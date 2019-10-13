Ложь и алчность: в Малайзии обвинили Оксану Воеводину

Сказочная история любви короля Малайзии и русской красавицы окончательно прекратилась в некрасивую драму со взаимными обвинениями во лжи, судебными тяжбами и подсчетом чужих денег. После того, как обладательница конкурса «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина дала интервью британскому таблоиду Daily Mail и рассказала о своих финансовых проблемах, адвокаты ее бывшего мужа, султана Келантана и в прошлом короля Малайзии Мухаммада V, обвинили ее во лжи.

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Об этом рассказало издание The Straits Times со ссылкой на сингапурскую юридическую компанию Eversheds Harry Elias, которая ведет дела Мухаммада V.

«Статья издания Daily Mail является ложной, содержащиеся там сведения фальшивые», — заявил адвокат Ко Тьен Хуа.

Он сообщил, что «информация, опровергающая интервью Воеводиной, была направлена в адрес газеты». «От имени султана мы также потребовали уважать и не вмешиваться в частую жизнь», — добавил представитель юридической фирмы. При этом он подтвердил: брак Мухаммеда V и Оксаны Воеводиной, которая перед свадьбой приняла ислам и получила имя Рихана Петра, был расторгнут в Сингапуре 22 июня.

С своем интервью британскому таблоиду Оксана Воеводина жаловалась на трудное материальное положение: по ее словам, ей пришлось продать обручальное кольцо, чтобы оплатить медицинские услуги в швейцарской клинике, где она лежала во время тяжело проходившей беременности. Она сетовала, что Мухаммад V перестал помогать ей еще до официального развода.

После публикации интервью Daily Mail сообщили, что 27-летняя Оксана Воеводина намерена добиваться установления отцовства Мухаммада V через суд: если он откажется проходить ДНК-тест, его автоматически признают отцом ребенка, и тогда «Мисс Москва-2015» сможет рассчитывать на то, что бывший муж отдаст ей квартиру в Москве стоимостью почти 100 млн рублей и дом в Лондоне, который оценивается в более чем 600 млн рублей, а также будет выплачивать на содержание малыша почти 2 млн рублей ежемесячно.

Мухаммада V такие запросы смущают. «У нее было все — яхты, автомобили, вечеринки на Ибице, обручальное кольцо за 18 млн рублей: она принимает меня за Билла Гейтса?» — цитирует Daily Mail слова бывшего короля.

Для султана Келантана ситуация осложняется тем, что он в принципе не желал, чтобы его личная жизнь широко обсуждалась общественностью. По сведениями Daily Mail, это было одной из причин развода – Мухаммад V был возмущен тем, что о свадьбе стало известно публике, а фотографии со свадебной церемонии оказались в интернете.

Сейчас жителей штата Келантан, которым управляет бывший король Малайзии, призывают не обращать внимание на «фальшивую информацию», которую об их султане распространяют СМИ.

6 сентября дворец распространил официальное заявление, призывающее ориентироваться только на сообщения, которые публикуют представители султана.

«Его королевское величество султан Мухаммад V, правитель Келантана, не должен ассоциироваться с клеветой и быть предметом ложных сообщений в социальных сетях, — цитировало заявление дворца издание The Straits Times. – Лживые сведения, распространяемые в социальных сетях, порочат Келантанский султанат и королевскую семью Келантана».

Заявление дворца последовало после того, как 4 сентября Оксана Воеводина выложила в своем инстаграме очень личный снимок, на котором ужинала при свечах вместе с Мухаммадом V. В подписи к снимку говорилось, что она знала, что король будет отцом ее детей, как только они встретились, и что женщинам всегда были нужны от него только деньги, а он мечтал о детях. Стоит отметить, что пост был написан по-малайски.

Впервые о том, что Мухаммад V и Оксана Воеводина развелись, сообщалось еще в июле. Однако «Мисс Москва-2015» в течение долгого времени после этого продолжала публиковать в инстаграме снимки и рассказы о своей любви к султану Келантана. Сам же бывший король Малайзии после отречения от престола в январе этого года крайне редко появляется на публике.