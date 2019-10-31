«Ничего не осталось»: как горел замок в Японии

В Японии сгорело средневековое сооружение, входящее в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь почти полностью уничтожил замок Сюри – символ острова Окинава и его главную достопримечательность, привлекавшую туристов в город Наха.

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Пожар разгорелся в ночь со среды, 30 октября, на четверг, а полностью потушен был лишь к 13.30 по местному времени: к этому моменту, несмотря на усилия 100 пожарных, использовавших 30 единиц техники, пламя разрушило семь зданий комплекса – площадь горения составила, в общей сложности, 4800 квадратных метров.

«Все главные сооружения сгорели, ничего не осталось», — цитирует издание Japan Times официального представителя пожарной части города Наха.

По мнению пожарных, огонь занялся в главном здании замкового комплекса, крытого традиционной черепичной крышей, после чего распространился на соседние строения. Сообщение о возгорании поступило на пункт пожарной части в 2.30 – уже в 2.40 спасатели прибыли на место.

Жертв и пострадавших при пожаре нет — 30 местных жителей были эвакуированы.

Причины возгорания пока неизвестны, но свидетели связывают его с подготовительными работами к воскресному празднику, которые закончились примерно к часу ночи в среду. Однако организаторы отрицают, что могли спровоцировать пожар. «Мы не использовали огонь», — сказали они Japan Times.

Сейчас власти Японии рассматривают перспективы восстановления комплекса, сообщает РИА «Новости» — однако масштаб разрушений еще предстоит оценить.

Сгоревшие здания уже, впрочем, не были теми оригинальными сооружениями, что были возведены на Окинаве в XIV-XV веках и служили резиденцией монархам королевства Рюкю. До XX Сюри несколько раз подвергался разрушениям из-за войн: в 1609-м он был завоеван японцами княжества Сацума, а 100 годами позже он снова подвергся разрушениям, но был восстановлен в 1715-м.

С 1879 года – после того, как остров Окинава был присоединен Японией – в Сюри размещался штаб отдельного Окинавского экспедиционного корпуса гарнизона Кумамото. В 1923 году здесь сделали капитальный ремонт, и двумя годами позже замок оказался в списке национальных сокровищ Японии.

Самые масштабные разрушения ждали Сюри во время Второй мировой войны: в 1944 году на него начали падать американские бомбы – целью США был штаб 32-й армии Японии, располагавшийся у подножия замка.

1 апреля 1945 года на берег Окинавы неподалеку от замка высадился 1-й дивизион 5-го полка морской пехоты США – замок Сюри был уже узловым пунктом оборонной линии. 30 апреля американская армия прорвала линию и через месяц боев и артиллерийских обстрелов с американского корабля Mississippi, 27 мая, в замке произошел пожар.

После Второй мировой войны Окинава вернулась в состав Японии только в 1972 году – тогда же замок Сюри провозгласили историческим памятником государственного значения. В 1986 году его начали восстанавливать – реставрации подверглись здания замка, сады, ворота. В 1992-м замок вошел в состав Окинавского государственного культурного заповедника, а в 2000-м его включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Разрушение замка Сюри – серьезная потеря для префектуры Окинава, которая за последнее время стала весьма популярным туристическим направлением в Японии. В 2017 года по популярности среди японцев она наконец, обогнала американские Гавайи — самое любимое жителями этой страны туристического направления: за год курорты Окинавы посетили, по данным Japan Times, 9 млн 396 тыс. японцев, а на гавайских пляжах отдохнули 9 млн 382 тыс.

На острова префектуры заходят и круизные лайнеры – в 2017 году их количество составило 515, что оказалось на 33% больше, чем годом раньше. Как правило, морские путешествия с отдыхом на пляжах южной части Японии выбирают жители Китая, Тайваня и жители других стран Дальнего Востока, отчитывалось Генеральное бюро Окинавы.