Под диктовку инстаграма: что девушки делают с собой в России

В течение долгого времени в инстаграме доминировал тренд на кукольное лицо, которое копировала почти каждая девушка — задача состояла в том, чтобы ни в коем случае не отличаться от стандартов красоты, заданных блогерами и звездами: моду на внешность в последние несколько лет диктовала семья Кардашьян — идеальные лица, стрелки и много коррекции.

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Главная цель инстаграмного образа — продажа внешности за лайки. «Инстаграм — это коммерция и примитивное представление о красоте. Сейчас ни одна блогерша не выкладывает в инстаграм фото, не обработав его в одной из десятка программ, которая сужает лицо, корректирует или отбеливает кожу, прорисовывает трафаретом брови. Отсюда и набирается армия похожих друг на друга девушек: темненьких с кукольными личиками. С этими ухищрения обмануть подписчиков ничего не стоит. Но это тренд для людей, не особо глубоких», — объяснял kp.ru известный российский стилист Влад Лисовец.

Однако с каждым годом тренды все же меняются: практически каждая девушка позиционирует себя как визажиста и раздает советы по правильному и ультрамодному макияжу в социальной сети. Они следят за специфическими трендами мейкапа на Неделях мод, которые специально подбираются для определенного лука и продвигают их в массы. Пытаясь скопировать подиумные образы, пользовательницы соцсети забывают о том, что они созданы профессиональными визажистами и не совсем приспособлены для реальной жизни.

Губы

Главный цвет в макияже губ 2019 года — это классический красный, визажисты советуют наносить его строго по контуру, как, например, на показе Escada. Топовый визажист Вэл Гарланд на показе Preen by Thornto Bregazzi и вовсе предложила кардинально новый способ обращения с помадой. Модели вышли на подиум с чистыми лицами и простыми прическами, но их губы были ярко накрашены — да так, что цвет выходил далеко за пределы контура.

В инстаграме сразу появился тренд под названием «lollipop lips» или нанесенный в технике «зацелованных» губ — небрежно растушеванная пальцами от центра к периферии помада. Однако повторяя такое, девушки рискуют выглядеть так, будто их изрядно помотала жизнь: сложно доказать прохожим, что размазанная помада – это дань моде, а не итог бурной ночи.

Яркие матовые тени

Зеленые, оранжевые, голубые и фиолетовые тени и яркие цветные карандаши уже поселились в косметичках отечественных модниц, а весьма популярным цветом для макияжа глаз в 2019 году стал желтый. Его можно встретить на веках или в качестве подводки внутреннего века – при том, что речь идет о повседневном макияже.

Яркие тени, по цвету и текстуре напоминающие школьные мелки, были продемонстрированы на весенне-летних показах Rodarte, Gabriela Hearst, Peter Pilotto, Byblos и многих других.

Однако желтый это не главный цвет этого сезона — такого бума на розовые тени, какой произошел сейчас, бьюти-индустрия не знала с 1980-х годов. Badgley Mischka, Vivienne Hu, Genny, Giorgio Armani — эти и многие другие бренды выступили единым фронтом, выпустив на подиум моделей с розовыми тенями на веках. Правда, оттенок и форма подачи у всех были разными.

У Brandon Maxwell пудровые, едва заметные тени, дополнили классической черной стрелкой, а на показах Rodarte и Savage x Fenty визажисты рисовали моделям ярко-розовые сияющие «смоки айз», акцентируя внимание не только на подвижном, но и на нижнем веке.

Также важно выделить и уголки глаз. На показе MSGM их подчеркнули черными штрихами, на шоу Missoni — сияющими салатовыми тенями, а визажисты Giorgio Armani подчеркнули эту зону хайлайтером. В 2019-м в моде небрежная, будто слегка (или очень сильно) смазанная «дымка».

Повторяя этот тренд дома, нужно держать себя руках и не перейти грань, за которой девушка становится похожа на участницу индийского фестиваля Холи, где люди бросаются друг в друга красками.

Глиттер

Блестки на лице остаются главным трендом в макияже уже несколько лет — глиттер продолжает появляться в самых разных местах. Так, на показе Valentino сверкающие пайетки приклеили моделям на губы и веки до бровей, на шоу Simone Rocha глиттер «засыпали» в уголки глаз. А на подиум специального показа L'Oréal Paris Le Défilé одна из моделей вышла с классическими cat eye, выложенными из золотых блесток.

Наши красавицы используют глиттер или блестки в самых неожиданных местах. Веки и губы, а также брови, скулы и более того, веснушки — девушки наносят рассыпчатый блеск по всему лицу, рискуя превратиться в новогодние гирлянды.

Стрелки

Самые главные тренды макияжа глаз 2019 года – это все возможные виды стрелок, от цветных до графичных, выходящих за границы века линий. Цвет и асимметрия в этом сезоне идут в паре – и это отличная новость для тех, у кого до этого макияж глаз получался неровным.

Активные стрелки попадают во все списки актуальных трендов последних лет, но в 2019-м стоит учитывать один нюанс: они должны быть не только широкими, но и цветными! А еще лучше – сияющими, как на показах Kim Shui и Versace.

Акцент на нижнее веко – важный тренд последних лет. Но есть и другие причины, почему стоит обратить внимание именно на такой бьюти-трюк. Рисунки на лице появляются на модных показах из сезона в сезон, лидеры в этом вопросе – Vivienne Westwood и Yohji Yamamoto. Но на последних Неделях моды за кисть взялись визажисты самых консервативных брендов. Причем основное внимание сосредоточили в области глаз: «галочка» под нижним веком у Coach, иероглифы на висках у Dior, линии под бровями у House of Holland – налицо важный тренд.

Фантазии с такими трендами можно дать разгуляться по полной. Однако, когда на лице молодых девушек появляются странные рисунки, причем в погоне за уникальностью, изображаются даже неприличные картинки. Возможно это протест, а возможно стремление почувствовать себя жутко модной. Многие специально создают видимость того, что они недавно плакали: эффект достигается за счет того, что блестки и стрелки размазывают, создавая полный хаос на лице.

Веснушки

Тренд на фейковые пигментные пятна появился еще в начале нулевых — в 2003 году Lancôme даже выпустил карандаш Freckles Crayon для веснушек. А в 2011-м он дошел и до подиума: визажист Шарлотта Тилбери украсила точками лица моделей на показе Chloe Fall в 2011 году. Сегодня обычным карандашом дело не ограничивается. Веснушки можно нарисовать даже помадой.

Другое дело – нужно ли: даже если нанести точки темным или светло-коричневым карандашом, трудно убедить окружающих в том, что они настоящие. Те же, кто идет еще дальше и рисует красные и зеленые веснушки, рискуют испугать людей – они могут решить, что это симптом кожной болезни.

Профессиональные визажисты говорят о том, что такой макияж возможен, но только, если выполнен профессионалом, либо девушки долго тренируются прежде, чем нести эту красоту в массы. Также важно учитывать территорию и менталитет места, где вы живете. «Что касается макияжа глаз в духе «все и сразу»: здесь все зависит как от случая, для которого вы делаете макияж, так и от культурных традиций вашего региона. Что в средней полосе России будет считаться ярким вечерним макияжем, то на юге будет легким дневным образом», — поделился с Cosmopolitan свои мнением визажист Юрий Столяров.