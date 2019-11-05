Раз в 20 лет: Киану Ривз показал свою девушку

Киану Ривз завел девушку — впервые за последние 20 лет. 55-летняя звезда трилогии «Матрица» появился на официальном мероприятии вместе со своей 46-летней возлюбленной Александрой Грант. За все 35 лет своей карьеры в Голливуде Киану Ривз, который до сих пор сохраняет статус секс-символа, ни разу не демонстрировал общественности своих близких и избегал вопросов о личной жизни. Однако в эту субботу на арт-ивенте LACMA Art + Film Gala, прошедшем при поддержке Gucci, пара позировала фотографам, держась за руки, чем подтвердила слухи, которые расходятся с прошлого месяца, когда их видели выходящими из суши-бара в Западном Голливуде.

Художницу Александру Грант, которая занималась иллюстрацией к книге «Ода счастью» (2009 год) и сборнику «Тени» (2016), написанным Ривзом, сложно назвать обычной партнершей для голливудского актера. Хотя бы потому что женщины, настолько серьезно занимающиеся своей карьерой и развитием, редко вращаются в тех же кругах, что и самые знаменитые актеры и музыкальные исполнители.

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Однако в этом кругу редко вращается и Ривз, несколько лет вызывающий сочувствие большинства пользователей соцсетей фотографиями с празднований своего дня рождения. Пару раз популярный актер просто сидел на улице в ничем не примечательной одежде и ел капкейк, которым он делился со случайными прохожими.

Единственной женщиной, которая оказалась принята в круг голливудских звезд, не будучи деятельницей шоу-бизнеса, можно назвать Амаль Аламуддин, правозащитницу ливанского происхождения, которая вышла замуж за Джорджа Клуни в 2014 году. О том, насколько серьезна ее работа по сравнению с деятельностью мужа и его друзей, после свадьбы пошутили комики Тина Фей и Эми Поулер — они вели церемонию «Золотой глобус», где Клуни должны были вручать престижную премию Сесиля Б. Демилля.

Во время вступительной речи они сказали: «В этом году Джордж Клуни женился на Амаль Аламуддин. Амаль — защитник прав человека, которая была советницей Кофи Аннана (в 2012-м — специального посланника ООН для урегулирования конфликта в Сирии — «Газета.Ru»)».

После перечисления многочисленных достижений тогда 37-летней женщины Тина Фей отметила несоответствие заслуг юриста и актера перед обществом и их неравноправную оценку: «И сегодня ее мужу вручается пожизненная награда за его достижения. Это Голливуд!»

Амаль Клуни смогла вписаться в круг знаменитостей благодаря своему безукоризненному чувству вкуса и внешности — в 2018-м Анна Винтур даже сделала ее одной из учредителей главного модного события года — благотворительного Бала Института костюма MET. Удастся ли это подруге Киану Ривза Александре Грант, пока не известно.

За последние несколько лет Киану смог избавиться от ассоциаций с хакером Нео сестер Вачовски благодаря съемкам в боевиках «Джон Уик», но несмотря на большое количество последовавших предложений о работе и рекламную кампанию сезона осень-зима 2019 для Saint Laurent, казалось, что он не станет более открытым миру человеком. Тем не менее, то, что его отношения с Грант, с которой они точно знакомы больше десяти лет, перешли на новую ступень, журналистам очевидно.

На субботнее мероприятие актер пришел в безупречном черном костюме с черной рубашкой и черным галстуком, но даже в этом образе он оставил хорошо известную папарацци часть себя — коричневые ботинки на грубой подошве, которые ассоциируются скорее с рабочими, чем с голливудскими звездами. На Александре было темно-синее платье в пол в греческом стиле с блестящими черными завязками.

Александра Грант закончила частный гуманитарный колледж Суортмор в Пенсильвании и сейчас занимается различными направлениями искусства вроде создания иллюстраций, скульптур и картин.

В 90-х, когда Ривз стал невероятно популярным, многие приписывали ему роман с Сандрой Буллок, его партнершей по фильму «Скорость». Эти слухи так и не подтвердились. Совершенно точно встречался с актрисой Дженнифер Сайм, которая забеременела от него, но в декабре 1999-го родила мертворожденную девочку. В 2001 году в Лос-Анджелесе Сайм попала в автокатастрофу, когда въехала на своем Jeep Grand Cherokee в ряд припаркованных машин — девушка скончалась до приезда скорой в возрасте 28 лет.

Трагедия сильно повлияла на актера, который после этого решил вовсе не иметь детей. Он признался в этом в интервью Esquire в 2017 году, когда сказал, что его время для отцовства уже прошло: «Мне 52. Я не собираюсь заводить никаких детей».

С тех пор в число неподтвержденных возлюбленных Киану Ривза вошли Аманда де Кадене, Клэр Форлани и Вайнона Райдер. В 2018-м последняя рассказала изданию Vulture, что она практически в браке со своим партнером по фильму «Дракула» — они снимали сцену со свадьбой в Румынии, в ходе которой оказалось, что местный священник провел полноценный свадебный обряд. Райдер шутила: «Богом клянусь, я думаю, что мы женаты по-настоящему». Но как бы ни хотелось поклонникам актеров, чтобы они были вместе, с Вайноной Райдер Киану Ривз только дружит.