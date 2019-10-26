«Чей Крым?»: «Мисс Украина» разъярила сограждан

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина-2019» неожиданно ответила на вопрос журналистов о том, кому принадлежит Крым. По сообщению украинского портала «Страна.ua», 24-летняя Маргарита Паша, одержавшая победу в национальном состязании моделей в сентябре, заявила, что на самом деле полуостров не принадлежит ни одной из предложенных территорий и принадлежит «всем людям». Паша продолжила свою мысль:

«Я считаю, что Крым всех людей. Вся территория Земли, она принадлежит всем нам, людям». Девушка также добавила, что у нее осталось много детских воспоминаний об отдыхе на курорте и отметила, что в данный момент в Феодосии, которая находится в юго-восточной части полуострова, живет ее сестра.

Ответ вызвал, как и стоило ожидать, бурную реакцию в соцсетях со стороны жителей Украины, а самыми вежливыми оказались комментарии с призывами лишить Маргариту возможности представлять Украину на международных конкурсах из-за отсутствия патриотизма.

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Ее ответ можно назвать классическим для конкурсов красоты старой формации, когда участницам редко задавали каверзные вопросы, но когда это происходило, они негласно должны были дать нейтральный ответ. Как любили выражаться многие ведущие подобных мероприятий, проходивших задолго до перехода Крыма под юрисдикцию России, «красота спасет мир», так что многие девушки пользуются услугами тренеров, объясняющих, как именно нужно отвечать, чтобы все остались довольны.

Самой стандартной вариацией всегда было сочетание любви, красоты и счастья — например, на вопрос о том, как стать красивой, абстрактная девушка (даже со следами от пластических операций или филерами) вероятнее всего ответит: «Любить мир и стать счастливой».

Возможно в глазах судей это не придаст ей той интеллектуальности, которую модно выискивать у красавиц в США, но и избавит от неприятных последствий, вроде того, что произошло в данном случае. Все же до стран, где конкурсы красоты появились намного позже, чем на Западе, пока не дошла идея того, что конкурсантки могут высказывать свою настоящую гражданскую позицию. До официальных вопросов о политике и экологии конкурсам в Восточной Европе еще нужно дожить, а пока к возможной новой реальности девушек подготавливают корреспонденты различных СМИ.

За два месяца, которые Маргарита Паша из Харькова занимает пост «Мисс Украины»,

этот эпизод стал для нее уже вторым обвинением в нелюбви к родине. В предыдущий раз она спровоцировала скандал, когда отказалась давать интервью одному из местных телеканалов на украинском языке и вместо этого говорила по-русски. Ролик так и не вышел в эфир из-за нового законодательства, допускающего только ограниченное количество русскоязычного контента с целью популяризации национального языка.

Однако финальный результат 24-летнюю украинку не удовлетворил, и она решила выразить свои претензии в аккаунте в инстаграме, когда написала: «Я имею право излагать свои мысли, на каком я хочу языке (или закон Украины не разрешает мне думать на русском языке?!), если кого-то не устраивает — отписываемся». После того, как стало понятно, что этот ответ не устраивает солидную часть ее аудитории, Маргарита опубликовала новый пост, где объяснила, что она не стала говорить с журналистами ввиду усталости и плохого самочувствия.

В прошлом году участница конкурса красоты «Мисс Вселенная» из Израиля выложила в инстаграм селфи со своей соперницей из Ирака с подписью: «Знакомьтесь, это «Мисс Ирак» и она замечательная». Несмотря на то, что что руководство конкурса не нашло в этом жесте ничего предосудительного, а мировая пресса осталась в восторге от этого жеста, дома саму Сару Идан из Ирака ждала не такая теплая реакция.

Родственникам Идан пришлось уехать из страны в США после получения многочисленных угроз от соотечественников, но это не помешало девушке появиться на видео в той же соцсети спустя несколько месяцев во время поездки в Иерусалим, где представительницы стран поздоровались с подписчиками на иврите и на арабском. Снизу они описали событие как «встречу сестер». Таким образом «Мисс Израиль» Адар Гандельсман и «мисс Ирак» Сара Идан хотели продемонстрировать, что у народов двух стран слишком много общего, чтобы продолжать конфликт.