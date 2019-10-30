Украли и выставили на торги: что произошло с платьем Леди Гаги

Наряд Леди Гаги, в котором она была на церемонии вручения премии «Золотой глобус», — «Платье Золушки», как его назвали в прессе, — продается через аукционный дом Nate D. Sanders Auctions. Оно выставлено на торги горничной отеля Beverly Hilton Сарой Кореа: в сопроводительном письме она объяснила, что обладательница самых престижных наград в Голливуде за лучший саундтрек к фильму «Звезда родилась» «оставила» голубое платье Valentino в своем номере для горничной после церемонии, которая прошла в январе.

Если верить Саре Кореа, работающей на «Золотой глобус» уже 24 года, она пыталась вернуть дорогостоящий наряд владельцу — и отнесла платье в отельное бюро находок. В соответствии с правилами Beverly Hilton платье провисело там восемь месяцев, а после того, как «карантин» закончился, Сара на законных основаниях забрала его себе.

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В рассказанной женщиной истории есть очевидная нестыковка — после красной ковровой дорожки «Золотого глобуса» фотографии платья победившей в своей номинации Леди Гаги опубликовали, наверное, все новостные порталы США. Так что вероятность того, что сотрудники гостиницы не знали, кому принадлежит запоминающийся наряд, весьма невелика. Учитывая, что пышное платье с объемными рукавами было произведено для одной из самых востребованных звезд культовым модным домом, его стартовая цена на аукционе кажется серьезно заниженной. Его выставили на торги всего лишь за $8 тысяч.

Однако положение дел усложнилось из-за того, что теперь источники утверждают:

даже если Леди Гага действительно щедро отдала произведение дизайнерского искусства незнакомой женщине, она не имела права это делать.

Дело в том, что сезон вручения наград ежегодно становится более ярким вариантом Недели моды со всеми новыми образами, и, разумеется, платьями, которые большинство жителей планеты просто не в состоянии приобрести.

Только это вовсе не значит, что актрисы и певицы тратят на одежду заработанные деньги — они попросту заключают договор с люксовыми брендами или отдельными дизайнерами, а после продолжительного позирования на разноцветных коврах, одежду отдают обратно.

По данным портала TMZ, 25 октября креативный директор бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли подал заявление в полицию Беверли-Хиллз, утверждая, что наряд линии haute couture был украден. Сейчас итальянский модельер старается разобраться с проблемой в гостинице без участия представителей власти, но приобрести на аукционе платье, которое должно было вернуться своим производителям, скорее всего, будет уже невозможно.

Представитель американского аукционного дома дал комментарий онлайн-версии таблоида Daily Mail, в котором подчеркнул, что полноправной владелицей наряда остается Сара Кореа. «Нас поставили в известность о вопросе относительно происхождения платья Леди Гаги, которое будет выставлено на аукционе 31 октября. — отметил собеседник СМИ. — Мы изучили этот вопрос и убедились, что платье оказалось в бюро находок Beverly Hilton, где оно оставалось на протяжении почти девяти месяцев».

Менеджмент отеля тоже не захотел отмалчиваться — сотрудники Beverly Hilton еще раз подтвердили информацию о соблюденных необходимых сроках хранения, но спикер гостиницы также сказал, что сейчас проходит расследование, в ходе которого будет установлен «законный владелец».

Четырехзвездочный отель Beverly Hilton, где проходят церемонии вручения премии «Золотой глобус», использует автоматизированный сервис, который был создан для того, чтобы облегчить поиск потерянных вещей. Чтобы вернуть то, что он нечаянно оставил в номере, гость должен зайти на сайт и ввести описание вещи. В случае совпадения представители гостиницы возвращают утерянное хозяину. Тем не менее, сейчас непонятно, пытался ли персонал связаться с исполнительницей перед тем, как закрыть платье на несколько месяцев — и письма горничной, где она описала произошедшее, не дают ответа на этот вопрос.