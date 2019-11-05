Молодой папа: 70-летний Ричард Гир снова станет отцом

Звезда Голливуда Ричард Гир, которому несколько месяцев назад исполнилось 70 лет, снова готовится стать отцом – испанское издание «Hola!» сообщило, что его жена, 36-летняя Алехандра Сильва, беременна их вторым общим ребенком.

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Всего лишь в феврале 2019 года стало известно, что у пары родился сын — ребенка назвали Александром. Через несколько месяцев после этого, в августе, семью Ричарда Гира журналисты заметили в Тоскане — актер отдыхал вместе с женой, 19-летним сыном Гомером Джеймсом Джигми, родившимся в браке с актрисой Кэри Лоуэлл, и, разумеется, младенцем Александром.

Папарацци фотографировали, как 70-летний актер вместе со старшим ребенком делает зарядку на свежем воздухе или держит на руках младшего, катается с женой и семимесячным ребенком на лодке по озеру Бурано и, видимо, прекрасно себя чувствует.

Ричард Гир и Алехандра Сильва подтвердили, что у них родится первенец, в сентябре 2018 года – жена актера опубликовала в соцсетях фотографию со встречи семейной пары с Далай-ламой, и на снимке было видно, как духовный лидер буддистов касается рукой живота будущей матери, благословляя ее малыша.

Поженились Ричард Гир и его возлюбленная за несколько месяцев до этого – в апреле 2018-го, брак был зарегистрирован в Испании, на родине Алехандры Сильвы, а праздник для друзей пара устроила в Нью-Йорке, в доме звезды «Красотки» и «Американского жиголо».

В интервью изданию Hola! после свадьбы Ричард Ги признался: «Я самый счастливый мужчина во Вселенной — и как мне таким не быть! Я женат на красивой, чувствительной, веселой женщине, которая посвящает себя помощи другим, а к тому же прекрасная мать».

У Алехандры Сильвы есть ребенок от первого брака – сейчас ее сыну Альберто, родившемуся в браке с первым мужем Говиндом Фридлендом, предпринимателем и сыном миллиардера Роберта Фридленда, заработавшего состояния на торговле углем и другими полезными ископаемыми.

Со своей женой Ричард Гир, для которого этот брак стал третьим, начал встречаться в 2014 году, когда отдыхал в принадлежащем Сильве и его супругу бутик-отеле (Алехандра выполняла там функцию не только совладелицы, но и управляющего). Правда, по словам самой женщины, познакомились они задолго до этого, поскольку Ричард Гир был другом ее семьи — просто при этой встрече между ними возникла связь. «Наша карма притянулась, едва мы увидели друг друга, — рассказала Сильва изданию «Hola!» в 2015 году. – Я не игнорирую разницу в возрасте и понимаю, что это такое — быть рядом со звездой Голливуда, — но когда есть такая сильная кармическая энергия, проблемы исчезают».

У Ричарда Гира и Алехандры Сильвы действительно много общих интересов: оба супруга много времени посвящают благотворительным проектам.

Алехандра Сильва, происходящая из влиятельной мадридской семьи – ее отец владел клубом «Реал Мадрид» с 1995 по 2000 год, — управляет благотворительным фондом Rais, что в переводе с испанского означает «корни». Она борется с проблемой бездомных — и даже старалась на собственном опыте понять, как выживают люди на улицах.

«Я спала на улице, чтобы понять, с чем сталкиваются бездомные, — рассказывала она в одном из интервью. – Я не боюсь необходимости засучить рукава и погрузиться в работу. Если я делаю что-то, я вкладываюсь на 100%. Если это не делать, то лучше вообще не браться за дело».

Ричард Гир, более двадцати лет назад заинтересовавшийся буддизмом, тоже весьма известен своим стремлением делать добро.

Актер борется за права последователей тибетского буддизма, поддерживает Движение за независимость Тибета, участвует в деятельности организации «Выживание», борющейся за права представителей коренных племен, проживающих в разных уголках мира. А еще он заботится о сохранении окружающей среды и повышении уровня осведомленности людей о ВИЧ-инфекции.