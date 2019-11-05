«Злая женщина»: экс-король Малайзии не признает сына по фото

Бывший король Малайзии Мухаммад V не признает своего сына: таким образом экс-правитель ответил на уверения Оксаны Воеводиной о том, что она родила ребенка именно от своего супруга из малазийской королевской семьи. Согласно заявлению султана Келантана, которого цитирует Daily Mail, он настаивает, что опубликованные его бывшей женой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015», снимки маленького Исмаила Леона не доказывают, что он является отцом.

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Источник во дворце поделился с таблоидом подозрениями 50-летнего бывшего правителя — он сказал, что ребенок, которому меньше года, может быть «сыном любого азиатского мужчины». Точно неизвестно кому принадлежит цитата, но инсайдеры уверили СМИ, что отрекшийся от престола в начале этого года Мухаммад точно изучал фотографии сына, которого не видел ни разу в жизни.

Его 27-летняя бывшая жена Оксана Воеводина, которая после принятия ислама стала Риханой Петрой, ранее говорила, что готова провести тест на установление отцовства и подала иск в суд, чтобы подтвердить, что ее маленький ребенок был зачат султаном.

Оксана сообщила своим подписчикам в Instagram, что пятимесячный Леон — копия своего отца, и продолжает настаивать на том, что забеременела во время медового месяца в Австралии, куда пара отправилась в июне 2018 года после мусульманской свадебной церемонии.

Однако если верить сотрудникам Келантанского дворца, экс-монарх не верит Воеводиной — султан якобы «не думает, что ребенок выглядит как он», а в сентябре дворец выпустил официальное заявление султана, где говорилось, что женитьба на москвичке была «самой большой ошибкой» его жизни, которая привела к смущению среди его подданных.

Сейчас бывшая королева красоты добивается судебного решения, которое позволит ей получить алименты на ребенка. По версии самой Оксаны, ребенок был не просто запланированным — молодая мать писала, что Мухаммад плакал, когда узнал, что она забеременела. Сам правитель, по сообщениям источников, назвал это «полной чушью».

Собеседник Daily Mail признался, что бывший король считает, что у Оксаны «нет достоинства» после того, как в сети появилась видеозапись шестилетней давности, где королева красоты «занимается сексом в бассейне в реалити-шоу на глазах у всего мира». Инсайдер также заметил, что со стороны девушки было неправильно использовать «ничего не подозревающего ребенка» и демонстрировать его лицо в качестве доказательства в бракоразводном процессе.

Прославившийся благодаря женитьбе на московской королеве красоты Мухаммад V теперь намеревается «получить наследника и завести детей с женщиной, которую он любит». На данный момент неизвестно, появилась ли новая возлюбленная у обеспеченного султана, но ее личность он, скорее всего, будет держать в секрете. Оказалось, что пышная вечеринка в Барвихе, ставшая подарком экс-короля на свадьбу с бывшей «Мисс Москвой», возмутила монарха, когда, по его мнению, превратилась из скромного праздника для членов семьи и друзей в «мероприятие шоу-бизнеса» из-за того, что фотографии и видео торжества попали в сеть. В результате малазийцы узнали, что он женился на королеве красоты.

«Он не имел ни малейшего понятия о том, что она планирует, и он был обворожен ей», — вспоминал служащий дворца.

Очевидно, внезапная публичность плохо сказалась на дальнейших отношениях супругов: «Он упомянул, что никогда не встречал настолько злую и мстительную женщину как Оксана и что она показала себя в истинном свете на свадьбе в России, когда она пригласила его на небольшой семейный праздник», — говорит источник. По словам придворного, в тот день бывший правитель Малайзии принимал лекарства из-за плохого самочувствия.

В келантанском дворце также заявили, что несмотря на то, что Мухаммад считает женитьбу на россиянке «огромной ошибкой», он извлек из этого определенные уроки. Теперь султан убежден в том, что Воеводиной следует «перестать позориться и жить дальше, а также найти себе нового мужа».

Пара поженилась в прошлом году в Малайзии, но дворец посчитал нужным умолчать об этой церемонии — никакого объявления для граждан страны сделано не было. Спустя пять месяцев, в ноябре, состоялась свадьба в Москве, и в это время Оксана была уже беременна — Исмаил Леон родился в мае 2019-го.