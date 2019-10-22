Булимия и феминизм: что нужно знать о первой леди Канады

Премьер-министр и Джастин Трюдо в результате победы Либеральной партии Канады на парламентских выборах сохранил свой пост, оставшись на второй срок. Пока политические эксперты рассуждают о том, как именно 47-летнему политику, который еще в начале октября пришел на встречу со сторонниками в бронежилете, удалось набрать нужное количество голосов, общественность начинает обращать более пристальное внимание на 44-летнюю супругу Джастина Софи Грегуар-Трюдо.

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До 2017 года мировая пресса знала о супруге любимого канадцами премьера сравнительно немного, но потом та решила поздравить женщин с Международным женским днем в инстаграме. Сделать это она решила посредством призыва выложить фото их «мужчин-союзников», чтобы чествовать «мальчиков и мужчин в нашей жизни, которые вдохновляют нас на то, чтобы мы были теми, кем являемся на самом деле, которые уважают девочек и женщин». Комментаторы не захотели следовать совету первой жены государства, а также ополчились против Софи, назвав ее высказывание «позорным» для всего феминистского движения.

В интервью местным глянцевым изданиям она рассказывала, что на ее развитие как феминистки и восприятие кампаний за права женщин повлияли отец и дядя, которые «привили ей уверенность в ее физической силе и стойкости».

Именно этим мужчинам, она, как и все девушки и женщины, которые росли в здоровых и полноценных семьях, обязана тем, как у нее впоследствии складывались романтические отношения.

44-летняя активистка окончила факультет пиара в престижном университете Макгилла в Монреале, после чего устроилась на работу в местное СМИ, откуда удалось вырваться и стать ведущей на телевидении. Карьерный рост не заставил долго ждать, так что через непродолжительное время Софи стала корреспондентом eTalk, крупнейшей развлекательной программы в Канаде.

Помимо своеобразной поддержки всех, кто старается добиться гендерного равноправия, Грегуар-Трюдо уделяет внимание проблемам расстройств пищевого поведения —

с 17-ти до 20 лет она сама страдала от нервной булимии и теперь считает, что участие и помощь семьи помогло ей прийти в норму.

Интересно, что перед тем, как стилист Джессика Малруни познакомилась и подружилась с будущей герцогиней Сассекской Меган в 2011 году, она стилизовала образы для Софи Грегуар. Теперь с партнерством с Софи покончено, а супруга принца Гарри продолжает пользоваться ее услугами, к которым прибегает еще со времен съемок сериала «Форс-мажоры».

С будущим мужем Софи впервые встретилась в июне 2003-го, когда они вместе вели благотворительное мероприятие для сбора средств в поддержку фонда Starlight Children's Foundation, который помогает тяжело больным детям. С другими членами семьи Трюдо она была знакома с детства — когда-то она дружила с младшим братом Джастина Микелем, который погиб под лавиной в 1998 году в возрасте 23 лет.

О своей истории любви к будущему премьеру Софи рассказала канадскому журналу Chatelaine: «Мы смеялись, мы шутили и между нами определенно возникла химия. И я как будто осознала, что это тот, кого нужно воспринимать всерьез».

По ее словам, она первой написала Джастину электронное письмо, но он так и не ответил, а потом они случайно встретились через несколько недель, и Трюдо пригласил Грегуар на необычное свидание с ужином в ресторане афганской кухни и затем в караоке, где они исполняли композиции Элтона Джона и The Beatles.

Позже премьер-министр Канады говорил тому же изданию, что он уже тогда знал, что она станет его избранницей.

Политик признался Chatelaine, что решающим фактором для него стала не внешность — его привлекли черты характера будущей жены, которая совмещает в себе трогательность и реализм, а также интеллект и непоколебимые моральные принципы.

В том же интервью Трюдо вспомнил: на первом свидании он произнес то, что, казалось бы, не должен говорить никто, кроме актеров дешевых мыльных опер или женских бульварных романов. «Наконец-то ты появилась. Прошло уже 32 года, и я уже начинал думать, что ты никогда не появишься. Я ждал тебя всю свою жизнь», — именно так Джастин Трюдо, нынешний премьер-министр Канады, обратился к своей будущей супруге 15 лет назад.

Джастин Трюдо и Софи Грегуар поженились в мае 2005 года — местные СМИ назвали их свадебную церемонию «милой» и «сказочной». Сейчас у супругов трое детей. В октябре 2007-го Грегуар-Трюдо родила их первенца, Ксавьера Джеймса, а в феврале 2009 года дочь Эллу-Грейс Маргарет. Через пять лет забеременела Хадриеном Грегуаром.