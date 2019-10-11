Модели и Гонконг: зачем скрывают лица

Протесты в Гонконге, продолжающиеся с июня, вошли в новую фазу — толчок им дал недавний запрет главы администрации города Кэрри Лам на ношение любых видов масок для лица, в том числе и противогазов. Это распоряжение вступило в силу еще 1 октября, но протестующие отказываются его выполнять: для них запрет стал еще одной возмутительной мерой, с которой они намерены бороться.

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С самого начала выступлений протестующие использовали самые разные маски: на улицах Гонконга можно было видеть демонстрантов в медицинских повязках, респираторах, масках Анонимуса и черных угольных. Надевали их с двумя целями — и для того, чтобы защититься от воздействия слезоточивого газа, который время от времени применяла полиция для разгона демонстрантов, и для того, чтобы скрыть свое лицо — от работодателей, родителей и других людей, которые могли бы быть недовольны присутствием человека на протестных выступлениях.

Запрет на ношение масок на улицах Гонконга одобрил, разумеется, Китай, однако участники протестов продемонстрировали нежелание его соблюдать прямо 1 октября.

Тогда в 22.00 по местному времени жители Гонконга вышли на улицы в масках — во время акции от их действий пострадали банки и административные здания, а полиция применила слезоточивый газ. С тех пор люди продолжают отказываться следовать запрету.

В субботу, 6 октября, два человека — мужчина и женщина — были арестованы. Следующим утром им предъявили обвинение в нарушении закона, направленного против ношения масок, однако к ним на поддержку в зал суда пришла толпа протестующих с закрытыми лицами. Маска стала одним из символов борьбы жителей Гонконга с властями: сейчас ходить с прикрытым лицом — само по себе преступление. И это при том, что в странах Азии в принципе принято носить медицинские маски для защиты от загрязнений в воздухе.

Прикрытое лицо не впервые становится эстетическим атрибутом протеста. В начале 2014 года, когда выступления на киевском Майдане Незалежности перешли в активную фазу, многие из тех, кто не совсем разбирался в сути происходившего, с восторгом оценивали внешний вид протестующих — с их респираторами, балаклавами и шлемами.

В 2012 году разноцветные балаклавы участниц группы Pussy Riot стали мощным протестным заявлением сами по себе.

В том, чтобы их носить, был практический смысл — в группу входили самые разные девушки, которые не планировали раскрывать свои лица и имена. После громкого судебного процесса, когда три участницы, Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, получили по два года лишения свободы по обвинению в хулиганстве в Храме Христа Спасителя, балаклавы ярких цветов стали опознавательным знаком для тех, кто выражал поддержку Pussi Riot.

Символ этот начали использовать в моде и шоу-бизнесе для модных протестов. В 2013 году, например, Канье Уэст пришел на показ Maison Margiela Haute Couture в красной шапке с прорезью для глаз, натянутой на все лицо. Хайп не прошел и через несколько лет, хотя история Pussy Riot к тому моменту перестала быть такой животрепещущей, а символическое значение балаклавы размылось. В 2017 году Kenzo выпустили коллекцию Memento N°1, а на сайте модного дома было опубликовано эссе Надежды Толоконниковой «Зачем надевать маску».

Толоконникова писала, что люди «устали от лиц», а маска — это символ анархии. И в некотором смысле это правда, поскольку с человека со скрытым лицом слетают комплексы и ограничения — не зря маски часто используются, например, в БДСМ-практиках.

К слову, именно о сексуальных экспериментах хочется вспомнить всякий раз, когда на подиумах показываются модели, у которых вместо лиц и макияжа — богато украшенные маски разных видов. А в последнее время это происходит на каждой Неделе моды.

Идею вывести маски на подиум впервые предложил дизайнер Мартен Маржела, основатель модного дома Maison Margiela.

Его примеру последовали и другие бренды — моделей без лиц в разные годы можно было видеть на показах Alexander McQueen, Thom Browne, Viktor and Rolf. В этом сезоне маска, судя по коллекциям, показанным полгода назад, была обязана стать актуальным аксессуарам – скрываться разными способами на Неделях моды сезона «Осень-зима 2019» предлагали Marine Serre, Richard Quinn, Moschino, Dior. А Gucci не только одели моделей в маски, но даже выпустили манифест, в котором провозгласили: «Маска — это граница между видимым и невидимым».

Жителей Гонконга трудно заподозрить в том, что они почувствовали модный тренд. Но не стоит сомневаться: они вдохновили дизайнеров — и это мы обязательно увидим на будущих Неделях моды.