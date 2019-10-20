Прощай, оружие: чем Республика Сербская заманивает россиян

Когда в Москве промозгло и серо, тебя окружают озлобленные нервные люди, появляется только одно желание — поскорее уснуть и проснуться там, где твое существование будто не сможет испортить кому-то день. Три часа сна, перелет из московского Домодедово в черногорский Тиват — и мечта осуществляется: отсыревшие москвичи обнаруживают, что в середине октября на Балканах стоит традиционное бабье лето. Однако в Тивате нет ничего необычного — россияне давно ездят в Черногорию, как на дачу, так что за новыми впечатлениями имеет смысл ехать дальше, туда, где бывают только люди, искренне влюбленные в Балканы, а не курортный отдых с рыбой на гриле.

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Границу с Республикой Сербской пересекаешь на пароме — и только там слышишь замечания о том, что беспокоиться в регионе, относительно недавно пережившем гражданскую войну, не о чем, потому что дороги уже давно разминированы. В официальных гидах не пишут, что неразорвавшиеся снаряды пусть редко, но «находит» гуляющий в лесах скот. К счастью для местных, ходить за грибами там не принято, а русскому туристу приходится принять принципиальное решение воздержаться от собирательства на время поездки.

close Республика Сербская Республика Сербская Наталья Нефедова/«Газета.Ru»

Добраться до первого пункта назначения удается только к вечеру: Требинье становится первым из списка запланированных для посещения городов Республики Сербской, страны, формально входящей в состав Боснии и Герцеговины, но представляющей собой отдельное государственное образование, о котором большинство русских вовсе не слышало. Республика Сербская объявила о своей независимости от распавшейся Югославии в 1992-м, после чего вступила в Боснийскую войну, которая шла до декабря 1995-го года.

Первое впечатление о Требинье (все ударения ставятся на первый слог) звучит как истинно столичное неоправданное желание предъявить претензию: «Хороший городок, подсветочка бы не помешала». Однако даже если вы представляете собой неизлечимо мегаполисное существо и находитесь в не метафорической кромешной тьме, здесь вы приходите к философии «полако». Это сербское слово переводится как «неторопливо» и настраивает на благостное смирение с происходящим, даже если это самое «происходящее» — бесконечная турецкая вариация дабстепа по радио.

Это мировоззрение успешно помогает понять, что если не украшать все кусты фонариками, но при этом оставить освещение на дорогах, вы и звезды рассмотрите, и не потеряете дорогу до гостиницы.

Вселенная создала экскурсоводов по миниатюрным городкам, чтобы вы могли со спокойной душой обменяться случайными фактами с более сведущими в истории страны попутчиками. Потому что из организованного тура узнать можно лишь то, что старый город в Требинье строили турки, а мечеть — католики из Дубровника, но куда интереснее услышать, что во всей стране по номерам на машине невозможно определить, из какого региона приехал человек, чтобы у него не возникло проблем с враждебно настроенными боснийцами.

Тем не менее, если вы любите форму полукруга и выстраиваться по ней вокруг памятников, а также фотографировать таблички, то такая вещь, как организованная экскурсия, приведет вас в восторг.

close Вишеград, Республика Сербская Вишеград, Республика Сербская Наталья Нефедова/«Газета.Ru»

Четырехчасовое путешествие из Требинье в Вишеград раз и навсегда роднит с автобусом или автомобилем и заставляет ценить простые радости жизни вроде возможности ходить. Но вид из окна на протяжении всего маршрута заставляет вас творить по-настоящему ужасные вещи вроде съемки гор на видео. Но снимать нужно — воспоминание о горной дороге неминуемо сотрет из мозга продукция очередной монастырской винодельни.

Кстати о еде. На Балканах принято есть действительно много хлеба, супа и самых разных сортов мяса, и отчасти поэтому в сочетании с местным воздухом алкогольная продукция не производит сильного влияние на организм. Из всех блюд местной кухни наиболее безболезненной для скромного городского желудка оказывается классическая закуска — свиной или говяжий пршут (как итальянский прошутто, только с минимумом гласных), хлеб, оливки, коровий сыр и два желтоватых шарика из плотной солоноватой массы без ярко выраженного запаха.

Первую пару дней ты искренне веришь в то, что на Балканах уважают соленое масло, которое некоторые по велению сердца и, видимо, дефицита холестерина намазывают на традиционное холодное мясо запеченного поросенка.

