«Наш малыш»: как разрастается семья Рики Мартина

Певец Рики Мартин стал отцом в четвертый раз. Радостную новость он сообщил в своем Instagram: «Ренн Мартин-Йосеф, наш малыш, уже здесь», — написал 47-летний артист, приложив к подписи фото, на котором он и его супруг Джван Йосеф изображены вместе с младенцем.

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Четвертый сын пары появился на свет через месяц после того, как на торжественном мероприятии, посвященном защите прав человека — Рики Мартин получил награду Human Rights Campaign National Visibility за вклад в борьбу за права представителей LGBTQ-сообщества и против торговли людьми и похвастался, что снова готовится стать отцом. «Я должен объявить, что мы беременны. Мы ждем ребенка. Я люблю большие семьи».

В этом году, в новогоднюю ночь, у Рики Мартина и Джвана Йосефа родилась дочь Лючия. У пары есть еще двое детей, которые появились у исполнителя хита «Living La Vida Loca» еще в 2008 году, это близнецы Маттео и Валентино, и певец не раз подчеркивал, что счастлив иметь семью.

Получая награду за благотворительную работу, артист обратился со сцены к членам своей семьи – мужу и детям. «Вы моя сила, вы вдохновляете меня каждый день, вы заставляете меня продолжать делать то, что я делаю, и вы, ребята, чудесные дети. Вы все чудесные. Я люблю вас».

То, что Рики Мартин мечтает о большой семье, для его поклонников не новость — еще в прошлом году он заявил порталу E!Online, что планирует стать многодетным родителем. «Я хочу еще четыре пары близнецов», — сказал он, будучи в тот момент родителем только Маттео и Валентино. Когда через несколько месяцев родилась Лючия, певец объявил об этом в Instagram опубликовав фото, на котором видны только руки отца, огромные, по сравнению с крохотными ручками дочери. В подписи к снимку Мартин написал, что он «более, чем счастлив», а также сообщил, что девочка будет носить фамилию Мартин-Йосеф.

Еще в 2012 году, будучи отцом, в одиночку воспитывавшим двоих близнецов, Рики Мартин объяснил Vanity Fair, как он объяснит детям, каким образом они появились на свет. «Я ваш отец и ваша мать, — произнес он. – Все семьи – разные. Бывают семьи без отцов, а бывают – без матерей. И ничего плохого в этом нет. Многие великие лидеры росли без матери или отца – Обама, Клинтон». После этого певец предположил, что скажет детям правду и покажет фотографию биологической матери.

Личности женщин, благодаря которым стремительно разрастается семья Рики Мартина, держатся в строгом секрете. Однако о матери Маттео и Валентино певец как-то сказал, что «отдаст жизнь за нее».

Сейчас у детей Рики Мартина – два родителя. Певец и его возлюбленный Джван Йосеф поженились в 2017 году, но известно об этом стало только в 2018-м, когда на премьере сериала «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» Рики Мартин, сыгравший в нем одну из главных ролей, сообщил собравшимся, что они с Джваном официально стали супругами.

«Это чудесно! Я не могу представить его вам как своего жениха. Он мой муж», — объявил артист.

Он также сообщил, что большая церемония, на которой супруги отпразднуют бракосочетание, — еще впереди. «Типичная трехдневная вечеринка – ужин, репетиция, празднование и восстановление, — ответил он на вопрос ведущего о том, как это будет. – Вы будете первым, кому я скажу».

Как сообщало издание The Sun, Рики Мартин и Джван Йосеф, художник сирийского происхождения, выросший в Швеции и долгое время живший в Великобритании, познакомились в 2016 году. В ноябре того же года состоялась помолвка, когда пуэрториканский певец сделал предложение Йосефу. Свои отношения и детей Рики Мартин никогда не скрывал – как сказал он однажды журналу Out, он намеренно живет под прицелом камер, чтобы нормализовать отношение общества к однополым бракам. «Это чудесное чувство свободы», — признался тогда певец.