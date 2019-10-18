Просто «папик»? Зачем девушкам мужчины постарше

Для обозначения взаимоотношений между молодой девушкой и взрослым мужчиной часто принято использовать оскорбительную английскую формулировку «sugar daddy», которая переводится на русский не менее неприятным словом «папик». Этот тип отношений предполагает, что женщина зависит от мужчины как минимум финансово — также считается, что романом с юной симпатичной девушкой мужчина поднимает свою самооценку.

Реклама

На этой неделе исследователи заявили, что в отношениях «папиков» с молодыми женщинами есть куда больше аспектов, чем примитивный обмен денег на секс. Ассистент профессора социологии в университете Колорадо, Денвер, Марен Скалл заявила, что те немногие ученые из США, которые пытались найти этому явлению научное обоснование, «чаще всего обрисовывают его как вид проституции». Ее же анализ был проведен на основании 48 интервью с различными респондентами, и в итоге стало очевидно, что подобные отношения могут быть очень разнообразны и часто завязаны на различных психологических и физических причинах.

Идею о том, что девушки, которые только недавно стали совершеннолетними, фактически обменивают сексуальный контакт на товары и деньги, Скалл назвала устаревшей.

Чтобы проверить выкладки исследовательницы, «Газета.Ru» обсудила отношения с заметной разницей в возрасте с молодыми девушками, для которых обеспеченность старшего партнера не стала ключевым фактором. Москвички в возрастной категории до 25-ти лет рассказали о том, чем их привлекают отношения с мужчинами за 30 и о том, чем зрелые мужчины лучше их ровесников.

Интерес одной из собеседниц издания «именно к мужчинам» носит практически спортивный характер. По ее словам, встречаться с людьми на 10-15 лет старше себя — это особый навык: общаться со своими сверстниками легко, поскольку вы мыслите одинаково, но совсем другое дело — «привлечь внимание старшего человека, который знает больше тебя, заинтересовать его и поддерживать уровень общения на его планке».

Другая 22-летняя москвичка встречается с 31-летним мужчиной и рассказывает, что у нее всегда была цель встречаться с кем-то поопытнее, потому что они «еще не старые, но уже что-то знают». А ровесники в университете и на различных мероприятиях девушку после этого вовсе не привлекают.

Москвичке Анаит 24 года, а ее молодому человеку Тиграну — 30. Она рассказывает, что ее предыдущий бойфренд был старше нее на два года, и разница налицо. «Рядом с Тиграном я чувствую себя намного безопаснее, есть глобальные темы для общения. Поскольку мы армяне, сексуальной жизни у нас до свадьбы нету, поэтому здесь пока поделиться ничем не могу, но думаю, что поводов для беспокойства нет».

Анаит отмечает, что проблем в общении с ее родителями у возлюбленного не было из-за маленькой разницы в возрасте. «Он младше мамы на 15 лет, а папы — на 18. Поэтому он спокойно общается с ними на «ты», обращается к ним по именам и они считают его не ребенком, а равным себе», — отметила девушка. Она также подчеркнула, что мужчина стал первым, кому ей захотелось «подчиняться, доверять его взглядам, жизненному опыту и так далее». По мнению Анаит, единственным минусом в более серьезном общении со взрослым мужчиной, становятся его пожилые мать и отец: «Я уже общалась с родителями своего молодого человека — они довольно современные, но чаще всего общаться с людьми кавказских и закавказских семей трудно, потому что они «старой закалки».

Все, кого опросила «Газета.Ru», отметили более широкий кругозор и решительность зрелых возлюбленных и провели нелестные сравнения с молодыми людьми до 30-ти, которые «сами не знают, чего хотят». Показательно, что к последней формулировке прибегали все собеседницы «Газеты.Ru».

История родителей 22-летней Кристинэ, у которых тоже была большая разница в возрасте с возлюбленным, дает немного другой взгляд на тему, хотя девушка сама считает начало отношений немного «меркантильным». «Моей матери было 16, ему было за 30. Мама рассказывала, что она откуда-то вышла, а он стоял в спортивном костюме рядом со спортивной машиной, и это привлекло ее внимание». Сегодня девушка твердо уверена в том, что ее отец выполнял для матери родительскую функцию: «По прошествии 23 лет и после 10 лет их совместной жизни, я могу сказать, что именно он воспитал ее».

«Манера общения, поведения, высказывания, отношения к себе и другим людям — абсолютно идентична, они чуть ли не одинаковыми словами людей обзывают», — объяснила Кристинэ и добавила, что ее мать до сих пор это отрицает.

Для 21-летней Арины мужчина, которому больше 30-ти — это, прежде всего, человек, чей жизненный опыт позволяет не произносить вслух «очевидные вещи», из-за того, что он, руководствуясь своими знаниями, может делать верные выводы.

В целом, молодые женщины, у которых был опыт отношений со зрелыми мужчинами, сходятся на том, что такой роман — ценный и приятный жизненный опыт, который помогает развиваться, с одной стороны, и снять с себя ответственность за свою жизнь — с другой.

«У меня были отношения с мужчиной 34 лет, и это был, пожалуй, один из самых приятных опытов в моей жизни, потому что ни с кем больше у меня не получалось почувствовать себя такой маленькой принцессой, проблемы которой автоматически ложатся на плечи сильного человека».

Девушка подчеркнула, что ощущение безопасности, которое обеспечивал спутник, позволяло понять, что он не собирается самоутверждаться за ее счет, как это было в предыдущих и последующих отношениях. Впрочем, у комплексов и нерешенных психологических проблем нет срока годности, так что, вероятно, ей просто повезло.

Другая девушка — Александра призналась, что подобный опыт стал для нее новой стартовой точкой. «Ты, наконец, видишь, как должны быть устроены твои взаимоотношения с мужчинами, и это не тот вечный кошмар, когда вы оба не понимаете, что происходит», — отметила она.

В заключение девушка сказала, что эти здоровые отношения повышают самооценку, что в свою очередь, позволяет идти дальше с совершенно другим настроем на любовь и жизнь в целом.

Сегодня многие представительницы поколения Z совершенно спокойно выбирают людей как минимум на 10 лет старше, и здесь можно рассуждать о том, что большинство из них выросли у родителей, переживших развод, — и им не хватает фигуры отца. Но один факт неоспорим — когда вам открывают дверь не потому, что вы не можете сделать это самостоятельно, а исключительно из привычки, к этому, как и к любым хорошим вещам, легко привыкнуть. Из всего вышеперечисленного следует вывод, что если девушку не смущает небольшое количество седины, то положение молодых конкурентов, чью эмоциональную состоятельность и финансовые возможности можно поставить под большой вопрос, мягко говоря, незавидное.