Но на самом деле эти шарики — жирный сыр под названием каймак, который делают из овечьего молока. Есть также большая вероятность встретить айвар — красно-рыжую пасту из баклажанов и перцев, которую можно есть со всем вышеперечисленным. Отдельным открытием становятся кукурузные булочки, совершенно непригодные для самостоятельного употребления из-за гигантского количества содержащегося в них масла. Но стоит только положить сверху нечто копченое, благо дефицита в этом не наблюдается, как вы пытаетесь отменить все остальные заказанные блюда.

Упомянуть чевпачичи и плескавицы (по сути, это плоские чевапы) тоже придется, потому что кажется, что дальше этого балканская кулинария не пошла — здесь жареные поросята, телята и бараны впервые уступили место котлетам.

Вишеградский мост. Вишеград

Даже в том случае, если вы не читали роман Нобелевского лауреата и достояния всей бывшей Югославии Ива Андрича «Мост на Дрине», впечатление от конструкции вишеградского моста, главной достопримечательности города, это не испортит. Местная индустрия развлечений предлагает рассмотреть его со всех ключевых сторон — прогуляться по и проплыть под.

По дороге к горе Яхорина, где в 1984 году проводились зимние Олимпийские игры, становятся особенно видны следы вооруженного конфликта 1992-1995.

Часть домов так и не восстановили, а у некоторых жилых построек отсутствует черепица на крышах в местах, куда попали осколки снарядов. А пока сам горнолыжный курорт ждет четырех снежных месяцев, чтобы заработать по полной, есть возможность спуститься с вершины горы безопасно и очень смешно со стороны при помощи рольбана (бобслея на рельсах). Ввиду того, что известнейшие горнолыжные курорты практически состоят из очередей, любители горных лыж и безвизового въезда могут получить большое и куда более бюджетное удовольствие, чем в странах ЕС.

Когда когда вам говорят, что в Балканском регионе любят русских, на ум сразу приходят отели на популярных курортах, где отношение к нашим соотечественникам дружелюбное, но в очарование граждан РФ там, конечно, не верят. В Республике Сербской тот факт, что вы русский, будет иметь большое и позитивное значение. Даже если вас, как правило, не слишком заботит то, что о вашем народе говорит принимающая сторона, этот феномен все равно производит некое впечатление.

Гора Яхорина. Республика Сербская

Если вы встанете перед дилеммой — изъясняться по-английски или очень медленно и с активной жестикуляцией по-русски, — настоятельно рекомендуем второй вариант. И еще один совет, написанный стыдом за забытые родственные языковые корни — если вам приспичит сказать что-нибудь оскорбительное или неприличное, делайте это на пониженных тонах, потому что за пять дней в Республике Сербской так и не становится понятно, какой процент из сказанного в личных беседах на улицах уловил этот гостеприимный народ.

В столице Республики Сербской — городе Баня-Лука — видна ночная жизнь. В одном из баров даже беспрецедентно играют народные сербские песни вживую при полном отсутствии туристов, но самая последняя, судя по реакции оставшихся гостей заведения, оказывается совершенно точно цыганской. Тогда становится ясно, почему в Республику Сербскую скоро поедет незабываемый русский турист — умение получать такое удовольствие от громкой музыки в три часа ночи в воскресенье (то бишь уже утром понедельника) влюбит наших соотечественников в эту малознакомую страну до последней бутылки сливовицы.

close Дрвенград, Сербия Дрвенград, Сербия Наталья Нефедова/«Газета.Ru»

Местные власти стараются расчистить дорогу туристическому потоку и решить вопросы с регулярными рейсами, и пока чиновники пытаются сделать путешествия наиболее комфортными, у тех, кто не любит ездить за границу во вторую Россию, есть уникальная возможность посмотреть на улицы без надписей на русском, родной речи и обилия китайской сувенирной продукции в каждом первом магазине.

По сравнению с другими балканскими странами Республике Сербской не повезло — отсутствие собственного выхода к морю отгоняет значительное количество людей, которые проводят в купальнике примерно неделю в году, если получается уехать в отпуск.

Сейчас идеи для развлечений страна старается подсмотреть у более успешных соседей, которым удается привлекать российских путешественников. Однако обойти по популярности Хорватию и Черногорию Республика Сербская вряд ли сможет — страна, где следы войны слишком очевидны, скорее, понравится любителям бродить нехоженными тропами. Айваром и плескавицей людей, которые ели все это в Будве или Дубровнике, не удивить — зато в Республике Сербской еще можно почувствовать воздух настоящих Балкан, в котором еще не пахнет деньгами.