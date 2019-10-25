«Как наркопритон»: Канье Уэст признался в порнозависимости

Канье Уэст признался в своей зависимости от порнографической продукции в разговоре с новозеландским диджеем Зейном Ловом. Согласно данным таблоида TMZ, рэпер, который несколько недель откладывал выпуск своего нового альбома «Jesus Is King», сообщил, что знаменитый эротический журнал Playboy стал для него «входом в полноценную зависимость от порнографии». По его словам, порно влияло на каждое принятое им решение с пяти лет.

«Одни люди погрязают в наркотиках. И я погряз в своей зависимости», — объяснил 42-летний исполнитель. Он добавил, что эта дурная привычка «также подкармливала эго». Уэст сразу оговорился, что он уже не страдает от этого заболевания, но уточнил, что его усугубляли многие вещи, которые принято ассоциировать с успехом — вроде «денег, одежды, машин, всеобщего одобрения, соцсетей, снимков папарацци и поездок на Парижскую неделю моды».

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О своей пагубной любви к просмотру порнографических роликов Канье впервые заявил Rolling Stone в 2006 году:

«Мой единственный наркотик — это порно. У меня постоянно с собой порно. Каждый раз, когда я иду в магазин с порно, я называю это наркопритоном».

Также в разговоре с новозеландцем Уэст затронул тему своего биполярного расстройства, которое не удерживает его от достижения карьерных высот. Автор альбома «Life Of Pablo» сравнил себя с правителем Вавилона Навуходоносором. «У Навуходоносора диагностировали биполярное расстройство. Он все еще оставался королем. У меня не только нашли ментальное заболевание, его еще и использовали, — заявил Уэст. — Чтобы смыть меня, контролировать меня».

Помимо прочего супруг Ким Кардашьян-Уэст подчеркнул, что побочным эффектом от приема его лекарств, препятствующих появлению приступов, стал набор веса, а те, кто их выписал, пытаются убить в нем «супергероя». «Так что я пытаюсь показать, что человек с диагнозом все еще может управлять организацией стоимостью несколько миллиардов долларов и все еще может служит Христу», — заключил отец четырех детей.

В 2018 году вышел эпизод подкаста писателя Брета Истона Эллиса, который писал сценарии к фильмам «Американский психопат» и «Правила секса». Эллис рассказал, что Канье обращался к нему с предложением создать совместный проект, в который бы вошли «съемки порнографических видео на треки, которые он записал в процессе создания альбома «Life Of Pablo». Альбом вышел в 2016 году и вызвал много шума в основном из-за песни и клипа «Famous», где исполнитель лежит в огромной кровати со знаменитостями и поет о том, что они «с Тейлор все еще могут заняться сексом», потому что он «сделал эту суку знаменитой».

Вполне возможно, что мировоззрение Канье с момента его углубления в религиозную тематику действительно изменилось. На прошлой неделе из эпизода реалити-шоу «Жизнь семейства Кардашьян»

стало известно, что рэпер был против откровенного образа его супруги на последнем Бале Института костюма, который состоялся в Нью-Йорке в начале мая. По его словам, Ким должна была принять во внимание его чувства, когда выбрала «чересчур сексуальное» платье.

За последнюю пару лет ментальное состояние Уэста было нестабильным — в ноябре 2016-го он даже был госпитализирован из-за «чрезвычайной психиатрической ситуации», однако более подробной информации о том, что именно произошло со знаменитостью, в СМИ не появилось. У рэпера диагностировали биполярное расстройство прошлым летом, с тех пор многие связывали его симпатию к Дональду Трампу, включающую в себя ношение красной бейсболки «Make America Great Again», и обещание баллотироваться в президенты США в 2020 году с последствиями заболевания.

Помимо препаратов контролировать душевное равновесие исполнителю помогают воскресные службы, которые он устраивает на различных локациях в сопровождении церковного хора и близких друзей и родственников. Летом на его службе были замечены и коллеги по шоу-бизнесу вроде Кэти Перри и ее жениха Орландо Блума, а на последующее мероприятие пришел Брэд Питт, который после этого признался, что он остался под большим впечатлением от всего происходившего.