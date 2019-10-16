«Помню, как сжимал руку Меган»: принц Гарри расплакался на сцене

Принц Гарри не сдержал слезы на сцене церемонии награждения, устроенной в честь своей благотворительной организации WellChild, которая занимается помощью больным детям. Накануне, 15 октября, в своей речи 35-летний герцог Сассекский отдавал дань уважения «вдохновляющим» детям и рассказал о личных переживаниях, которые испытал во время беременности Меган Маркл. Гарри признался, что после того, как он стал отцом, узнавать истории больных детей стало в несколько раз сложнее.

Реклама

Отец пятимесячного Арчи Харрисона сказал: «Мы с женой чувствуем себя невероятно привилегированными из-за того, что у нас есть возможность снова присоединиться к вам на WellChild Awards и находиться в одном помещении с такими замечательными людьми». Принц, который занимается делами фонда уже больше десяти лет, подчеркнул, что несмотря на его многолетний опыт работы с организацией, дети, с которыми он встречается, «каждый раз удивляют и вдохновляют» его. «Правда в этом году это резонирует совершенно по-другому, потому что теперь я отец, — начал герцог. —

В прошлом году, когда мы с супругой посетили это мероприятие, мы знали, что мы ждем своего первого ребенка — на тот момент никто кроме нас не был в курсе, и я помню…»

После этих слов Гарри замолчал и постарался не заплакать, а британская телеведущая Гэби Рослин, которая вела церемонию, подошла к его трибуне, чтобы приобнять принца, и взять его за руку. Тогда герцог Сассекский засмеялся сквозь слезы и извинился за свою несдержанность.

«Я помню, как я крепко сжимал руку Меган во время церемонии, мы оба думали о том, каково будет самим стать родителями и, более того, что бы мы чувствовали, если бы нам пришлось делать все возможное, чтобы защитить ребенка и помочь ему, если он родится с врожденным дефектом или заболеет в какой-то момент жизни».

Член королевской семьи Великобритании заметил, что с тех пор, как они с Меган Маркл стали родителями, оно стал более чувствителен, чем раньше. «Когда я стою здесь и говорю со всеми вами, это задевает мои глубочайшие чувства так, как никогда до того, как у меня появился собственный ребенок».

По словам принца Гарри, «ни один родитель не хочет слышать, что его ребенок будет страдать, что они могут столкнуться с необычайными испытаниями, которые повлияют на всю их жизнь». Несмотря на все вышесказанное, герцог Сассекский поблагодарил всех собравшихся за то, что они есть и подчеркнул, что эти родители и их дети придают оптимизм и надежду, эффект от которых не сравним ни с какой профессиональной помощью, бестселлерами или советами.

После того, как зал бурно отреагировал на эмоциональную речь почетного гостя церемонии, Меган Маркл также вышла на сцену, но только для того, чтобы попозировать для официальных фотографий с победителями и своим мужем.

15 октября герцогиня Сассекская рассказала, что ее сын Арчи недавно впервые посетил детскую игровую группу в Виндзоре, неподалеку от их дома, и добавила, что ребенок остался в восторге от нового опыта.

В тот вечер выяснилось, что Меган Маркл не нравится, как она выглядит, хоть она и пользуется поддержкой у мировых сторонниц бодипозитива, которые одобряют ее желание не стараться экстремально худеть после родов, как это делала Кейт Миддлтон.

Дело в том, что супружеская пара познакомилась с маленькой девочкой, ставшей автором проекта по приготовлению домашней еды для детей и их родителей в больницах, а

ее мать сделала Меган комплимент о ее безукоризненном внешнем виде: «Вы выглядите потрясающе, а у вас только родился ребенок».

Если верить собеседнице таблоида Hello!, на этой фразе Гарри повернулся к жене и в манере, свойственной любому другому человеку, оказывающему эмоциональную поддержку своему партнеру, сказал ей: «Видишь, я же тебе говорил!». Тогда стало ясно, что Меган Маркл на самом деле переживает из-за того, что поправилась.

В тот вечер на бывшей американской актрисе было довольно облегающее изумрудное платье, которое она надевала в 2017 году для фотосессии, приуроченной к ее помолвке с принцем. По выбору наряда можно было понять, что Маркл постепенно приходит в предродовую форму, но небольшой живот все же виднелся. Он дополнила образ лодочками темно-бежевого оттенка и бежевым пальто.