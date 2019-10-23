Карнавала не будет: Instagram избавится от популярных масок

Разработчики Instagram намерены избавиться от фильтров дополненной реальности, с помощью которых на фото и видео возможно создавать эффекты пластической хирургии. Об этом сообщает «Би-би-си».

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Из популярной соцсети уберут фильтры, которые создают визуальный эффект косметических процедур. Представители Instagram объясняют свое решение тем, что подобные эффекты, по их мнению, могут не лучшим образом повлиять самооценку пользователей и даже на их психическое состояние.

«Мы подвергаем переоценке нашу политику — мы хотим, чтобы наши фильтры были позитивным опытом для людей», — заявил представитель соцсети из группы в Facebook.

По этой причине, по его словам, вскоре Instagram удалит все существующие фильтры, связанные с темой пластической хирургии, и в дальнейшем откажется от создания новых фильтров подобного рода. Сколько времени это займет, в компании пока не знают.

«Пока мы переоцениваем нашу политику, мы удалим из галереи все эффекты, связанные с пластической хирургией, и прекратим дальнейшее появление новых, подобных этим», — отметил представитель.

Фильтры или маски обрели популярность в Instagram совсем недавно. Они появились по примеру другой, уже утратившей былую популярность соцсети, Snapchat. Работают они довольно просто: смотришь в камеру, и на твоем лице что-то появляется. Или не на лице. Одна из самых узнаваемых масок — морда собаки, которая высовывает язык, когда тот, на кого направлена камера, открывает рот. По такому же принципу действуют маски кроликов, кошек и других животных. Также Snapchat раньше использовали для того, чтобы добавлять фильтры на видео, чтобы картинка выглядела лучше. Некоторое время спустя маски и фильтры появились и в Instagtam.

Бешеной популярностью они стали пользоваться только тогда, когда их начали создавать блогеры. Это стало дополнительным способом привлечь подписчиков и, как следствие, заработать на них деньги. Раньше маски могли делать только наиболее популярные пользователи (как правило, известные модели, певицы и прочие звезды), а применять их — только подписчики авторов. Сейчас масками или фильтрами можно пользоваться без подписки, а создавать их может любой юзер — главное, чтобы модераторы Instagram одобрили ваше творчество. К слову, продвинутые пользователи делают маски и фильтры самостоятельно, а также зарабатывают на тех, кто этого делать не умеет.

Фильтров и масок в Instagram сейчас огромное множество. Их можно разделить на категории. Самые простые фильтры — разноцветные, мерцающие, с эффектом старины, с потертостями и пылинками. Есть те, что покреативнее, к примеру, создают эффект присутствия на техно-вечеринке. Маски, в основном, создают для красивых селфи и съемки «разговорных» видео, чтобы лицо выглядело лучше. Они выравнивают тон кожи, добавляют румянец, подчеркивают ресницы, да и в целом могут имитировать полный макияж. Однако некоторые маски создают просто ради веселья. Большинство из них, по общему мнению пользователей — глупые и уродливые. Именно к такой категории относятся те, что с эффектом пластической хирургии.

Некоторые увеличивают губы в отражении камеры так, будто человек сделал пару инъекций гиалуроновой кислоты; какие-то подчеркивают скулы, имитируя филлеры; другие делают виртуальную ринопластику, сужая нос. Но есть и те, что делают все и сразу, однако нельзя сказать, что после всех этих манипуляций лицо выглядит эстетично. Такие маски, напротив, дают обратный эффект.

Чтобы высмеять увлечение пластической хирургией, блогер Дэниэл Муни придумал маску под названием FixMe. Она оставляет на изображении лица отметки, которые обычно наносит маркером пластический хирург перед операцией, и синяки, которые обычно после нее возникают. Ее создатель объяснил «Би-би-си», что маска была сделана для того, чтобы выразить его критическое отношение к злоупотреблению пластической хирургией и показать, к чему могут привести многочисленные попытки исправить внешность при помощи операций. Муни также отметил, что понимает, какими мотивами руководствуется Instagram, но удаление таких масок не изменит ситуацию до тех пор, пока самые популярные аккаунты в Instagram не перестанут вести люди с радикально «усовершенствованной» хирургическим путем внешностью.