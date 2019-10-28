Купить историю: LVMH приберет к рукам Tiffany

Конгломерат LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton хочет приобрести американский ювелирный бренд Tiffany & Co. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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LVMH предложил Tiffany $14,5 млрд долларов за компанию или $120 за акцию при том, что стоимость ее акций по состоянию на 25 октября зафиксировали на отметке $99. Согласно информации Bloomberg News, такое предложение поступило ювелирному бренду в этом месяце. Представители LVMH и Tiffany пока что не дают никаких комментариев по этому поводу.

В случае успешной сделки к конгломерату LVMH прибавится очередной прославленный люксовый бренд. Компании уже принадлежат такие громкие производители одежды и аксессуаров, как Christian Dior, Fendi, Kenzo, Givenchy, Bvlgari и многие другие.

Компанию Tiffany & Co основал ювелир из Коннектикута Чарльз Льюис Тиффани в 1837 году. Она обрела всеобщую известность лишь в конце ХIХ века под руководством его сына Луи Тиффани. Сейчас Tiffany & Co — всемирно узнаваемый бренд с более чем 250 магазинами по всему миру. Об украшении в коробочке фирменного бирюзового цвета, получившего название «тиффани», уже больше ста лет мечтают миллионы девушек — так же, как героиня знаменитой картины и повести Трумена Капоте «Завтрак у Тиффани».

Сейчас доход компании составляет примерно $4 млрд в год и, как и другие производители люксовых товаров, Tiffany пытается бороться с падением темпов роста продаж: дело в том, что замедление экономики Китая сказывается на расходах китайских туристов, которые составляют основную массу покупателей вещей категории люкс.

Поэтому слияния теперь не редкость. В прошлом году бренд Versace стал частью конгломерата Michael Kors, который купил компанию за $2,1 млрд. В планах компании — объединить Versace с собственным брендом, а также с компанией Jimmy Choo, которую Michael Kors приобрела за год до этого за $1,2 млрд. Новая компания будет называться Capri Holdings в честь роскошного люкс-острова Капри.

Семья, унаследовавшая компанию после убийства ее основателя Джанни Версаче в 1997 году, сохранила свою долю в капитале Capri Holdings. 63-летняя Донателла Версаче, вице-президент и художественный руководитель Versace, также решила остаться в Capri Holdings в качестве одного из творческих руководителей компании.

После распространения этой новости поклонники бренда стали отговаривать от его продажи семью Версаче в соцсетях, считая, что это «убьет фирменный стиль Versace».

«Вы продаете свое наследие и память Джанни за гроши. Я действительно надеюсь, что вы шутите, но если это так, я никогда больше ничего не куплю у вас», — написал пользователь в комментариях под фото в аккаунте бренда в Instagram.

Однако, как позже рассказала Донателла Версаче, по мнению семьи, бренд необходимо продать, чтобы он «полностью раскрыл свой потенциал».

«Мы считаем, что примкнув к этой группе, мы обеспечим долгосрочный успех Versace, — заявила Донателла. — Это идеальное время для роста нашей компании, которая ставит креативность и инновации в основу всех своих действий».

Председатель и исполнительный директор Michael Kors Джон Идол также считает, что объединение даже таких крупных брендов в единые конгломераты приносит акционерам рост доходов и продлевает компаниям жизнь. В 2017 году Dior также стал частью LVMH — конгломерат купил компанию за $13 млрд.

Тенденцию подтверждают и действия глав других, в прошлом семейных модных домов. Летом 2018-го итальянская семья Миссони продала 41% акций одноименного бренда частному акционерному предприятию за $78 млн, а бельгийский дизайнер Дрис Ван Нотен сторговал большую часть своих акций испанской группе Puig, которая также владеет долями Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne и Jean Paul Gaultier.

Одними из последних среди старинных модных домов независимость сохраняют Chanel и Hermes — они представляют собой акционерные общества. Chanel сейчас принадлежит братьям Алену и Жерару Вертхаймеру, внукам Пьера Вертхаймера, одного из первых деловых партнеров Коко Шанель, а генеральный директор Hermes — Патрик Тома, первый из глав основанного в 1837 году Тьерри Эрмесом дома, не являющийся членом семьи Эрмес-Дюма.