин, по информации The Blast, через суд борется за ее имущество и гонорары, которые причитаются Джеймс за те порнофильмы, в которых она снялась. Однако у мужчины есть серьезный конкурент — у порноактрисы остался единственный родственник, ее мать Дебора.

Настоящее имя Джессики Джеймс — Джессика Реддинг: свой сценический псевдоним она получила, соединив свое настоящее имя и добавив имя своего парня. Она родилась и выросла в Анкоридже, на Аляске.

Джеймс получила высшее образование в Военном институте Нью-Мексико в Розуэлле. После окончания университета она успела три года поработать учителем начальной школы, преподавая у четвертых, пятых и шестых классов, прежде чем начать строить карьеру в порноиндустрии.