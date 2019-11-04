Похудеть без хлопот: почему диетологи советуют одно и то же

Найдены способы похудения без физических упражнений – об этом рассказали сегодня российские СМИ, ссылаясь на публикацию англоязычного портала Food.news. Автор статьи этого ресурса рассказывает, какие продукты нужно ввести в рацион, чего избегать и как изменить свой образ жизни, чтобы избавиться от излишков жировых отложений, не подвергая себя утомительным физическим нагрузкам. Однако сенсационными советы портала назвать нельзя: все они давно известны широкому кругу желающих похудеть.

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Так, первым же пунктом программы для желающих похудеть, не прилагая для этого физических усилий, значится потребление пищи, богатой белком. В подтверждение этого тезиса портал приводит результаты исследований, посвященных воздействию низкоуглеводных диет на организм, которые якобы показали, что продукты, содержащие много протеинов помогают снизить количество потребляемых человеком калорий (то есть энергии), благодаря чему в организме человека уменьшаются жировые отложения. Утверждается при этом, что человек чувствует насыщение и не испытывает желания есть больше положенного.

На идее снижения углеводов в рационе построены режимы питания для похудения, многие из которых завоевали популярность еще десять лет назад – диеты Дюкана и Аткинса, — а также кетогенная диета, активно пропагандируемая западными СМИ в последние несколько лет.

Все они предполагают снижение потребления углеводов – в особенно экстремальных случаях вплоть до полного отказа от углеводной пищи, — которое помогает быстро сбросить вес.

У всех этих диет есть различия. Так, Пьер Дюкан делит процесс похудения на три этапа: на первом он предлагает исключить все жиры, углеводы и клетчатку из рациона, на втором – добавить овощи с низким гликемическим индексом, а на третьем уже позволять себе здоровые жиры и сложные углеводы.

При этом сам диетолог в интервью «Газете.Ru» в 2014 году предостерегал от полного отказа от углеводов, настаивая на том, что абсолютно исключить из рациона нужно только сахар. «Ешьте все, что вы любите, — говорил Дюкан. — Но только не сахар! Это не удовольствие, а зависимость. Сахар так же задействует механизм вознаграждения в мозгу, как кокаин, героин и другие наркотики».

Еще одна низкоуглеводная диета – Аткинса – предполагает, что человек снижает потребление углеводов, но при этом налегает на белковую и жирную пищу. С ней ее роднит кетогенная диета, которая предполагает повышенное потребление жиров и умеренное – белков.

В последние годы именно она завоевала наибольшую популярность – или, скорее, вошла в моду после того, как диеты Дюкана и Аткинса перестали выглядеть новыми и революционными. При отсутствии углеводов, среднем количестве протеинов и большом – жиров – в печени жир преобразуется в жирные кислоты и кетоновые тела, в организме запускается процесс кетоза. Считается, что кетоновые тела используются мозгом в качестве энергии вместо глюкозы, необходимой человеку для нормальной работы этого важного органа.

Изначально кетогенная диета была разработана для борьбы с детской эпилепсией в 20-е годы прошлого века – благодаря ей у больных снижалось количество эпилептических приступов. Однако в 90-е годы голливудский продюсер Джим Абрахамс, сын которого страдал эпилепсией, решил привлечь внимание к этой проблеме – неожиданным эффектом его попытки рассказать людям о том, как дети борются с недугом, стал рост популярности самой диеты, которая сейчас используется для похудения знаменитостями.

Сегодня кетодиета предполагает, что в рационе худеющего углеводы занимают 10%, протеины 20%, а все остальное заполняется жирами.

Популярность кетодиеты вызывает обеспокоенность врачей – в этом году три американских доктора Шивам Йоши, Роберт Джей Остфельд и Мишель Макмакен опубликовали эссе в медицинском издании JAMA, в котором предупредили, что энтузиазм, с которым люди используют кетогенную диету для борьбы с ожирением и диабетом второго типа, может привести к нежелательным последствиям – избыток жиров вреден для здоровья сердечно-сосудистой системы.

По словам врачей, для борьбы с ожирением этот рацион питания эффективен не больше, чем диеты с низким содержанием жиров. «Однако самый большой риск кетогенной диеты часто остается без внимания, — предупреждают авторы эссе. – Это возможная расплата за отказ от сложных углеводов с высоким содержанием клетчатки. Цельные зерна, фрукты и бобовые относятся к числу одних из самых здоровых продуктов питания на планете. Они не виноваты в эпидемии диабета второго типа или ожирении, и отказ от них нанесет вред».

Неприятные последствия отказа от клетчатки и сложных углеводов диетологи называют чувство усталости и запоры – то, что человек, сидящий на низкоуглеводной диете, может ощутить себе вскоре после перехода на этот рацион.

Вопрос, можно ли похудеть, не занимаясь спортом, «Газета.Ru» задала диетологу Пьеру Дюкану еще пять лет назад. В 2014 году французский популяризатор идеи отказа от сахара заявил, что это вполне возможно – однако двигаться все же придется. «Нужно много ходить, — сказал Пьер Дюкан. — Ходьба — это не спорт. Но гулять по 20–25 минут ежедневно нужно обязательно. Иногда ходить даже лучше, чем бегать, потому что во время бега вы тратите больше энергии, расходуете больше калорий и более голодны после тренировки. Когда вы возвращаетесь домой, вы съедаете больше. А гулять можно сколько угодно, и вы не слишком проголодаетесь».

Помимо снижения доли углеводов в рационе и повышения белков, Food.news порекомендовали своим читателям избегать сладкой газировки, попробовать метод интервального голодания, избегать стрессов, высыпаться и не бояться физической активности. Словом, все то, что предлагают врачи. За исключением интервального голодания, конечно — система, при которой человек избегает пищи в течение долгого промежутка времени, популярна у голливудских звезд и знаменитостей Кремниевой долины, но так же противоречива, как и кетогенная диета.