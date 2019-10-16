Рукотворное чудо: почему Беллу Хадид назвали идеалом

Cупемодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире. Сделали это не поклонники, а исследователи: внешность 23-летней дочери бывшей модели Иоланды Хадид и мультимиллионера Мохамеда Хадида оценила программа, которая была призвана найти «идеальное лицо» или что-то, максимально приближенное к нему.

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Когда-то девушки (и не только) успокаивали себя тем, что красота — понятие субъективное, и ее «критерии» очень сильно варьируются от человека к человеку, а единого стандарта и вовсе не существует. Сейчас наступило время расцвета бодипозитива, когда каждый человек якобы прекрасен, а критиковать чью-либо внешность — моветон. Однако у пластических хирургов и косметологов всегда было и остается свое особенное мнение о том, как должны выглядеть люди.

Во-первых, установка бодипозитива «любить себя таким, каким уродился» просто лишает работников бьюти-индустрии клиентуры. Во-вторых, у врачей из сферы красоты на этот счет есть вполне научное объяснение.

Такое понятие, как «золотое сечение» — главный ориентир в эстетической хирургии.

«Золотое сечение» открыл еще Пифагор и простыми словами его принцип можно описать как одинаковое соотношение больших и меньших отрезков друг к другу. Согласно Пифагору, идеальное соотношение — это 1 к 1,618.

25 лет назад известный пластический хирург Стивен Марквардт заинтересовался трудами Пифагора, а также Леонардо да Винчи и немецкого профессора Цейзинга, и соединив все знания о «золотом сечении» вывел формулу идеального лица. Марквардт разделил лицо на треугольники и пятиугольники в необходимом соотношении и создал маску, которая помогает оценить «правильность» черт лица. Действительно, лица, на которые лучше всего ложилась эта маска из линий и фигур, выглядели наиболее привлекательными для большинства людей.

Абсолютное соответствие маске — редкий случай, однако существуют базовые стандарты. К примеру, расстояние между глазами должно быть равным расстоянию от внутреннего угла глаза до внешнего — такой же должна быть и ширина носа.

Физические характеристики лица Беллы совпали с «образцовыми» чертами на 94,35%. Первое место ей заработали математически безукоризненные глаза, брови, нос, губы, подбородок, челюсть и овал лица — древние греки были бы весьма обрадованы подобным результатом.

Несмотря на то, что красотой Беллы Хадид принято восторгаться, ее фотографии, сделанные до расцвета модельной карьеры, разительно отличаются от нынешнего результата — это заставляет публику подозревать, что над ней поработали пластические хирурги. При этом сама Белла всегда опровергала предположения, будто она корректировала черты лица при помощи филлеров или хирургического вмешательства, а в интервью с журналом InStyle в 2018 году сказала, что она бы с радостью сделала сканирование лица, чтобы доказать критикам нерукотворность собственной внешности.

Белла также призналась, что она «боится» перманентных изменений своего тела. Однако независимые специалисты, с которыми периодически общаются журналисты светской хроники, отметили, что с 2013-го у американской модели изменились губы, нос, скулы и челюсть — время, конечно, могущественно, но врачи тоже кое-что могут.

Некоторые современные тренды и вовсе идут вразрез с правилами «сечения». К примеру, из него полностью выбиваются пухлые губы, в привлекательности которых виноваты популярная культура и ее секс-символы. Благодаря этому они вошли в список запросов неуверенных в себе женщин, которых природа объемными губами не наградила.

Для того, чтобы обрести лицо мечты, клиентки пластических хирургов приносили с собой фотографии звезд шоу-бизнеса, а почти все «старательные» доктора не брали в расчет простейшие правила. Так из клиники могла выйти (да и до сих пор периодически выходит) женщина с массивными чертами лица и невероятно маленьким носом или чересчур высокими скулами.

Как это часто бывает с модными течениями, даже если их и называют новой идеологией, которая изменит общественное сознание, их время в любом случае проходит. К сожалению для многих адептов бодипозитива и к радости занятых в сфере пластической хирургии, косметологии и фитнеса, индустрия, которая развивалась на протяжении десятилетий, оказывается куда влиятельнее, чем здравый смысл.

В 2019 году американское общество пластических хирургов опубликовало данные, согласно которым в прошлом году было выполнено на четверть миллиона больше пластических операций, чем в 2017-м.

Врачи подчеркнули, что это тенденция появилась за последние пять лет. В 2018 году хирурги в США провели 1,8 млн косметических хирургических процедур, самыми популярными из которых стало увеличение груди (за год операция стала более востребованной на 4%), липосакция (выросла на 5%) и ринопластика (процент снизился на 2 пункта).

Можно долго говорить о том, что человечеству пытаются продать нереальную картинку из филеров разной степени плотности, накладных волос, виниров и многого другого и быть совершенно правым. Однако со статистикой трудно поспорить — женщины все еще не готовы смириться с самими собой: многих делает увереннее в себе отсутствие горбинки на носу или другой размер чашки бюстгальтера.