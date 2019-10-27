Без дома и титула: что может ждать Гарри и Меган

В Великобритании все чаще звучат разговоры о том, что герцоги Сассекские – самые медийные члены королевской семьи – могут отказаться от своих королевских обязанностей и титула. И даже покинуть страну ради жизни за рубежом – а США, Канаде или ЮАР, относительно подходящего места обитания для принца Гарри и Меган Маркл у общественности единого мнения нет.

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Повод говорить об этом дают сами герцоги. Правда, не слишком отчетливо. С одной стороны, в документальном фильме «Гарри и Меган: Африканское путешествие» принц говорил о том, как что Южная Африка стала бы «потрясающим местом для жизни», с другой – оговаривается, что не уверен, что они с Меган готовы перебраться туда насовсем. Однако в этой картине, вышедшей на канале ITV, его супруга так искренне жаловалась на бесчестность журналистов британских таблоидов, а сам Гарри с такой болью вспоминал судьбу своей матери, что многие приняли это за намек на то, что в Великобритании герцоги Сассекские больше жить не желают.

Технически герцоги Сассекские могут отказаться от титула и от королевских обязанностей – такое в истории Великобритании уже случалось, когда в 1936 году ради женитьбы на разведенной американке Уоллис Симпсон король Эдвард отказался от трона и передал его брату, Георгу VI, отцу королевы Елизаветы II.

Для них это будет означать, что они смогут жить частной жизнью – Гарри и Меган придется перестать быть герцогами Сассекскими (хотя внук Елизаветы II получит титул лорда).

Отказ от титула и королевских обязанностей несколько скажется на материальном положении Гарри Виндзора и Меган Маркл – им перестанут выплачивать содержание от королевского двора (сумма никому неизвестна, но зная, что в 2017 году принц Уильям и Кейт Миддлтон получили в общей сложности 3 млн фунтов, по информации The Sun, порядок отчислений можно себе представить).

Однако это не значит, что супругам будет не на что жить и воспитывать сына Арчи: как сообщает The Independent, до свадьбы у Меган было скоплено собственных сбережений на сумму в 3,8 млн фунтов стерлингов, а состояние Гарри – примерно 30 млн фунтов, их он получил от прабабушки, королевы-матери Елизаветы, и матери, принцессы Дианы. При этом жильем они озаботятся самостоятельно: коттедж Фрогмор в Виндзоре, предоставленный им Елизаветой II, бывшие герцоги оставят.

Подобное изменение статуса серьезным образом скажется на работе многочисленных организаций, которые находятся под патронажем принца Гарри и Меган Маркл сейчас. Дело в том, что их деятельность в качестве членов королевской семьи – то есть их работа – заключается в сотрудничестве с разнообразными благотворительными обществами.

В общей сложности Виндзоры посещают около 2000 официальных мероприятий в год – об этом говорится на сайте королевской семьи Великобритании. Будучи старшими из Виндзоров – не столько по возрасту, сколько по положению, — Гарри и Меган, равно как и принц Уильям и Кейт Миддлтон – участвуют в очень многих из них. Это могут быть как зарубежные туры – как 10-дневная поездка в Южную Африку для герцогов Сассекских или пятидневный тур по Пакистану, из которого недавно вернулись герцоги Кембриджские, — так и разовые акции вроде выступления на форуме или посещения музея. В этих случаях Виндзоры официально представляют Корону, то есть действуют от лица Елизаветы II.

У каждого из старших членов королевской семьи есть своя «специализация». Принц Уильям сосредоточен на проектах, посвященных психическому здоровью, Кейт Миддлтон – на детском развитии, принц Гарри увлечен экологическими инициативами, а Меган Маркл борется за равенство полов.

Однако если герцоги Сассекские откажутся от своей королевской работы, организации, которые они поддерживают, окажутся без патронажа со стороны Короны.

«Это неизведанная территория, но если они откажутся от публичной жизни, тогда организации, с которыми они ассоциируются в разных областях, будут переданы другим членам королевской семьи», — предполагает редактор журнала Majesty Джо Литтл в беседе с изданием The Insider.

При этом у принца Гарри и Меган Маркл есть свои планы на благотворительную деятельность – в начале года стало известно, что они юридически отделяются от герцогов Кембриджских и запускают собственный проект Sussex Royal, который будет действовать независимо от принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Конец «великолепной четверки» Великобритания уже пережила, однако официально фонд герцогов Сассекских еще не заработал – он начнет действовать в следующем году. Правда, если Гарри и Меган все-таки решат перестать быть герцогами, слово Royal – «Королевский» — придется, скорее всего, из названия удалить.

О том, что быть Виндзором – это для Гарри, прежде всего, работа, говорил сам принц еще в позапрошлом году. В 2017-м он признался Newsweek, что работает не ради себя, а ради народа. «Мы занимаемся осовремениванием монархии, — сказал он изданию. – Мы делаем это не для себя, а для благополучия людей».

После этого принц Гарри добавил: «Есть в королевской семье кто-то, кто хочет быть королем или королевой? Я так не думаю, но мы будем выполнять свой долг, когда это нужно».