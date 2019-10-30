Обратно в Америку: Меган Маркл ждут проблемы с британским паспортом

Меган Маркл может остаться без британского гражданства. Дело в том, что герцогиня Сассексская слишком много времени проводит в путешествиях, сообщает The Sun.

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Согласно информации издания, принц Гарри и Меган Маркл намерены провести большую часть следующего года в Соединенных Штатах. Сообщается, что они рассматривают штат Калифорния как потенциальную «вторую базу», однако подтверждения этой информации пока что нет.

Если это действительно так, такое решение может отсрочить планы герцогини Сассекской обзавестись британским гражданством. В настоящий момент Меган Маркл проживает в Великобритании по семейной визе, которую необходимо продлевать каждые два с половиной года. Чтобы она получила право на постоянную визу и британское гражданство, должно пройти не менее пяти лет с момента брака. Также, согласно иммиграционным законам, Меган может подать заявление на получение гражданства только в том случае, если за последние три года за пределами Великобритании она провела менее 270 дней. А учитывая количество официальных визитов, личных встреч и путешествий за последний год — герцогиня успела побывать в Австралии, Новой Зеландии, Южной Африке, а также нескольких странах Европы — Меган уже провела довольно много времени за границей.

В конце лета этого года в New Idea появилась информация, что уже на протяжении нескольких месяцев Меган Маркл и принц Гарри подыскивают для себя особняк в США. Также в СМИ периодически публиковались слухи о том, что герцогиня Сассекская очень скучает по своим звездным друзьям и мягкому климату Калифорнии.

По некоторым данным, пара уже присмотрела себе дом в одном из самых дорогих районов Калифорнии, где также располагаются особняки Джулии Робертс, Шона Пенна и других голливудских звезд.

«Меган нравится жить в Великобритании, но она очень хочет вернуться в Калифорнию. Она уже посещала занятия йогой и пилатесом в районе, где расположен их дом мечты. Также она нашла магазины экологической и здоровой пищи», — рассказывал изданию инсайдер.

Согласно Daily Mail, герцогиня после первого же просмотра приняла решение о покупке. Потенциальный дом Меган и Гарри в Калифорнии построен из экологически чистых материалов, в том числе из ценных пород дерева. В нем есть несколько спален с панорамными окнами, большая гостиная, детская комната, сад с множеством зелени и открытый бассейн. А в нескольких минутах ходьбы находится океанический пляж. Стоимость дома якобы составляет $15 млн долларов (около 930 млн рублей).

Официально Букингемский дворец никак не комментировал эту информацию, однако журналисты нашли ответ на вопрос, волнующий британских налогоплательщиков:

«Гарри потратит деньги, которые унаследовал от матери, принцессы Дианы. По его мнению, она одобрила бы это решение. Дом находится в очень уединенном месте и идеально подходит для семейной жизни, воспитания детей», — сообщил источник, близкий к королевской семье.

Позже в СМИ появилась другая версия планов герцогов Сассекских на будущее. По данным американской версии журнала Cosmopolitan, Меган и Гарри подумывают о том, чтобы обосноваться в Канаде. Эта мысль вовсе не кажется абсурдной, учитывая тот факт, что Меган Маркл некоторое время жила в Торонто, а с получением разрешения на переезд от королевы тоже проблем быть не должно, поскольку эта страна входит в Британское Содружество.

Инсайдер, поделившийся этой информацией с изданием, считает, что мысли о переезде связаны с нападками прессы на герцогов. Согласно источнику, пара считает, что в другой стране ей удастся вести чуть менее публичный образ жизни и видеть не так много задевающих и неприятных публикаций о себе в таблоидах.

Мысли о переезде также могут быть связаны с напряженными отношениями в семье. Как заявил журналист Ричард Палмер на своей странице в Twitter, в королевской семье мало кто поддерживает, а некоторые и вовсе стыдятся.

Согласно его информации, принц Уильям и принц Чарльз практически совсем не общаются с Гарри, а Елизавета II в последние несколько месяцев совсем недовольна поведением герцогов Сассекских.