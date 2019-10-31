«Мама, я вернулась»: новая любимица Елизаветы II

У королевы появилась новая любимица: пока герцоги Кембриджские заняты детьми и благотворительностью, а герцоги Сассекские стараются восстановить доверие хотя бы части тех, кто раньше ими восхищался, Елизавета II подчеркнуто приближает к себе Софи, графиню Уэссекскую.

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29 октября в Букингемском дворце прошел прием, который был устроен в честь празднования работы королевского фонда, занимающегося лечением тяжелых глазных заболеваний в странах британского Содружества. Благодарственную речь Елизавете II за поддержку этой инициативы произносила именно ее невестка Софи, супруга младшего сына королевы принца Эдварда.

54-летняя Софи, графиня Уэссекская, является вице-покровителем организации — на вечере она продемонстрировала, в каких близких отношениях с монархом она находится. Когда графиня впервые обратилась к королеве в ходе своего выступления, она назвала 93-летнюю родственницу «Вашим Величеством», а затем использовала прозвище, которым она называет Елизавету II в семейной обстановке — «Мама».

В середине адресованной Ее Величеству речи Софи произнесла: «Мама, когда я вернулась из своих путешествий, я очень гордилась тем, что могу поделиться проделанной работой, за которой я наблюдала от имени фонда». На вечере присутствовало около 200 специалистов, занимающихся развитием этой инициативы, в основном, в странах Африки — и они не оставили без внимания этот слегка интимный жест.

На этой неделе высокопоставленный служащий дворца подтвердил таблоиду The Sun, то, что давно подозревали журналисты: королева «доверяет Софи» намного больше, чем Камилле, будущей королеве-консорту, и Кейт, супруге принца Уильяма.

За всю свою жизнь Елизавета II не раз разочаровывалась в женщинах из своего окружения. Сара Фергюсон, бывшая жена ее сына принца Эндрю, постоянно попадалась на снимках папарацци в сомнительном виде, принцесса Диана демонстрировала страстность натуры, и обе они не скрывали пренебрежения к королевским традициям. Но когда в 1999 году стало известно, что принц Эдвардом, младший сын Елизаветы II, помолвлен с Софи Рис-Джонс, публике показалось, что эта женщина проблем не создаст.

Ее часто сравнивали с принцессой Уэльской, трагически погибшей двумя годами ранее, но совершенно напрасно: общим у двух невесток королевы был только цвет волос. Различий было куда больше: Софи была 33-летней карьеристкой со вполне реалистичным взглядом на мир, а когда скромная и тихая Диана появилась среди Виндзоров в 1981-м, ей было всего 19 лет.

Будущая супруга младшего сына Елизаветы II была пиар-консультантом со своей фирмой, но ей пришлось перестать заниматься этим в 2002 году — после небольшого скандала, который все-таки произошел. Правда, на этот раз папарацци были ни при чем: британские СМИ заявили со ссылкой на анонимные источники, что графиня использовала связи новых родственников в высшем обществе, чтобы улучшить состояние собственного бизнеса.

Также были предположения, что Софи оскорбила несколько людей, носящих фамилию Виндзор, и некоторых политиков в разговоре с корреспондентом, работавшим под прикрытием. Когда о ситуации стало известно, ей якобы пришлось послать три письма с глубочайшими извинениями — экс-премьеру Тони Блэру, бывшему министру иностранных дел Уильяму Хейгу и принцу Чарльзу.

Как и его жена, Эдвард оставил все посторонние занятия в 2002-м, чтобы освободить время для своей общественной работы на Букингемский дворец.

Графы Уэссекские познакомились на турнире по теннису в 1993 году и поженились шесть лет спустя в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. У них родииось двое детей, леди Луиза и Джеймс, виконт Северн. Перед тем, как у них появились наследники, молодожены решили не делать их принцами или принцессами, чтобы вся их жизнь не вращалась вокруг исполнения обязательств перед монархом и короной.

Согласно традиции, в день своей свадьбы сыновья правящего короля или королевы получают титул герцога, а их молодые жены, соответственно, становятся герцогинями. По этому принципу принц Эндрю и Сара Фергюсон, его молодая супруга в 1986 году стали герцогами Йоркскими. Считается, что если бы принц Эдвард лично не попросил мать о другом титуле, после женитьбы на Софи он бы стал герцогом Кембриджским, а не графом Уэссекским.

По иерархии графы стоят на третьем месте после принцев и герцогов и выполняют ту же работу, что и герцоги, но они имеют право быть менее публичными. Однако судя по тому, насколько часто имя графини Уэссекской фигурирует сейчас в британской прессе, можно сказать, что семья младшего сына королевы Елизаветы II выходит из тени.