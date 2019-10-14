Продавал мечту: как разбогател Ральф Лорен

В США юбилей отмечает один из самых влиятельных дизайнеров страны, одевающий политиков, предпринимателей и знаменитостей, которым важно выглядеть солидно и респектабельно. Ральфу Лорену, модельеру, миллиардеру и филантропу, исполняется 80 лет.

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Этот человек — настоящее воплощение американской мечты, живое доказательство того, в XX веке бедный уроженец Бронкса из семьи эмигрантов мог добиться успеха, наград и признания среди представителей элит.

Ральф Лорен (настоящая его фамилия — Лифшиц) родился в 1939 году в Бронксе — его родители были эмигрантами из Российской империи, из белорусского Пинска. Начало его карьеры говорит о том, что юноша вырос энергичным: с детства увлекавшийся спортом, он два года проучился в колледже, где изучал бизнес-процессы, потом отслужил в армии, после возвращения пошел работать в компанию, торговавшую галстуками — и уже в 1966-м основал свою фирму Ralph Lauren Corporation и начал выпускать галстуки под маркой Polo.

Как многие основатели компаний, которым суждено было превратиться в огромные корпорации, молодой Ральф Лорен сделал все сам: созданные им галстуки хранили в одном ящике в шоуруме — их он и развозил клиентам как курьер.

Уже в 1968 году продавать галстуки Polo вызвался универмаг Bloomingdale's — Лорену выделили там стойку. После этого модельер переживет неприятный момент, когда в 70-е его компания окажется на грани банкротства, но в целом перед модельером была лестница, которая вела исключительно вверх. К галстукам добавлялись мужские и женские костюмы, аксессуары, парфюмерия, товары для дома —

сейчас Ральф Лорен находится на 102-м месте среди самых богатых жителей США, и состояние его составляет, по оценке Forbes на 2019 год, $6,3 млрд.

С самого начала он принялся диктовать американцам свои представления об идеальном образе жизни. Ральф Лорен с детства восхищался мужчинами, которые отличались ненарочитой элегантностью, одевались откровенно хорошо, но не вычурно — например, Фрэнком Синатрой. Вся работа модельера, по сути, сводилась к тому, чтобы сделать своих клиентов такими же шикарными и раскрепощенными, как его любимый артист, чтобы создавать ощущение свободы, счастья и достатка — то есть успеха.

Когда-то Ральф Лорен признался: когда он называл свою линию одежды Polo, он не имел понятия, что это за игра — юноша из бедных районов Нью-Йорка, сменивший к 16 годам фамилию с Лифшиц на Лорен, никогда не был на матче по поло. «Я продаю образ жизни и мечты — мои собственные мечты, — говорил 40-летний модельер в 1980-м году The Washington Post. — Я не знал, что такое быть модным дизайнером. Я никогда не был на игре в поло, когда называл свою линию, но мне нравилось ощущение. Когда ты растешь в Бронксе, ты нечасто ходишь на матчи по поло. Однажды кто-то сказал про меня, что я на самом деле писатель, который рассказывает истории при помощи одежды. Я думаю, это совершеннейшая правда».

История, которую рассказывает Ральф Лорен, — в 2015 году он ушел с поста генерального директора своей компании, однако остается директором креативным — это повесть о том, как юноша из Бронкса вошел в круг самых респектабельных и успешных людей США. Политических элит, в том числе. Еще в 1980-м среди икон стиля он называл Джона Кеннеди и Фрэнклина Рузвельта — в 2016-м он сам одевал кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

О том, с каким почтением в США относятся в Ральфу Лорену, говорят не только врученные ему многочисленные премии.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года — после того, как Лорен, убежденный сторонник Демократической партии, во время избирательной кампании выстроил имидж Хиллари Клинтон, — Меланья Трамп появилась на церемонии инаугурации в голубом костюме Ralph Lauren. Любого другого модельера подвергли бы обструкции — мир моды до сих пор недолюбливает Меланью Трамп, а в начале 2017-го ее имя вызывало ожесточение. Но имидж Лорена от этого никак не пострадал: его по-прежнему обожает американский истеблишмент.